https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/reysy-sukhum-khanty-mansiysk-1055334326.html

Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня

Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня. 16.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Рейсы Сухум — Ханты-Мансийск запустят с 28 июня.Перелеты будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн", уточнили в пресс-службе Сухумского аэропорта.Вылет из Ханты-Мансийска планируется в 04:35 по местному времени, из Сухума – в 13:05. Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займет около часа.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, авиасообщение между Абхазией и Россией было восстановлено 1 мая 2025 года. В абхазскую столицу уже летают рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/pervyy-shirokofyuzelyazhnyy-samolet-prizemlilsya-v-sukhumskom-aeroportu-1055267295.html

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