https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/nazvany-pobediteli-yubileynogo-prazdnika-urozhaya-na-lykhnashte--1052825435.html

Названы победители юбилейного праздника урожая на Лыхнаште

Названы победители юбилейного праздника урожая на Лыхнаште

Sputnik Абхазия

В традиционном празднике урожая приняли участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесии. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-11T21:26+0300

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ГУДАУТА, 11 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Село Анхуа заняло первое место среди участников праздника урожая на исторической поляне Лыхнашта. Об этом на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района объявил председатель комиссии Лаврентий Губаз. В этом году павильоны впервые оценивала специальная комиссия. Помимо главреда газеты "Бзыбь" Лаврентия Губаз в нее вошли замглавы Гудаутского района Юрий Кварацхелия, директор средней школы села Лыхны Изольда Чичба.Денежное вознаграждение победителю конкурса составило 50 тысяч рублей, которые были выделены из бюджета Гудаутского района. По решению комиссии, второе место занял павильон села Дурипш. Денежное вознаграждение составило 30 тысяч рублей. "Только в павильоне Дурипша мы увидели изготовление аджики по старинному абхазскому методу – на ахакье (камень, на котором растирают перец и травы, прим.). Также они провели моление по нашим исконным традициям. Выставку представляла девушка, которая грамотно и интересно рассказывала гостям об экспозиции", - уточнил Губаз. Третье место разделили между двумя участниками – селами Ачандара и Бармыш. Они получили по 10 тысяч рублей. Губаз особенно отметил то, что в этом году в празднике приняли участие много молодых людей. Они варили мамалыгу, мясо, занимались оформлением павильонов и организацией выставок. Председатель комиссии также обратил внимание на то, что национальные блюда участники приготовили дома и доставили в Лыхны в день праздника. По мнению Губаз, было бы интереснее, если бы блюда готовили непосредственно в павильонах для того чтобы гости могли увидеть этот процесс своими глазами. При этом он отметил, что на празднике в этот раз было представлено гораздо больше национальных блюд, чем раньше, что участники подошли к этому с фантазией. Глава администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поблагодарил всех участников праздника и организаторов за ответственность и усердие. Благодарственные письма получили глава администрации села Лыхны Джансух Чкотуа, села Мгудзырхуа Беслан Агрба, села Аацы Даут Пачалиа, села Куланырхуа Руслан Гулиа, а также гости из Карачаево-Черкесской Республики. За активное участие в празднике благодарственные письма также получили специалист организационно-инструкторского отдела Зураб Фарсолия и замглавы района Юрий Кварацхелия.

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