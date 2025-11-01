https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/yubiley-korolya-instrumentov-50-let-nazad-v-pitsunde-vpervye-zazvuchal-organ-1058717606.html

Юбилей "короля инструментов": 50 лет назад в Пицунде впервые зазвучал орган

Юбилей "короля инструментов": 50 лет назад в Пицунде впервые зазвучал орган

Sputnik Абхазия

Единственный в Абхазии орган немецкой фирмы "А. Schuke" был установлен в Пицундском соборе 1 ноября 1975 года. 01.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-01T09:00+0300

2025-11-01T09:00+0300

2025-11-01T09:31+0300

в абхазии

абхазия

музыка

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/1d/1058626987_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fda2946c38f19675236e31f1588d612c.jpg

О том, для кого заказали орган в Германии, как инструмент изменил жизнь города, кого он "боится" и как "пережил" войну, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваОт идеи до первой нотыКурорт "Интурист" был открыт в Пицунде в 1967 году. Там построили семь 15-этажных корпусов, рассчитанных на единовременный прием 2 800 человек. Среди гостей были не только советские граждане, но и немало иностранцев. Именно для них, в первую очередь, решили установить орган.Марина Банковская – экскурсовод в Пицундском историко-архитектурном государственном заповеднике "Великий Питиунт" рассказала Sputnik о том, как происходили события полувековой давности.По приказу Косыгина в республику в 1973 году прибыл знаменитый советский органист Леонид Ройзман, который наладил контакты между представителями местной администрации и немецкой органостроительной фирмы "А. Schuke".Руководитель фирмы Ганс Иоахим Шуке вместе со своими специалистами лично посетил Пицунду. Их сопровождал инженер-строитель, замдиректора "Объединения пансионатов курорта Пицунда" Валерий Джонуа. Они провели необходимые замеры, расчеты, проверили акустику и приняли заказ. Чтобы не задеть чувства христиан, было решено установить орган не в алтарной части собора, а в правой его части – южном нефе."Короля инструментов" два года везли из Потсдама в Абхазию по частям. Впервые он зазвучал 1 ноября 1975 года в рамках концерта классической музыки, который посетили высшие чины и интеллигенция.Высота пицундского органа - 11 метров, он весит 20 тонн. В нем установлен 51 регистр и 4 500 труб, среди которых есть несколько деревянных.Пицундский собор относится к концу IX — началу X века. Банковская подчеркнула, что в нем уникальная акустика, и это не случайность. Дело в том, что еще в ХIХ веке стены храма заштукатурили, но в 1970-х приглашенные московские специалисты провели анализ акустики и рекомендовали отбить штукатурку до кирпичей в некоторых местах.Проведенные работы позволили увеличить поглощаемость звука в соборе. Поэтому неважно, в какой части концертного зала сидит зритель - музыку он слышит одинаково хорошо. Этому способствуют и звукопоглощающие кресла венгерского производства. Их 360, они сохранились с 1974 года.Атмосфера в соборе и необычно чистая акустика в сочетании с виртуозной игрой молодого абхазского органиста Луки Гаделия, никого не оставляют равнодушным. Многие зрители выходят из зала со слезами на глазах."Орган задевает все фибры души. Людям это нравится настолько, что они не хотят отпускать органиста, несколько раз вызывают его на бис", - сказала Банковская.Музыкальное сердце ПицундыПосле установки органа Пицунда изменилась навсегда. Она стала притягивать не только туристов и высокопоставленных чиновников, которые круглый год приезжали в этот утопающий в зелени курортный город за чистым воздухом и теплым морем, но и ценителей высокой классической музыки и неповторимого звучания "короля инструментов".С конца 80-х годов в Пицунде стали проводиться и летние фестивали классической музыки, организованные художественным руководителем и главным дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодаром Чанба.В концертах участвовали мастера искусств, среди которых был лауреат международных конкурсов, виолончелист и органист из Москвы Александр Князев. Он дал свой первый органный концерт именно в Пицундском храме.Со временем пицундский орган зазвучал и на абхазский мотив. Это стало возможным благодаря стараниям первой абхазской органистки, Народной артистки республики и худрука органного зала в Пицунде Марины Шамба.Она загорелась идеей переложить для органа народные трагические произведения "Песнь ранения", "Песнь о скале" и колыбельную композитора Ивана Лакрба "Шьишь нани".