https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/byudzhetnoe-zasedanie-pravitelstvo-abkhazii-prinyalo-finansovye-dokumenty-1052710228.html

Бюджетное заседание: правительство Абхазии приняло бюджетные постановления

Бюджетное заседание: правительство Абхазии приняло бюджетные постановления

Sputnik Абхазия

Очередное заседание Кабинета министров Абхазии состоялось в среду, 30 октября. Основная часть повестки была посвящена главному финансовому документу страны на... 30.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-30T17:25+0300

2024-10-30T17:25+0300

2024-10-30T17:31+0300

в абхазии

абхазия

новости

кабмин абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292329_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9054e966120eee14cc3b5be15aec0150.jpg

О том, какие проекты приняты на заседании правительства, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikЗаседание Кабинета министров Абхазии в среду, 30 октября, началось с обсуждения проекта государственного бюджета на 2025 год. Его представил министр финансов Владимир Делба.Он отметил, что общий объем доходов госбюджета на 2025 год определен в размере 17, 3 миллиарда рублей. 12 миллиардов из них — это собственные доходы.Делба подчеркнул, что четыре года назад собственные доходы бюджета составляли 4,8 миллиарда рублей. При этом в законодательство не были внесены изменения, которые легли бы дополнительным бременем на предпринимателей.Республиканский бюджет на 2025 год был утвержден в размере 13,145 миллиарда рублей. 8 миллиардов из них — собственные доходы. По словам Делба, это новый показатель."8 миллиардов рублей – тот уровень доходов, который нам позволил в 2025 году предусматривать новые бюджетные обязательства", – отметил Делба.Российская финансовая помощь остается в пределах уровня 2024 года и составляет 5,2 миллиарда рублей, добавил он.Расходы, согласно документу, составят 13,255 миллиарда рублей. Дефицит, таким образом, будет равен 109,53 миллиона.Бюджеты фондовНа заседании правительства утвердили и бюджеты пяти внебюджетных фондов Абхазии.Бюджет Дорожного фонда в 2025 году утвержден в объеме 160 миллионов рублей, что на 23% больше, чем в 2024 году.Доход формируется из налога на ГСМ в объеме 100 миллионов рублей и налога с владельцев транспортных средств в объеме 60 миллионов рублей.Расходная часть бюджета составляет также 160 миллионов рублей.Бюджет Фонда соцстрахования на 2025 год утвержден в объеме 232 миллионов 475,9 тысячи рублей, он равен расходам.Доходная и расходная части бюджета на 2025 год увеличены на 20% по сравнению с аналогичными показателями 2024 года. Это связано с повышением заработных плат в целом по республике, что соответственно приведет к увеличению поступлений бюджета Фонда в виде страховых взносов. Кроме того, в 2024 году фонд начал повышать размеры некоторых социальных пособий, планируется, что эта тенденция продолжится и в следующем году. На заседании Кабмин Абхазии также внес изменения и в бюджет Фонда соцстрахования на нынешний год. Это связано с тем, что при формировании индикативного плана не было учтено повышение зарплат некоторых категорий работников. Оно привело к увеличению расходов фонда при расчете пособий по соцстрахованию и временной нетрудоспособности. Кроме того, выросли цены на санаторно-курортное лечение для граждан.Расходная часть бюджета была увеличена на 44 миллиона рублей за счет средств самого фонда.Бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в 2025 году по доходам и расходам утвержден в объеме 258,9 миллиона рублей.Бюджет Пенсионного фонда Абхазии на 2025 году составляет 1,88 миллиарда рублей. Объем доходов равен объему расходов.Основная часть средств, 1,233 миллиарда рублей, будет направлена на выплату пенсий 39 категориям пенсионеров.Председатель фонда Денис Гулария отметил, что в Абхазии ежегодно растет число получателей ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров, которые не получают пенсию иностранного государства.Бюджет Фонда репатриации в 2025 году составит 385,13 миллиона рублей.По словам заместителя исполнительного директора фонда Астамура Джинджолия, по прогнозам, доходная часть бюджета вырастет на 73 миллиона по сравнению с 2024 годом, а расходная снизится на 42 миллиона. Также на заседании внесли изменения в бюджет на 2024 год, увеличив расходную часть на 92,8 миллиона рублей.Бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2025 год был утвержден в размере 90,57 миллиона рублей.Доходы фонда распределяются между двумя основными программами — родовспоможения и обеспечения лекарствами онкологических больных, рассказала глава фонда Валентина Жиба.На вторую программу в следующем году будет выделено на 10 миллионов рублей больше. Ежемесячно химиопрепараты по ней получают более 500 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/raskhody-na-sanatornoe-lechenie-grazhdan-abkhazii-vyrosli-v-pyat-raz-s-2019-goda-1051201162.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/povyshen-razmer-finpomoschi-invalidam-otechestvennoy-voyny-na-zuboprotezirovanie-1051204800.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/mrot-prozhitochnyy-minimum-i-sokrytie-zarplat-kak-v-abkhazii-oplachivaetsya-trud--1052641620.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya--1052306837.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, кабмин абхазии