https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/odna-na-vsekh-80-let-velikomu-podvigu-1054842224.html

Одна на всех: 80 лет Великому Подвигу

Одна на всех: 80 лет Великому Подвигу

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T18:37+0300

2025-05-09T18:37+0300

2025-05-09T18:37+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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Алексей Ломия, SputnikКак это замечательно, как это справедливо, что Абхазия осталась в числе тех стран, в которых встречают 9 Мая как День Великой Победы. И никакие "модные" тенденции не привели к тому, что мы стали забывать собственную историю, тот великий подвиг, который совершил советский народ.Ошибка фюрераТогда мир стоял у пропасти. Даже представить сложно, что могло произойти, и как развернулась бы история человечества, если бы на пути фашистских полчищ не оказалась Красная армия. Объективности ради, мужественно сражались британцы, но и у них было позорное бегство из Дюнкерка. И неизвестно сколько продержалась бы Великобритания, если бы "аппетит" у Гитлера не разыгрался до такой степени, что он возомнил, что вместе с Лондоном сможет параллельно захватить и Москву.Сломить и уничтожитьИ вот тут началось нечто невероятное. Впервые для себя гитлеровцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением, с массовым героизмом советского солдата. С самопожертвованием, с неприятием проигрыша, с единением всего народа ради одной и самой великой цели – победы над захватчиками, удушения нацизма в его логове, искоренения коричневой чумы вместе с ее лидерами и идеологами.Долгих четыре года понадобилось, чтобы остановить врага, надломить смертоносную машину Вермахта, обратить фашистов в бегство и дойти до стен Рейхстага, водрузить на нем Знамя Победы.Мы - новое поколение, но мы всегда чтим и ценим тот великий подвиг. И никогда не забудем тех героев, на чьих плечах пришла Победа, ценой жизни которых она нам досталась. Я убежден, что каждый из нас должен знать и помнить историю. И что немаловажно – нужно помнить ее на примере отдельно взятых героев. Безусловно, война до победного конца – это массовый героизм, но каждый солдат, каждый офицер, каждый партизан, каждый тыловик, вносил свой неоценимый вклад в общее дело. Своими поступками, своим бесстрашием и трудолюбием они сверстали такую историю, которой мы гордимся.Одна история из миллионовОб одном из героев я хотел бы рассказать, чтобы о нем читали и восхищались его историей. Константин Александрович Какубава родился в самом конце XIX века в Галском районе Абхазии. В годы революции он получил высшее медицинское образование в Московском университете и сецело посвятил себя важной профессии, стал главврачом Очамчырской больницы. Помимо практической деятельности, Какубава занимался наукой, защитил кандидатскую диссертацию. Но его истинная самоотверженность и беззаветная преданность профессии особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Он был начальником полевого госпиталя, оперировал и спасал раненых солдат прямо на линии фронта. Прошагал со своими коллегами и Красной армией от Керчи и Новороссийска до самого Берлина. Но и после Великой Победы Константин Какубава остался верен своей профессии, стал работать главным хирургом советской армии в Германской Демократической Республике. Его ратный труд был высоко оценен государством. Он был четырежды награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, двенадцатью медалями. Настоящим признанием его таланта и трудоспособности стало очень трогательное стихотворение, которое ему посвятил коллектив, когда в 1961 году Какубава убыл на родину, в Абхазскую АССР, где до последних лет трудился в различных медицинских учреждениях. Этот текст, напечатанный на машинке, бережно хранит его внучка Додо Какубава, мать моей супруги.Светлая память нашим героям! Ваш подвиг по достоинству оценен поколениями и всегда будет в наших сердцах!

https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/abkhazskiy-otets-soldata-istoriya-mikhi-i-razhdena-bartsits-iz-gagry-1054825207.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/tyazhelyy-put-k-pobede-istoriya-veterana-velikoy-otechestvennyy-voyny-marii-lomakinoy-1054777467.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/nezakonchennaya-rukopis-soldata-istoriya-veterana-arustana-ardzinba-1054816060.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/sluzhil-v-vdv-istoriya-veterana-bronislava-bankovskogo-1054382167.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война