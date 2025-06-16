Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аефир аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәыҷбаҳча "Амра" еиҭашьақәыргылахоит аҳҭнықалақь ахарџьқәа рыла
13:19
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ацәыргақәҵатә зал хада ари аԥхын аусура азгәаҭоуп
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Интервью с замглавы МВД: охрана правопорядка летом
14:05
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Актуальный комментарий
Минэнерго: причины плановых отключений электроснабжения в Абхазии
14:34
4 мин
Актуальный комментарий
Ключевая ставка ЦБ РФ: прогноз экономиста
14:38
13 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца июня
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
18:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
18:14
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
18:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
18:38
6 мин
Такие обстоятельства
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны атуристтә хырхарҭаҿы ахәқәа рышьақәыргылашьа ахылаԥшра
21:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акәытқәа рынҵәара инадҳәаланы аҭагылазаашьа шҭышәныртәалатәу
21:14
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Встреча Бадры Гунба с Дмитрием Вольвачем
21:34
4 мин
Актуальный комментарий
Интервью с министром финансов: визит Вольвача в Абхазию
21:38
6 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/reysy-sukhum-khanty-mansiysk-1055334326.html
Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня
Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня. 16.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-16T17:38+0300
2025-06-16T17:49+0300
в абхазии
абхазия
новости
рейсы
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1e/1054674062_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_9936faac48c2e3ad684ff0cd9af3d6a1.jpg
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня.Перелеты будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн", уточнили в пресс-службе Сухумского аэропорта.Вылет из Ханты-Мансийска планируется в 04:35 по местному времени, из Сухума – в 13:05. Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займет около часа.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/pervyy-shirokofyuzelyazhnyy-samolet-prizemlilsya-v-sukhumskom-aeroportu-1055267295.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1e/1054674062_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_10bad511aa407060114a46bf52c13fc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, рейсы, сухумский аэропорт
абхазия, новости, рейсы, сухумский аэропорт

Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня

17:38 16.06.2025 (обновлено: 17:49 16.06.2025)
© Sputnik / Максим БлиновСамолет AIRBUS A320 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина.
Самолет AIRBUS A320 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов
Подписаться
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня.
Перелеты будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн", уточнили в пресс-службе Сухумского аэропорта.
Вылет из Ханты-Мансийска планируется в 04:35 по местному времени, из Сухума – в 13:05. Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займет около часа.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.
Первый широкофюзеляжный самолет приземлился в сухумском аэропорту - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2025
В Абхазии
Первый широкофюзеляжный самолет приземлился в сухумском аэропорту
12 июня, 09:20
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0