https://sputnik-abkhazia.ru/20250427/sputnik-nedeli-novye-ministry-skoroe-otkrytie-aeroporta-i-abkhazo-rossiyskoe-soglashenie-1054633491.html

Sputnik недели: новые министры, скорое открытие аэропорта и абхазо-российское соглашение

Sputnik недели: новые министры, скорое открытие аэропорта и абхазо-российское соглашение

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 21 по 27 апреля. 27.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-27T20:02+0300

2025-04-27T20:02+0300

2025-04-27T20:02+0300

абхазия

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О том, кого президент Абхазии Бадра Гунба представил на пост новых руководителей министерств, как проходит подготовка к запуску сухумского аэропорта и кто из ветеранов ВОВ стал почетным гражданином Сочи, читайте в материале Sputnik.Представление министров и генпрокурораПрезидент Абхазии Бадра Гунба на минувшей неделе представил коллективам ведомств новых руководителей, назначенных 18 апреля, – нового руководителя Минкультуры Даура Кове, главу Минэкономики Теймураза Миквабия, министра финансов Саида Губаз, руководителя Министерства по налогам и сборам Эдгара Бения, министра иностранных дел Олега Барциц, министра энергетики Батала Мушба.Также Гунба представил на рассмотрение депутатов Парламента Абхазии Адгура Агрба в качестве генпрокурора республики.Генпрокурор назначается и освобождается от должности Народным Собранием по представлению главы государства сроком на пять лет. Агрба занимал должность генпрокурора с декабря 2019 года.Подготовка к взлетуНа уходящей неделе президент Бадра Гунба провел совещание по подготовке к открытию международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба. На совещании обсудили меры по обеспечению безопасности пассажиров и персонала аэропорта, общественного порядка, организацию таможенного и пограничного контроля, вопросы организации транспортного сообщения, обеспечения бесперебойной работы всех служб аэропорта, включая службы регистрации, багажа, питания и детали проведения торжественной церемонии встречи первого рейса.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый рейс запланирован на 1 мая.Новый глава СухумаСухумское Горсобрание одобрило кандидатуру Тимура Агрба на пост главы столицы 22 апреля.Руководитель Администрации президента Беслан Эшба представил кандидатуру и обратился к депутатам с просьбой одобрить ее.Тимур Агрба подчеркнул, что готов открыто и конструктивно работать с Горсобранием.Депутаты проголосовали "за" единогласно. Они поблагодарили экс-главу Эшба за проделанную работу на посту мэра.Днем позже глава республики Бадра Гунба подписал указ о назначении Тимура Агрба руководителем столичной администрации.День памяти жертв геноцида армянПрезидент Абхазии Бадра Гунба обратился к народу в День памяти жертв геноцида армян. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В частности он подчеркнул, что многие армяне в 1915 году были вынуждены покинуть родные места, нашли спасение на территории Абхазии. Они стали неотъемлемой частью республики, участвовали в становлении и развитии абхазского государства и сражались за его независимость в 1992-1993 годах.Приуроченные к этой дате ряд мероприятий прошли в Абхазии. В них принял участие вице-президент Беслан Бигвава.Двойное гражданствоАбхазия и Россия подписали протокол об обмене грамотами о ратификации Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства 25 апреля.Подписи под документом поставили глава МИД Олег Барциц и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Упрощенная процедура приобретения российского гражданства гражданами Абхазии регулируется указом президента России.Это следует из положений межгосударственного соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое сегодня вступило в силу.Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, помимо процедуры упрощенного вступления в гражданство РФ, регулирует правоотношения граждан Абхазии, уже обладающих российским гражданством. Об этом в своем выступлении сказал глава внешнеполитического ведомства Абхазии Олег Барциц."Это еще один пример того, что мы находимся на активном этапе глобального сотрудничества с нашим стратегическим партнером", — отметил в интервью Абхазскому телевидению глава МИД Олег Барциц.Документ был подписан в Москве 27 сентября 2022 года, Парламент Абхазии ратифицировал его 30 декабря 2022 года, Федеральное собрание России — 10 июля 2023 года.Поздравление от ЛавроваГлава МИД России Сергей Лавров поздравил Олега Барциц с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии.