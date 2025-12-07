Sputnik недели: визит Кириенко, Абхазия в ООН и звездный футбол

https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/sputnik-nedeli-vizit-kirienko-abkhaziya-v-oon-i-zvezdnyy-futbol-1059589708.html

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 1 по 7 декабря. 07.12.2025, Sputnik Абхазия

О том, как прошел рабочий визит в республику Первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, кто заступился за Абхазию в ООН и кого Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно, читайте в материале Sputnik.Рабочая программаПрограмма рабочего визита в Абхазию Первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко была насыщенной. Вместе с главой республики Бадрой Гунба он посетил ряд объектов и ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ и с темпами запуска коммерческих объектов, финансируемых за счет российской финпомощи.Среди них были набережная Сухума, сквер в Новом районе, "Абхазская цитрусовая компания" и село Мыку, где будет реализован проект "Маршруты здоровья". Кроме того, Кириенко и Гунба посетили гастрономический фестиваль на набережной Махаджиров. Все это было в последний день ноября.Декабрь начался с посещения историко-мемориального музея Нестора Лакоба, который еще предстоит оснастить мебелью и выставочным оборудованием."Я думаю, что материалов и экспонатов, напоминающих о Несторе Аполлоновиче, о его семье, о его политической и государственной деятельности, — в этом музее будет достаточно", — отметил президент Абхазии.В тот же день в Синопе открылся фестиваль спорта "Абхазский рубеж". Это событие также не осталось без личного внимания и присутствия со стороны Бадры Гунба и Сергея Кириенко.Также они побывали в представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Чиновникам показали кампус, коворкинг, места отдыха, рассказали, как проходят мероприятия.В завершении визита Кириенко дал большое интервью АГТРК и "Абаза-ТВ", где ответил на ряд вопросов, касающихся российско-абхазских отношений, политической обстановки, планов по развитию сотрудничества.Энергетика и совместные проекты1 декабря Гунба и Кириенко обсудили меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения Абхазии, вопросы двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов.Глава государства отдельно отметил проект "Маршруты здоровья"."Считаю, что важно развитие восточной Абхазии. Такого рода события, конечно же, создадут условия для развития в целом нашей туристической индустрии без разбалансировки на восточную и западную части", — заявил Бадра Гунба.Сергей Кириенко напомнил, что одна из целей совместной деятельности — максимальное увеличение самодостаточности экономики Абхазии."Это непростая задача, но уже за последние полгода видно, что доходы бюджета выросли почти на 30%", — добавил он.Юбилей Алисы ГицбаПрезидент Абхазии Бадра Гунба поздравил Народнуб артистку Абхазии, Заслуженную артистку России Алису Гицба с юбилеем.Глава государства подчеркнул, что Гицба гордится вся страна и народ. Он пожелал артистке крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и неизменного вдохновения.Прощание с бойцомБадра Гунба 2 декабря почтил память добровольца из Абхазии Гургена Григоряна, погибшего в зоне СВО.Траурная церемония прошла в селе Парнаут Гулрыпшского района.В церемонии прощания также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, глава Гулрыпшского района Саид Харазия.Орден мужество посмертноУказом президента России Владимира Путина погибший в зоне СВО боец Батал Бигвава награжден орденом Мужества.Награду семье передал Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Бигвава воевал в батальоне "Пятнашка" на разных направлениях — в Авдеевке, в Часовом Яре, в Курской области.Кадастр на паузуПарламентский комитет по государственно-правовой политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, приостанавливающий действие закона "О кадастре недвижимости" до 1 июля 2027 года.В Народном Собрании Абхазии прошло заседание комитета под председательством Даута Хутаба прошло 2 декабря.По мнению авторов, поправки необходимы, потому что сейчас нормы закона о кадастре не выполняются своевременно и в полном объеме.Сбор руководства и продолжение ученийГлавнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба посетил полигон Минобороны 5 декабря.Начальник Генштаба ВС Владимир Савченко доложил президенту о ходе занятий на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом.Президент, в частности отметил, что плановые учения Вооруженных сил Абхазии продолжаются и добавил, что в продолжение недавних масштабных учений сейчас проверяют состояние военной техники, которая стоит на вооружении.Днем ранее в Минобороны прошел оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава, которое было организовано в рамках начала нового учебного года, стартовавшего 1 декабря. В нем принял участие вице-президент Беслан Бигвава.Встреча в МИДМинистр иностранных дел Олег Барциц встретился с новым президентом Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрышба.Глава МИД поздравил Атрышба с избранием на высокую и ответственную должность.Атрышба поблагодарил Барциц. Он выразил готовность продолжать работать над укреплением связи абхазов, живущих в Турции, с их исторической родиной.Нарушения в миграционной службеВоенная прокуратура и Минфин выявили нарушения в деятельности Государственной миграционной службы.Генпрокуратура Абхазии также сообщила об обнаружении недостатков в работе Управления миграционного контроля ГМС в некоторых районах.Проверялось соблюдение миграционного, бюджетного, налогового и иного законодательства за период с начала 2024 года по июль 2025 года.В Миграционную службу внесено представление о необходимости мер для повышения эффективности работы службы, укрепления дисциплины и предотвращения повторения нарушений в будущем.Голос Абхазии в ООННарушение прав граждан Абхазии обсудили на 18-й сессии Форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Внимание к проблеме привлекла представительница Федерации кавказских ассоциаций в Турции Эльчин Адзинба.Она подчеркнула, что многие страны мира не принимают документы, выданные в Абхазии, и уточнила, что из-за непризнания паспортов тысячи жителей Абхазии не могут выехать за пределы страны.Представительница КАФФЕД напомнила мировому сообществу, что непризнание документов, выданных в Абхазии, нарушает права жителей страны, которые лишаются возможности свободно перемещаться по миру, доступа к здравоохранению и образованию.Футбольная неделяVII ежегодный турнир по футболу "Кубок Динамо" памяти Никиты Симоняна прошел в Сухуме не минувшей неделе. Он был организован футбольным клубом "Динамо" совместно с "Росэнергоатомом".В турнире приняли участие восемь команд - "Динамо, "Зенит", очамчырский "Ерцаху", "Юнити", "Гудаута", агудзерская "Девятка" и сочинский "Алмаз".Победителем стал сочинский "Алмаз". В финальном матче гости из России одержали верх над сухумским "Динамо" со счетом 0:2, сообщает Госкомспорта.Еще одним ярким спортивным событием, который собрал полный стадион зрителей стал матч между сборной Футбольной национальной лиги России и Медиалигой в Сухуме, 5 декабря.Победу одержал ФНЛ со счетом 4:1. Лучшим игроком матча был признан футболист Лука Багателия. Никита Чагров, выступавший также за ФНЛ, — лучший вратарь игры.

