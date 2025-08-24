https://sputnik-abkhazia.ru/20250824/polnaya-azamatizatsiya-kak-zarodilsya-muzykalnyy-albom-raida--1057050159.html

"Полная азаматизация": как создавался музыкальный альбом RAIDA

"Полная азаматизация": как создавался музыкальный альбом RAIDA

Sputnik Абхазия

В конце июля вышел в свет один из самых ожидаемых музыкальных проектов Абхазии – альбом RAIDA Надира Джинал и Тимура Пачкория. 24.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-24T14:00+0300

2025-08-24T14:00+0300

2025-08-24T14:06+0300

в абхазии

абхазия

песни

культура

музыка

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/18/1057099367_0:414:806:867_1920x0_80_0_0_8fdc3a0bfa1f8f0a725a954ba64b9108.jpg

Многие треки сразу стали хитами не только в Абхазии, но и за ее пределами. О том, как возникла идея создать RAIDA, как абхазские музыканты возрождают народные песни и что хотели сказать своим альбомом, читайте в материале Sputnik.Сария КварацхелияSputnikАльбом RAIDA Надира Джинал (Shiri) и Тимура Пачкория (Temo) вышел более чем 50 стриминговых площадках. Музыкальный проект из 14 композиций сразу же полюбился слушателям не только в Абхазии, но и за рубежом.В основе RAIDA лежат народные песни - абхазские и одна адыгская. Работа над альбомом шла на протяжении года.Вначале был "Азамат"Уже в самом начале работы над альбомом ребята твердо для себя решили, что в него войдет "Азамат" – мелодичная абхазская народная песня об образцовой крестьянской семье."Когда мы сели в студии и стали обсуждать, с чего начнем, у меня в голове была эта идея, что "Азамата" хочу включить. Я говорю Темо, давай попробуем "Азамата". Мы сели, и в первый же день у нас получилась демка (демо-версия, прим.), которая нам обоим понравилась. Потом Валера (Майромян, BLIZKEY, прим.) приехал, я показал ему демку, и она ему понравилась с первой же секунды. Сразу случилась магия. Он сказал: "Я хочу в этой песне петь, и я буду в ней петь". А у нас изначально с Тимуром была идея, что в этой песне кто-то будет петь куплет на русском языке", – вспоминает автор альбома.За основу Надир и Тимур взяли исполнение песни ансамблем "Гунда". По словам Народной артистки Абхазии, руководителя ансамбля Розы Чамагуа, когда музыканты к ним обратились, творческий коллектив сразу же откликнулся."Мы им дали послушать песню в нашем исполнении. Ребятам понравилось, они сказали, что в основу ляжет именно оно, они же добавят свой текст и сделают песню в современном звучании. Мы согласились. Для того, чтобы народные песни не исчезли, они должны звучать по-современному, тогда они будут всегда актуальны", – считает Роза Чамагуа.Абхазская героическаяПо современному зазвучали и героические песни – народная песня "Салуман" и "Амарџьақәа" Отара Хунцария.Песня о герое Салумане основана на реальных событиях. Впервые ее зафиксировал в своем сборнике "Песни кодорских абхазцев" фольклорист Константин Ковач в 1930 году.В этнографических заметках Ковач объясняет историю возникновения песни о Салумане Бгажба. В начале XX века в Ткуарчале князь Астамур Ачба из-за простой ссоры убил своего односельчанина и молочного брата Якупа Бгажба и бросил тело у берегов реки Аалдзга. Брат Якупа Салуман, узнав об этом, отомстил князю.Ни одной случайной песниАвторы проекта отмечают, что в RAIDA нет ни одной случайной песни. Особенным Надир Джинал считает трек, посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба."Я вырос в атмосфере этого человека, в его воспитании. Все мы, можно сказать, его дети. И меня очень вдохновляла музыка европейская, американская, где брали за основу слова вождей, слова своих идеологов - Мартина Лютера Кинга и других. Для меня в нашей истории нет важнее личности, чем Владислав. Поэтому у нас с Тимуром была такая идея, что мы обязательно в альбом возьмем речь Владислава", – отмечает Надир Джинал.Перед тем как приступить к работе, ребята согласовали задумку с семьей первого президента. За основу они взяли речь присяги. В итоге получился глубокий трек, который вызывает палитру эмоций – и радость, и слезы одновременно.Пришлись слушателям и такие "не попсовые треки", как "Таиф", "Аста" и другие."Это треки, которые не такие попсовые, не такие узнаваемые. Но люди их поняли, и для нас это очень важно, что они прочувствовали те эмоции, которые мы хотели им передать", – отмечает Надир.От названия до обложкиВ RAIDA символичны не только треки, но и само название альбома и его обложка."В начале мы еще не знали как назвать будущий альбом. Хотелось что-то простое, доступное, чтобы это и русский человек мог произнести, и абхаз мог произнести, и грек, и американец, чтобы каждому было легко сказать это слово, и чтобы оно как-то соотносилось с тем посылом, который мы хотели донести. Мы думали и так, и сяк, а потом как обычно бывает, в один день я просто ехал, и подумал, почему не "райда" (эмоциональный рефрен в абхазских народных песнях - прим.)? К тому же слово "райда" практически в каждой народной песне так или иначе встречается", – поясняет Надир Джинал.Над обложкой работала дизайнер Арина Чкадуа. За ее основу взят медальон с изображением загадочного человечка, найденный археологами в окрестностях Гудауты еще в советское время. Сейчас это один из экспонатов Эрмитажа. "Надир обратился ко мне за месяц до ревизии альбома. На тот момент обложку разрабатывали разные дизайнеры, в том числе, и я не с первого раза смогла утвердить свою идею. Нашего человечка мы смогли утвердить с пятой попытки. Наш человечек – это медальон, либо монета, в разных источниках говорится по-разному, с крестом на груди. Мы его немного изменили, убрали отсылки к религиозности, и таким образом этот медальон из Эрмитажа стал базой для дизайна альбома", – добавила автор обложки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/v-gunde-tolko-devushki-vokalno-instrumentalnomu-ansamblyu-45-let-1049487431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20151224/1016708149.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/klyatva-na-vernost-kak-v-abkhazii-prokhodili-inauguratsii-prezidentov-1054303939.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/starye-pesni-o-glavnom-dzhinal-i-pachkoriya-o-populyarizatsii-abkhazskoy-narodnoy-muzyki-1056847437.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, песни, культура, музыка