Лавров выразил уверенность, что богатый профессиональный опыт Барциц позволит ему успешно работать над всесторонним развитием российско-абхазских союзнических связей и продвижением интересов Абхазии на международной арене.Заявление СГБНа прошлой неделе ряд общественных организаций и политических партий обратился к властям с требованием сообщить о причинах длительной задержки абхазского политического деятеля, гражданина России и Абхазии Адгура Ардзинба.В СГБ Абхазии со ссылкой на российских коллег сообщили, что причиной стало то, что Ардзинба, лишенный водительских прав, управлял автомобилем. Он выезжал из республики ночью 20 апреля на Mercedes-Benz. Погранконтроль занял две минуты, но при оформлении машины выяснилось, что в январе этого года Адлерский суд лишил Ардзинба российских водительских прав за нарушение ПДД. Это стало основанием для дополнительной проверки, которая заняла полтора часа, после чего Адгур Ардзинба покинул пункт пропуска. Кроме того, вместе с ним в машине был Инар Сичинава, который подозревается в незаконном обороте оружия и находится под подпиской о невыезде.Абхазия в топеРеспублика Абхазия вошла в четверку популярных направлений у российских пенсионеров для отдыха на майские праздники. В топ также попали Турция, Египет, ОАЭ.В целом россияне в возрасте 60 лет и старше приобрели на майские даты на 43% больше авиабилетов по сравнению с прошлым годом.Спрос на отдых в Абхазии на начало мая вырос в четыре раза по сравнению с 2024 годом. Летом республика может принять до 2,5 млн туристов из России.ДиспансеризацияВ четырех районах Абхазии завершилась диспансеризация детей, заявил на брифинге министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Он добавил, что с 12 февраля по 23 апреля российские врачи осмотрели около 19 тысяч детей – более трети детского населения в Абхазии. Чаще всего они выявляли нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, проблемы со зрением.Кроме того, бригада из 11 врачей также выезжает на дом к детям с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут попасть на диспансеризацию.Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии.Она проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов и стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.Почетный гражданин СочиВетеран Великой Отечественной войны из Абхазии Алексей Ласурия был удостоен звания почетного гражданина Сочи в преддверии юбилея Победы.Ласурия прописан в Сочи, но сейчас проживает в Сухуме с семьей. Для вручения ему медали и памятных подарков в абхазскую столицу приехала делегация сочинского Горсобрания.Городской депутат Елена Дорогинина отметила, что по поручению президента России почетное звание получили 35 ветеранов. Она уточнила, что, помимо медали, Ласурия полагается надбавка к пенсии.Джаз и "Библионочь"Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил на сцене Абхазской госфилармонии 24 апреля. На концерте прозвучали музыкальные композиции в исполнении Заслуженной артистки России Марины Девятовой и победительницы телепроекта "Большой джаз" Анастасии Ивановой.Программа состояла из классического американского джаза, советских и военных песен в уникальных аранжировках.На мероприятии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Он подчеркнул, что концерт стал первым мероприятием, которое прошло в республике в 2025 году в рамках культурного обмена Абхазии и России. Ранее абхазские музыканты, дуэт Piano Duo, уже открыли сезон выступлением в Самаре.Ежегодная акция "Библионочь" прошла в Нацбиблиотеке в Сухуме в пятницу, 25 апреля. В этом году она была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В программе вечера были выставки, буккросинг, просмотр военной кинохроники, чтение стихов, рассказывающих о Великой Отечественной войне. Гости также смогли посетить выставку "Голоса Победы".Полный комплектНа уходящей неделе своими достижениями порадовали абхазские спортсмены. Дзюдоисты из республики завоевали одну "золотую" медаль и три "серебрянные" на межрегиональном турнире во Владикавказе.Соревнования были приурочены к 80-летию Победы, в них приняли участие более 400 спортсменов из Чечни, Ставропольского края, Абхазии, Северной и Южной Осетии.Спортсмены из Гудауты стали победителями и призерами Первенства Сочи по боксу, который также был посвящен юбилею победы над фашизмом.В нем участвовали более 250 спортсменов из Сириуса, Сочи, Туапсе и Гудауты. В общей сложности абхазские боксеры заняли два первых места, пять вторых и два третьих.Также обладателями двух "золотых" медалей, одной "серебряной" и четырех "бронзовых" стали спортсмены по вольной борьбе из Абхазии на межрегиональном турнире по вольной борьбе в Чечне.

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