https://sputnik-abkhazia.ru/20250209/politika-i-veer-pochemu-snizilsya-turpotok-v-abkhazii-i-kogda-zhdat-kurortnogo-buma-1053613842.html

Политика и "веер": почему снизился турпоток в Абхазии и когда ждать курортного "бума"

Политика и "веер": почему снизился турпоток в Абхазии и когда ждать курортного "бума"

Sputnik Абхазия

В Абхазии наблюдается снижение количества туристов зимой, о чем говорят цифры за период новогодних праздников. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T08:00+0300

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2025-02-09T08:00+0300

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О том, с чем работники туристической отрасли связывают резкий спад посещаемости Абхазии в конце 2024-го и начале 2025 годов, чего опасаются потенциальные гости страны, какие позитивные прогнозы делают эксперты и может ли изменить ситуацию открытие Сухумского аэропорта, читайте в материале Sputnik.Внутренние проблемыСамые популярные туристические направления в Абхазии – Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера "недосчитались" посетителей в декабре и январе.К примеру, с 1 по 15 января Рицинский парк посетили 6107 человек. За этот же период 2024 года их было на 4,5 тысячи человек больше. Аналогичная ситуация в пещере Нового Афона. За новогодние праздничные выходные подземное царство увидели около 6000 туристов, что на 1800 человек меньше в сравнении с годом ранее.Руководители и работники этих объектов связывают такой спад с внутриполитическими кризисом, который произошел в Абхазии в ноябре 2024 года, когда из-за протестных акций в отставку подал Аслан Бжания.Политическая ситуация в стране не осталась без внимания представителей зарубежной туриндустрии, которые не рекомендовали своим клиентам приобретать путевки в Абхазию. Многие прислушались к этим советам и отменили свои брони.На фоне этого обстановку усугубил график веерных отключений электричества, который начал действовать в начале ноября, а в декабре перерос в график веерных включений энергии. Так продолжалось почти до самого Нового года, пока власти Абхазии и России не договорились об организации гуманитарного перетока электричества.По данным АТОР, в ноябре 2024 года количество отказов от туров в республику выросло втрое в сравнении с показателями за несколько недель раньше до политических событий."Несмотря на отсутствие очевидных угроз для путешественников, туристы из России пересмотрят планы на отдых в Абхазии, если ситуация в регионе не будет стабилизирована", – пояснили в Ассоциации."Пока сохраняется неопределенность, мы не можем говорить о том, что в Абхазии будет много туристов", — так объяснил руководитель направления "Абхазия" национального туроператора "Алеан" Сергей Косилов, как политическая обстановка влияет на турпоток между странами."Сейчас сократились новые бронирования, у некоторых операторов прирост упал на 30-40%. Люди пока что остерегаются бронировать на лето — люди ждут, что будет после выборов. Если все будет хорошо, то турпоток вернется в свое обычное русло".Куратор программы "Международный гостиничный менеджмент" во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева в интервью РИА Новости заявила, что политическая напряженность в Абхазии подталкивает российских туристов к отказу от бронирований, хотя республика становилась все популярнее у россиян в последние годы.Динамика роста количества туристов за последние годы и вправду была довольно позитивной. Общее число поездок россиян в Абхазию в 2022 году составило около 1,15 миллиона человек. Более 1,4 миллиона туристов посетило Абхазию в 2023 году, а в 2024 году эта цифра достигла полутора миллиона человек.Реклама и информационный фонЭкскурсионный туризм в Абхазии более востребован в зимний период, отметила в эфире радио Sputnik эксперт Майя Зухба."Если летом у нас есть солнце, море и пляжи, то зимой люди проводят время именно на экскурсиях. Конечно же, посмотреть на сказочную Рицу в зимние месяцы всегда есть желающие, увидеть эту красоту, тем более пара часов езды — и попадаешь из субтропического климата к прекрасному заснеженному озеру", — сказала она.Туристы также посещают Новый Афон — монастырь и пещеру. В зимний период в республику приезжают с паломническими турами, православные стремятся встретить Рождество и Крещение в Абхазии, добавила Зухба.Развитие туристической инфраструктуры в Абхазии не стоит на месте, считает глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.По его словам, в республике появляются новые гостиницы и реконструируются старые объекты, уровень обслуживания растет, и цены не могут стоять на месте.Но при этом отдых в Абхазии по-прежнему остается примерно на 20% дешевле отдыха на российских курортах, и это имеет значение для туристов.По его словам, любые изменения и политические события отражаются на туристическом потоке. В январе был тренд на снижение числа бронирований на 15-20%.Проблемы с энергетикой могут повлиять на туризм. Однако крупные отели будут работать в прежнем режиме, а в частном секторе могут быть проблемы с электричеством. О таких обстоятельствах должны предупреждать туроператоры.Для увеличения турпотока Абхазии нужна мощная реклама на государственном уровне, уверен руководитель абхазского направления компании "Алеан" Сергей Косилов. По его мнению, туроператоры привлекают туристов в большей степени, чем блогеры."Нет направлений свыше, то есть государство каких-то мощных рекламных инструментов не делает. Раньше, когда в КВН были "Нарты из Абхазии", это был мощный стимул для людей, которые узнавали про Абхазию", — сказал Косилов.Еще одним положительным фактором для развития туризма он назвал запуск сухумского аэропорта.Влияющие факторыПервый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Абхазию в начале февраля. Он посетил аэропорт имени Владислава Ардзинба, где ознакомился с ходом и качеством работ.В своем брифинге он подчеркнул принципиальную важность открытия аэропорта к летне-курортному сезону, а именно - к 1 мая. Кириенко отметил, что аэропорт откроет дополнительные возможности как для граждан Абхазии, так и для российских туристов, и добавил, что инвесторы уже задумываются о его расширении в будущем."Честно говоря, я таких красивых проектов еще не видел", — признался он.И уже 7 февраля из московского "Внуково" состоялся первый тестовый рейс с пассажирами в сухумский аэропорт. Кириенко также добавил, что курортный сезон 2025 года в Абхазии может стать рекордным.Первый замруководителя Администрации Президента России выразил надежду на то, что ситуация наладится после выборов 15 февраля, и подчеркнул, что руководство страны и участники политических процессов понимают важность мирного устойчивого развития."В Абхазии живет мудрый народ. Если все будет в рамках закона, без попыток решать вопросы, которые регулируются законодательством, силовым путем, то у туристов, которые любят Абхазию и мечтают провести свой летний отдых тут, все встанет на свои места", — заявил он.Еще один фактор, который может повлиять на рост числа туристов в республику, – разлив нефти в Керченском проливе, который привел к загрязнению пляжей в Анапе.Пострадавшие от нефтепродуктов пляжи Анапы планируется полностью восстановить к началу летнего сезона 2026 года. Об этом ранее заявил глава Минприроды Александр Козлов.То есть в 2025 году часть пляжей будет недоступна для российских туристов, а это очень большое число путешественников: только за 5 месяцев 2024 года Анапу посетили более 500 тысяч человек. А за майские праздники город-курорт принял 100 тысяч туристов, согласно данным Ассоциации туроператоров России.Эксперты пояснили, что фактор стабильности и безопасности — едва ли не главный ограничитель выбора россиян в пользу Абхазии. А в моменты обострений ситуации становится действительно главным.

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