Этой идеей она поделилась с друзьями, молодыми композиторами со своего курса. Марина снабдила их материалами по истории Абхазии, пластинками с народной музыкой, и вскоре стало ясно, что молодые коллеги смогут справиться с такой задачей. Полученный результат публика оценила по достоинству. С тех пор ни одно выступление Марины Шамба не обходится без исполнения этих произведений.Громкое молчаниеТяжелым испытанием стала Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. Траур, в который погрузился народ республики, заставил пицундский орган замолчать на три года.За десять дней до окончания войны погиб супруг Марины Шамба – известный ученый, физик, кавалер ордена Леона Адгур Инал-ипа. Вынести боль невосполнимой утраты ей помогли музыка и забота о любимом инструменте.Марина Шамба рассказала, что когда она впервые после войны попала в собор, она ужаснулась - из открывшейся двери ей навстречу выбежала крыса. В течение нескольких лет грызуны были хозяевами в храме и нанесли ему большой урон, повредили меха и даже железные трубы органа.Так как в то время Абхазия была в блокаде и переживала глубокий экономический кризис, приступить к ремонту инструмента удалось не сразу. Лишь в 1994 году при помощи российский коллег и друзей Марины Шамба - Олега Янченко, Юрия Крячко, Андрея Шаталова и Натальи Малины, - удалось провести небольшой ремонт органа. Со временем молчание пицундского органа было прервано. В соборе стали проводить благотворительные концерты, приглашать детей для того, чтобы они могли увидеть своими глазами музыкальное чудо и услышать игру талантливых исполнителей.Постепенно Марина Шамба собрала вместе абхазских музыкантов, и в Пицундском храме зазвучал не только орган, но и голоса солистов филармонии, капеллы, других профессионалов.Сейчас концерты и мероприятия в Пицунде проводятся регулярно. Как уточнила директор государственного концертного зала Пицундского храма Гунда Агрба, в 2025 году было проведено четыре международных фестиваля классической музыки – "Хибла Герзмава приглашает…", "GRAND OPERA GALA", "Пицундский фестиваль", "Органные вечера в Пицунде".Кроме того, впервые в органном зале состоялись сольные концерты Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия с мультимедийной инсталляцией под названием "Вечер при свечах. Симфония света".Всего в рамках юбилейного летнего сезона 2025 года провели 142 концерта. Их посетили 28 988 ценителей классической музыки. В 2024 году концертов было 143, зрителей - 36 635 человек.Первые ноты и хрупкий "великан"Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия в беседе с корреспондентом Sputnik вспомнил, когда впервые сыграл на пицундском органе и что при этом испытал."Это было в конце моего первого курса в 2006 году. Я сразу же попал под очарование этого уникального инструмента, под его звучание, мощь и краски отдельных регистров. До этого мне доводилась играть только на небольших учебных органах, которые, конечно же, не сравнить с органом в Пицунде", – поделился он.Первой сыгранной Гаделия на композицией стала "дорийская" токката и фуга Иоганна Себастьяна Баха.Несмотря на размеры и несколько тонн металла, орган очень хрупок и чувствителен к перепадам температуры. Серьезной угрозой также могут стать грызуны, которые не раз наносили ему "увечья".Гаделия подчеркнул, что пицундский орган нуждается в систематическом обслуживании. Это дорогостоящее и обязательное условие, без качественного ухода инструмент может серьезно "захворать".Последний масштабный ремонт пицундского органа был произведен в 2011 году мастерами производителя инструмента, фирмы "А. Schuke". Огромные фуры с техникой, едва ли не полный цех, находились в Абхазии, группы мастеров сменяли друг друга, но работу свою выполнили.Как объяснил Лука Гаделия, плановый ремонт органа нужно проводить несколько раз в год. Дирекция Пицундского концертного зала старается соблюдать эти нормы за счет собственных средств.Мастеров по ремонту и настройке органа в Абхазии нет, с сожалением отметил Лука Гаделия. Он добавил, что большие надежды возложены на студента Нижегородской консерватории Валерия Барганджия, который учится на органиста и на настройщика этого инструмента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/vsesoyuznaya-mechta-kakie-znamenitosti-poseschali-pitsundu-1048935058.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/alma-mater-abkhazskikh-muzykantov-sukhumskomu-muzuchilischu-95-let-1055316946.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/uchenyy-i-besstrashnyy-voin-pamyati-adgura-inal-ipa-1053019314.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250817/1056967420.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/podarok-vsemu-abkhazskomu-narodu-kak-gosorkestr-narodnykh-instrumentov-obrel-svoe-zhile-1057672053.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, музыка, культура