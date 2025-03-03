https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/rossiya-abkhazii-1054023086.html

Россия продолжит оказывать многоплановое содействие Абхазии в сфере безопасности

Россия продолжит оказывать многоплановое содействие Абхазии в сфере безопасности

Sputnik Абхазия

Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в сфере нацбезопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-03T20:34+0300

2025-03-03T20:34+0300

2025-03-03T20:34+0300

в абхазии

абхазия

россия

новости

политика

мид рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28afc335263b484a9be228fd9347d2bb.jpg

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в сфере нацбезопасности, социально-экономическом развитии и расширении международных связей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что, по оценкам российских и международных наблюдателей, голосование и подсчет голосов избирателей прошли в соответствии с установленными процедурами.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.3 марта ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты. Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник Адгур Ардзинба - 41,54%. Президент России Владимир Путин направил Гунбе поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что союзнические и дружеские отношения между Россией и Абхазией будут укрепляться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-vzaimootnosheniy-s-rossiey-1054014576.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия абхазия