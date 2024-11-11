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Защитник интересов Абхазии: профессор Джордж Хьюитт отмечает свое 75-летие

Защитник интересов Абхазии: профессор Джордж Хьюитт отмечает свое 75-летие

Sputnik Абхазия

11 ноября 1949 года родился ученый-кавказовед, член Британской Академии наук, почетный член Академии наук Абхазии, представитель Абхазии в Великобритании... 11.11.2024, Sputnik Абхазия

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В этом году ученый отмечает свое 75-летие. О том, как британский профессор навсегда связал свою жизнь с причерноморской республикой, читайте в материале Sputnik. SputnikЗнакомство с АбхазиейЗнакомство британца с Абхазией началось с абхазского языка. После изучения классической литературы в Кембриджском университете Джордж Хьюитт поступил в докторантуру, где изучал отношения между Древней Грецией и Арменией.Через знакомого классика, который позже стал профессором сравнительной филологии в Кембридже, и его коллеги черкеса, который жил в Анатолии, Хьюитт смог провести несколько недель в Демир Капи летом 1974 года. "Однажды я поехал оттуда в Хаджи Осман Кею, где несколько людей еще говорили на убыхском. Там мне дали телефон последнего свободно говорящего на нем человека. В Стамбуле жил Тейфик Эсенч, с которым я сделал много записей об убыхском языке", – рассказал он.Благодаря встречам с убыхами и черкесами, у Джорджа Хьюитта появился интерес к изучению черкесского и убыхского языков."Но изучать абхазский я не планировал. Каким-то образом мне удалось уговорить британского посла отправить меня как студента по обмену в Тбилиси на один год (1975-1976 годы). Там я также попросил о помощи в изучении дагестанских языков, нахского и северо-западных кавказских языков, но мне нужен был перевод на английский, так как я не знал ни грузинского, ни русского", – добавил Хьюитт.Наставник для изучения аварского и чеченского был легко найден, но не нашлось никого, кто мог бы помочь Джорджу Хьюитту изучить грамматику черкесского языка через английский."Поэтому мне предложили абхазский, и я согласился. Я часто искал носителей каждого языка в студгородке, где я жил, и мне сказали о двух абхазах, которые жили с черкесом и грузином в одном корпусе", – рассказал он.Именно здесь в студгородке научные интересы Джорджа Хьюитта пересеклись с личными."Абхазок, которые жили в студгородке, звали Аза Инал-ипа и Заира Хиба. Я встретил их в конце сентября и до декабря общался с ними, особенно с Заирой, с помощью черкеса Алмира Абрегова, который переводил мой английский Заире, которая знала грузинский – ее пятый язык. После декабря мы смогли достаточно свободно разговаривать по-грузински и поженились в июне 1976 года. Аза и Алмир также поженились в том году. Я вернулся в Англию в августе, а Заира приехала ко мне в январе 1977 года", – вспоминал Хьюитт.Так Джордж Хьюитт связал себя родственными узами с абхазами, и, как признавался он сам, быть абхазским зятем интересно, но сложно."Быть абхазским зятем, и нужно упомянуть, что в начале – нежелательным, было интересным, хотя на протяжении многих лет и сложным опытом , учитывая различные культурные традиции англичан и абхазов. Ну, живя в Англии, конечно, легко быть зятем в Абхазии", – заметил он.Изучение АбхазииДоктор филологических наук, руководитель Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба в интервью Sputnik подчеркнул, что Джордж Хьюитт – крупнейший, известный во всем мире ученый-кавказовед, лингвист, автор политологических работ."Ему принадлежит "Грамматика абхазского языка" на английском языке, также у него целый ряд других работ, к примеру, "Введение в кавказское языкознание" – это очень крупная монография, "Грамматика грузинского языка", и очень много статей, которые являются очень важными, они впервые описывают многие явления абхазского и других кавказских языков", – рассказал он.Поэтому вклад британского ученого в изучение кавказских языков огромен, подчеркнул Чирикба. Помимо этого, добавил он, Джордж Хьюитт – почетный консул Абхазии в Великобритании. Ответственность представлять интересы республики в Великобритании на ученого возложил еще первый президент Абхазии."С начала грузино-абхазской войны Джордж Хьюитт очень многое сделал для того, чтобы мир узнал правду об Абхазии. Он организовывал конференции, в которых принимали участие я и другие представители республики. Он очень повлиял на то, чтобы мир узнал больше об Абхазии и лучше понял нашу позицию. Так что его вклад и в науку, и в политологию, и в политику, очень большой. Поэтому, я думаю, мы можем поздравить нашего дорогого Джорджа Хьюитта с юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья", –сказал Чирикба.

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