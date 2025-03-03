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https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/rossiya-abkhazii-1054023086.html
Россия продолжит оказывать многоплановое содействие Абхазии в сфере безопасности
Россия продолжит оказывать многоплановое содействие Абхазии в сфере безопасности
Sputnik Абхазия
Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в сфере нацбезопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-03T20:34+0300
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в сфере нацбезопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что, по оценкам российских и международных наблюдателей, голосование и подсчет голосов избирателей прошли в соответствии с установленными процедурами.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.3 марта ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты. Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник Адгур Ардзинба - 41,54%. Президент России Владимир Путин направил Гунбе поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что союзнические и дружеские отношения между Россией и Абхазией будут укрепляться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-vzaimootnosheniy-s-rossiey-1054014576.html
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Россия продолжит оказывать многоплановое содействие Абхазии в сфере безопасности

20:34 03.03.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукФлаги России и Абхазии
Флаги России и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Захарова также отметила, что перед новым руководством Абхазии стоят большие задачи для всестороннего подъема республики, и большую роль в данном процессе сыграет выполнение российско-абхазских договоренностей.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в сфере нацбезопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Перед новым руководством Абхазии стоят масштабные задачи по эффективному обеспечению всестороннего подъема республики. Важную роль в этом процессе призвана сыграть реализация комплекса соответствующих российско-абхазских договоренностей", — говорится в ее комментарии по итогам президентских выборов.
Захарова подчеркнула, что, по оценкам российских и международных наблюдателей, голосование и подсчет голосов избирателей прошли в соответствии с установленными процедурами.
В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
3 марта ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты. Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник Адгур Ардзинба - 41,54%. Президент России Владимир Путин направил Гунбе поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что союзнические и дружеские отношения между Россией и Абхазией будут укрепляться.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2025
В Абхазии
Гунба: будем наращивать взаимоотношения с Россией по разным направлениям
14:52
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