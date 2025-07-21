Вокруг городов Абхазии: Гудаута
© Sputnik / Томас ТхайцукЦентр города Гудаута
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Гудаута расположена на берегу Черного моря между Сухумом и Гагрой, на пологом склоне одного из холмов Бзыбского хребта.
Город богат уникальными архитектурными, историческими и природными памятниками. Главные визитки Гудауты - здание с башенными часами, архитектурный ансамбль, сооруженный в начале XX века на проспекте Героев, музей Отечественной войны народа Абхазии, железнодорожный вокзал.
Но наибольший интерес среди жителей и гостей Гудауты вызывают достопримечательности вокруг Гудауты.
Лыхнашта
© Sputnik / Томас ТхайцукПраздник урожая в селе Лыхны
Праздник урожая в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лыхны – большое древнее село недалеко от Гудауты. На протяжении нескольких столетий оно было резиденцией абхазских правителей, князей Чачба-Шервашидзе.
Здесь расположены два важных исторических объекта - Храм Успения Пресвятой Богородицы и руины княжеского дворца.
Лыхненский храм - один из самых известных и уникальных памятников христианской культуры в Абхазии. Он построен в Х веке.
В соборе сохранились старинные фрески, которым как минимум 700 лет. Роспись в храме изначально покрывала поверхность всех стен, сводов и столбов. До наших дней дошли только отдельные фрагменты.
Считается, что уникальные фрески выполнены талантливыми мастерами византийской школы того периода.
13 апреля 2024, 09:00
Рядом с храмом сохранились руины двухэтажного княжеского дворца рода Чачба-Шервашидзе. После Лыхненского восстания 1866 года дворец владетеля был показательно уничтожен русскими войсками.
Как добраться: Лыхнашта расположена в пяти километрах от Гудауты. Добраться до исторического места можно на личном автотранспорте или на маршрутном такси (10 мин). Для того чтобы сесть на маршрутку, нужно пройти от Гудаутского железнодорожного вокзала до остановки и сесть на маршрутку, следующую в село Лыхны или взять такси.
Средневековый храм Амбара в поселке Мюссера
© Sputnik / Томас ТхайцукХрам Амбара в поселке Мюссера
Храм Амбара в поселке Мюссера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Памятник христианской культуры был построен в VIII-IX веках. Огромный храм, напоминающий по типу строения базилику, сложен из каменных блоков и облицован тесаным камнем. В Абхазии много базиликальных храмов, но уникальность Амбары в том, что на одном из фасадов имеется трехарочный пролет, оформленный в своеобразный козырек – фронтон. Нигде в Абхазии больше такое не встречается.
24 декабря 2016, 12:42
Сегодня храм полуразрушен, его стены оплетены плющом. До наших дней хорошо сохранился лишь фасад и каменные своды в алтаре большого зала и в боковых приделах.
Как добраться: Амбара находится в 23 километрах от Гудауты. Попасть на территорию заповедника можно свернув с основной трассы в районе поста ГАИ по указателю "Мысра" и проехав около 12 километров.
Скальный монастырь в селе Отхара
© Sputnik / Томас Тхайцук Форелевое хозяйство и гроты в скале в с.Отхара
Форелевое хозяйство и гроты в скале в с.Отхара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одно из уникальных и загадочных мест в селе Отхара - скальный монастырь. Он расположен в пещере реки Мчишта. Монастырь вырублен в живописной отвесной скале. Бытует мнение, что создан он был в XII веке изначально как убежище от пиратов. Потом в нем поселились монахи.
Изначально предполагалось, что скальный монастырь - природное явление. Но после его исследования в 1958 году было подтверждено, что вырублен монастырь человеком.
Монастырь находится он в 50 метрах от земли, поэтому попасть туда без снаряжения нельзя, посмотреть на него можно лишь со стороны.
Как добраться: скальный монастырь расположен в 20 километрах от Гудауты. Добраться туда можно на автомобиле — свернуть по указателю "Форелевое хозяйство" и ехать до места назначения несколько километров.
Аацынское ущелье
© Sputnik / Томас Тхайцукc.Аацы
c.Аацы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аацынское ущелье – живописное и красивое место в Абхазии, находится недалеко от Гудауты. В пяти километрах от города надо свернуть на дорогу к селу Аацы и проехать еще около 10 километров.
Как добраться: проще всего посетить Аацынское ущелье с экскурсионной группой. Горная река Аапста между отвесными скалами с чистой голубой водой ведет к Аацынским водопадам, для того чтобы попасть к ним, нужно пройти три километра по горной тропе. Вода в реке едва достигает +10˚С. Маршрут по ущелью проходит через самшитовые рощи, также туристам предложат прокатиться на лодке.
