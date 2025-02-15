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"Это абсолютный рекорд": в Москве начался подсчет голосов

"Это абсолютный рекорд": в Москве начался подсчет голосов

Sputnik Абхазия

2691 человек проголосовал на выборах президента Абхазии в Москве, начался подсчет голосов. Явка на выборах президента Абхазии на участке в Москве побила 15-летний рекорд.

2025-02-15T22:52+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. 2691 человек проголосовал на выборах президента Абхазии в Москве, начался подсчет голосов.К 19:30 в Абхазии проголосовало 65% избирателей, это 95 000 человек. Избирательные участки закрылись в 20:00.По данным МВД и Генпрокуратуры Абхазии, обращений о нарушениях не поступало, интернет-приемная Генпрокуратуры продолжает работать.Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом - в Москве и Черкесске. На участке в Москве весь день наблюдалась очередь из желающих проголосовать. Люди приходили на участок семьями, приезжали из других регионов России.Избирательные участки открылись единовременно в 8:00. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей. По данным ЦИК на 18:00, по всей Абхазии проголосовали 55% избирателей - более 79 тысяч человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.Предварительные итоги голосования ЦИК огласит 16 февраля.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/1053795696.html

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