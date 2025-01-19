https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/sputnik-nedeli-azhyrnykhua-kreschenie-i-podgotovka-k-vyboram-1053436518.html

Sputnik недели: Ажьырныхуа, Крещение и подготовка к выборам

Sputnik недели: Ажьырныхуа, Крещение и подготовка к выборам

Sputnik Абхазия

На уходящей неделе в Абхазии отметили праздники Ажьырныхуа и Крещение, а ЦИК зарегистрировал пятого кандидата в президенты. 19.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-19T20:20+0300

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Об этих и других событиях недели, читайте в еженедельном обзоре Sputnik. Sputnik Большие праздники На уходящую неделю выпало два больших праздника. 13 января абхазы провели Ажьырныхуа - День обновления или сотворения мира. Моление связано с семидольным божеством культа кузни и кузнечного ремесла Шьашвы, которому молятся после захода солнца. А в ночь с 18 на 19 января в Абхазии прошли Крещенские купания. Традиционно многие паломники отправились в село Каман, к источнику святого Василиска.Еще одно тройное убийство 14 января суд заключил под стражу подозреваемого в тройном убийстве Аслана Дочия. По материалам уголовного дела, 11 января, в кафе “Бисквит” в Сухуме из-за возникшего конфликта Дочия не менее семи раз выстрелил в Лашарелу Квициния и Ешсоу Жиба. После этого он направился к выходу из кафе, чтобы скрыться с места происшествия, и столкнулся с родным братом Ешсоу Жиба — Нарсоу. Подвергая опасности жизни посетителей и работников кафе, Дочия выстрелил в Жиба не менее четырех раз. Квициния и братья Жиба от полученных ранений скончались. В тот же день Аслана Дочия задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Пятый кандидат и подготовка к выборам 16 января Центризбирком зарегистрировал пятого кандидата в президенты Адгура Хурхумал. На пост главы государства также зарегистрированы кандидаты Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба и Олег Барциц, и кандидаты в вице-президенты — Беслан Бигвава, Даут Агрба, Алхас Джинджал и Адгур Какоба. Кандидаты уже проводят превыборную агитацию и встречи с избирателями.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. На территории России будут открыты два участка для голосования на выборах президента Абхазии — в Москве и Черкесске. И.о. генпрокурора Дамир Квициния поручил усилить прокурорский надзор за исполнением требований Конституционного закона "О выборах Президента Республики Абхазия" на всех стадиях избирательной кампании. Забастовки маршрутчиков 15 января часть сухумских маршрутчиков самовольно повысила стоимость проезда, установленную три года назад, с 30 до 50 рублей. Минтрансэнерго Абхазии заявило, что повышение цен не санкционировано Кабмином. С 17 января водители маршруток в Сухуме отказались выходить в рейс и потребовали повысить тариф на проезд.Директор департамента экономики и транспорта столичной администрации Автандил Джинджолия в субботу рассказал Sputnik, что в Минтрансэнерго рассчитывают оптимальную стоимость проезда. Окончательное решение может быть принято на следующей неделе. Кража кабеляВ ночь с 17 на 18 января шесть поселков в Ткурачалском районе - Акармара, Джантуха, Пятая шахта, Поляна, Харчилава и Хухун остались без электричества. Причиной стало то, что неизвестные украли более 300 метров алюминиевого провода, сейчас их разыскивает милиция. Энергетики установили новый провод, и уже вечером 18 января подача электричества была восстановлена.

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