Сероводородный источник в Приморском
© Sputnik / Бадрак АвидзбаСероводородный источник в Приморском
Сероводородный источник в Приморском
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Сероводородный источник в селе Приморское – это водолечебница, в которой обустроено несколько бассейнов с термальной водой, душами и фонтанами. На территории водолечебницы есть кафе, массажное отделение, лечебные грязевые ванны, комнаты для отдыха и проживания.
Как добраться: Сероводородный источник в селе Приморское расположен в семи километрах от Гудауты. После поста ГАИ "Приморское", нужно свернуть по указателю налево (если ехать со стороны Гудауты) и проехать около километра.
Крепость в селе Абгархук
© Sputnik / Томас Тхайцук Крепость 6 века в с.Абгархук
Крепость 6 века в с.Абгархук
© Sputnik / Томас Тхайцук
В селе Абгархук находятся развалины древней крепости Абахуамца. Периметр извилистых крепостных стен достигает 140 метров, высота их местами достигает трех-четырех метров. Крепостные стены окружают территорию площадью около 600 квадратных метров. В юго-восточном углу крепостной стены видно окно-бойницу.
Как добраться: Село Абгархук расположено в низовьях реки Аапста, в начале дороги, ведущей от республиканской трассы в село Ачандара. Поворот расположен между Гудаутой и селом Приморское. Расстояние от шоссе до крепости "Абахуамца" – шесть километров.
Этнопарк "Апсны"
© Sputnik / Акоп Кущян Этнопарк в селе Мгудзырхуа
Этнопарк в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Акоп Кущян
Национальный исторический парк "Апсны" находится в селе Мгудзырхуа. Парк раскинулся на площади около 10 гектаров. На его территории можно увидеть традиционный абхазский дом, апацху (абхазская кухня), амхара (помещение для молодоженов), а также кузню, гончарную мастерскую, цех по обработке дерева, поупражняться в стрельбе из лука и верховой езде.
19 июля 2024, 09:00
Все объекты построены по архивным чертежам и максимально отражают уклад жизни, быт и культуру, которые на протяжении столетий сохранял абхазский народ. В музеях парка собраны десятки экспонатов. Все они были куплены у местных жителей или подарены ими. Среди артефактов старинные элементы интерьера, мебель, утварь, копии архивных фотографий, холодное оружие.
Как добраться: этнопарк "Апсны" расположен вдоль республиканской трассы в селе Мгудзырхуа в 15 километрах от Гудауты. Из города до него можно добраться на машине всего за 15-20 минут.
Озеро Рица
© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский реликтовый национальный парк
Рицинский реликтовый национальный парк
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жемчужина Кавказа, озеро Рица находится в Рицинском реликтовом национальном парке. Это самое большое озеро в республике, его площадь составляет около полутора тысяч квадратных метров.
По пути к природной визитке можно увидеть множество достопримечательностей - Голубое озеро, Гегский водопад, Юпшарский каньон и водопады "Девичьи слезы" и "Мужские слезы".
На северном берегу озера - одна из пяти абхазских дач Иосифа Сталина. Со стороны Рицы к дому примыкает парк с фонтаном и видовыми площадками.
Любители водных прогулок смогут покататься на абхазской боевой галере или же на катамаранах.
Как добраться: добраться до озера Рица в Абхазии можно на машине, такси или в составе экскурсионной группы. От Гудауты до озера Рица расстояние составляет примерно 69 километров. Время в пути на машине обычно занимает от 1,5 до 2 часов.
Новый Афон
© Sputnik / Леон Адлейба Город Новый Афон
Город Новый Афон
© Sputnik / Леон Адлейба
Город Новый Афон находится в 15 минутах езды от Гудауты. Это один из самых живописных курортов Абхазии с богатой историей, уникальными природными достопримечательностями. Город привлекает туристов древними монастырями, таинственными пещерами и рукотворными водопадами.
Здесь на небольшой территории расположились Новоафонский монастырь, храм Симона Кананита, знаменитая Новоафонская пещера, Анакопийская крепость V-VII веков, Приморский парк.
Как добраться: из Гудаута в Новый Афон на автобусе, такси или на автомобиле. Расстояние между городами - около 18 километров.
Аацынский каньон и водопад
© Sputnik / Томас ТхайцукВодопад в селе Аацы
Водопад в селе Аацы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аацынский каньон и водопад - популярные природные достопримечательности Абхазии, расположенные недалеко от села Аацы, в окрестностях Гудауты. Каньон образован рекой Аапста, стиснутой отвесными скалами. Аацынский водопад, падающий с семиметровой высоты, образует внизу чашу глубиной в пять метров.
Как добраться: для того, чтобы добраться до Аацынского каньона и водопада, нужно доехать до поселка Аацы, а затем отправиться в пеший поход к водопадам. Дорога до поселка не асфальтирована, поэтому рекомендуется использовать внедорожник. Время пути из Гудауты до каньона может занять около часа.