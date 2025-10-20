https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/knyaz-abkhazskoy-nauki-109-let-nazad-rodilsya-shalva-inal-ipa-1058421031.html

Князь абхазской науки: 109 лет назад родился Шалва Инал-Ипа

Князь абхазской науки: 109 лет назад родился Шалва Инал-Ипа

Sputnik Абхазия

Доктор исторических наук, абхазских этнограф, фольклорист Шалва Инал-Ипа родился 20 октября 1916 года. 20.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-20T12:37+0300

2025-10-20T12:37+0300

2025-10-20T13:45+0300

в абхазии

абхазия

история

этнография

ученые

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/14/1052618430_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_b9d3b9179da463f2e14ef2b5cb5b0949.jpg

О том, каким было детство Шалвы Инал-Ипа, как он лишился семьи, как пробивался в мир знаний, чего достиг, и какую личную трагедию пришлось ему пережить в годы Отечественный войны народа Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikДетство и одиночествоВыдающийся абхазский ученый, литературовед, этнограф, фольклорист Шалва Инал-Ипа родился ровно 109 лет назад в селе Гуп Очамчырского района в семье государственного служащего. Его фамилия происходит от древнего абхазского княжеского рода, во времена Российской империи предки Шалвы Инал-Ипа проживали в Бзыбской части Абхазии, где-то между Пицундой и селом Калдахуара. Но из-за отказа покориться царским военачальникам прадед будущего ученого был вынужден вместе с семьей переехать сначала в село Река, а позже в село Гуп.С самой юности Шалва Инал-Ипа испытывал жажду знаний и отличался от многих сверстников пытливым умом и предрасположенностью к наукам. Сказать, что у него было простое детство, нельзя. Когда ему было шесть лет, ушел из жизни глава семейства Денис Инал-Ипа. Забота о трех сыновьях легла на плечи матери, но в 1936 году она тоже скончалась. Спустя год старшего из трех братьев, Ипполита, подвергли репрессиям. Он был арестован, и его отправили отбывать срок в один из лагерей в Сибири.Окончив Очамчырскую неполную среднюю школу, Шалва Инал-Ипа перешел в Сухумскую школу-интернат. После этого он поступил на факультет философии Московского института философии, литературы и истории имени Чернышевского. В институте молодого и талантливого студента из Абхазии сразу приметили, на его высокую успеваемость обратил внимание сам ректор. Но вскоре выяснилось, что Шалва — брат "врага народа", и Инал-Ипа отчислили под предлогом того, что он не явился к началу занятий.Инал-Ипа вернулся в Абхазию и стал работать учителем в сельской школе, но налаживающаяся, на первый взгляд, жизнь была снова омрачена: арестовали и расстреляли другого его брата — Иллариона. Шалва Инал-Ипа остался в одиночестве, никого из близких ему людей уже не было в живых. Вскоре после этого, словно мало в жизни юноши было мучений и трагедий, без его ведома был продан отчий дом.Путь ученогоНевзирая на все тяготы судьбы, Инал-Ипа не сдался и не опустил руки, он продолжил обучение. В 1938 году он предпринимает очередную попытку получить высшее образование и отправляется в Москву. Там он поступает на исторический факультет Московского государственного пединститута имени Либкнехта. Учебу пришлось прервать из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Шалва Инал-Ипа вместе с еще несколькими однокурсниками стал помогать в строительстве оборонительных сооружений, но из-за тяжелых условий работы его здоровье было подорвано. Инал-Ипа снова вернулся на родину, в 1941 году экстерном сдал экзамены в Сухумском государственном пединституте имени Горького и получил диплом об окончании исторического факультета.Спустя еще два года он стал аспирантом Института истории АН Грузинской АССР. Его первой исследовательской темой стали традиционные институты брака и семьи у абхазов. Можно сказать, что с того момента начался профессиональный путь Шалвы Инал-Ипа как выдающегося абхазского ученого. В 1946 году его зачислили научным сотрудником Абхазского научно-исследовательского института имени академика Марра – ныне институт имени Дмитрия Гулиа. Там он проработал до конца своей жизни.Инал-Ипа также совмещал исследования с работой в Абхазском государственном музее и преподаванием в Педагогическом институте в Сухуме.Как отмечает Союз писателей Абхазии, Инал-Ипа принимал активное участие в работе научных форумов в СССР и за его пределами. Был инициатором и одним из организаторов созыва в Сухуме в 1963 году Всесоюзной научной конференции по проблемам нартского эпоса. Вместе с академиком Юрием Бромлеем, поддержавшим его предложение, провел в Сухуме Всесоюзную сессию, посвященную этнографическим и антропологическим исследованиям, участвовал в советско-американском проекте по проблемам долгожительства на Кавказе."Научной работой Ш. Инал-Ипа начал заниматься в аспирантские годы. Он постоянно совершал полевые экспедиции в села Абхазии, собирал абхазские нартские сказания и другие фольклорные и мифологические произведения, лингвистический, особенно топонимический материал. Особое внимание уделял историко-этнографическим материалам, которые впоследствии стали основой многочисленных статей и монографий ученого", – уточняется на официальном сайте Союза писателей Абхазии.Инал-Ипа также был одним из составителей книг "Нарт Сасрыква и его девяносто девять братьев. Абхазский народный эпос" и "Абхазские пословицы", соавтором учебника для 2 класса "Родная речь", одним из составителей "Хрестоматии по абхазской литературе" для 7 класса. И это все лишь малая часть его работ, подготовленных за десятилетия жизни. По примерным подсчетам, Инал-Ипа издал более 100 научных работ. Одна из них, а именно "Микротопоника Гальского района Абхазии", навсегда была утрачена во время пожара в архиве Абхазского института языка, литературы и истории в 1980 году.Беспощадная войнаОчередным испытанием для семьи Инал-Ипа стала Отечественная война народа Абхазии. В боях за защиту Родины погиб его единственный сын Адгур. Вместе с супругой Мирой Хотелашвили они также воспитали дочь Арду.В октябре 1992 года грузинские боевики устроили пожар в итак многострадальном институте. Огонь уничтожил все, в том числе труд "Абхазо-адыгской топонимики Западной Грузии" под авторством Шалвы Инал-Ипа.Через два года после победы в той войне, 22 сентября 1995 года, Шалва Инал-Ипа скончался. Его супруга ушла в мир иной в 2024 году.Шалва Инал-Ипа был почетным членом Адыгской Международной академии наук, Заслуженным деятелем науки Абхазской АССР и Грузинской ССР, лауреатом Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа за книгу "Очерки об абхазском этикете", а также членом Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/nauka-dialekty-skazki-110-let-so-dnya-rozhdeniya-khukhuta-bgazhba-1052580809.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/aksakal-istoricheskoy-nauki-pamyati-olega-bgazhba-1052015764.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240310/prezident-abkhazskikh-uchenykh-shote-arstaa-ispolnilos-95-let-1050398683.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/predannaya-nauke-i-otechestvu-k-95-letiyu-mirry-khotelashvili-inal-ipa-1049347745.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, история, этнография, ученые