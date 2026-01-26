Театральный "революционер" и любимец публики: Валерий Кове отмечает юбилей

https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/teatralnyy-revolyutsioner-i-lyubimets-publiki-valeriy-kove-otmechaet-yubiley-1060617077.html

О том, как Кове покорял сцену и как завоевывал сердца зрителей, какие его режиссерские работы они готовы смотреть до конца жизни, почему его называют театральным "революционером" и чем он увлекся на пенсии, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваЗвезда сценыНародный артист Республики Абхазия Кесоу Хагба впервые увидел Валерия Кове в середине 1960-х годов на сцене дурипшского клуба. Кове вместе с Нелли Лакоба, Леонидом Авидзба, Вячеславом Аблотия и несколькими другими однокурсниками представили сельчанам свой дипломный спектакль "Женитьба" по произведению Николая Гоголя.В следующий раз у Хагба была возможность увидеть актерскую игру Кове в доме культуры Гудауты, где ставили "Песню о скале" Баграта Шинкуба. В третий раз знакомство с актерским дарованием Кове прошло в Абхазском драматическом театре.Там он играл главную роль в спектакле "Привидения" норвежского драматурга Генрика Ибсена."Знаете, люди стояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на игру Кове. Он был стройный, красивый, был настоящей звездой, любимчиком зрителей. Лично мы познакомились немного позже, когда я сам начал работать в Абхазском театре. Я играл в спектакле "Тень", и Валерий Михайлович, посмотрев, сделал несколько комплиментов моей игре", – вспомнил Кесоу Хагба.Хагба считает, что во многом на становление Валерия Кове как артиста, режиссера и интеллектуала, в котором эти качества сочетались с абхазским духом, влияние оказала его семья. В первую очередь, это его отец Михаил Кове и мать Евгения Тужба, которая ушла из жизни, когда Валерию было 18 лет.В 1964 году Кове окончил среднюю школу и поступил в Тбилисский театральный институт имени Руставели на актерский факультет. После завершения учебы до 1974 года работал Абхазского драматического театра.В 1974 году он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского и прошел курсы Михаила Туманова. Валерий Кове и его однокурсник Римас Туминас были признаны лучшими студентами, в качестве поощрения их направили на практику в Париж в 1977 году.После окончания учебы Кове вернулся в Абхазию, и его первым спектаклем в качестве дипломированного режиссера стал "Эмигрант из Брисбена" с участием таких именитых актеров, как Лео Касландзия, Азиз Агрба, Нурбей Камкия, Софа Агумаа, Алексеей Ермолов, Шалва Гицба, Виолетта Маан."Это один из спектаклей, который я готов был бы смотреть всю свою жизнь, каждый раз, когда его показывали", – поделился Хагба.Позже Валерий Кове поставил "Горе от ума" Александра Грибоедова. По словам Хагба, в эту постановку Кове привнес все новшества, которые были на тот момент в режиссуре. Такая творческая смелость не осталась незамеченной.Советский журнал "Театр" посвятил этому спектаклю и его режиссеру несколько страниц. "Горе от ума" в той статье осыпали такими эпитетами, как "высокохудожественное", "новое и свежее", "сделанная со вкусом трактовка пьесы".Одной из лучшим работ юбиляра Хагба назвал спектакль "Царь Леон". Зрители оценили его высоко в отличие от тбилисских театралов и критиков, которые посоветовали абхазскому режиссеру вернуться в Москву из-за якобы искажения истории. Этот спектакль также показывали на исторической поляне Лыхнашта и в Моквском соборе.Хагба добавил, что после Отечественной войны народ Абхазии государственный драматический театр переживал тяжелые времена. Но благодаря стараниям Валерия Кове труппе удавалось выезжать за границу и участвовать в фестивалях, выступать на лучших театральных площадках России, СНГ и Европы.Современный подход и щепетильностьЗаслуженный артист Абхазии Адгур Малия с детства любит театр. Его дядя Уанчка Царгуш был первым директором Русского театра юного зрителя, и Малия, часто посещавший спектакли, рано начал разбираться в этом творчестве."Я был еще совсем подростком, когда смотрел спектакли Валерия Кове в Абхазском драмтеатре. Помню, мне тогда очень понравился спектакль "Горе от ума". Также меня впечатлили такие его работы, как "Юлий Цезарь", "Кьоджинские перепалки".Малия уверен, что Валерий Кове в свое время совершил революцию в абхазском театральном мире. Это выражалось в более современной интерпретации классических произведений и смелом подходе к работе над ними.По мнению Малия, режиссер умел показать на сцене человеческую натуру во всех ее негативных и позитивных проявлениях. Он заставлял зрителя посмотреть на себя и свою жизнь со стороны.Незадолго до начала войны в Абхазии Малия начал служить в Русском драмтеатре, и однажды его пригласили сыграть в одном из спектакле Абхазского театра. Тогда у него впервые появилась возможность поработать с Валерием Кове.Он также добавил, что Валерий Кове, прежде всего, ставит перед собой задачу понять, для чего будет поставлен тот или иной спектакль и что им можно сказать зрителю.Он подчеркнул, что Кове в работе не только принципиальный, но и жесткий, так как на нем лежит большая ответственность."Когда спектакль хороший, чаще всего хвалят труппу, но, если спектакль провалился, всегда ругают только режиссера-постановщика. Поэтому на нем большая ответственность", – считает Малия.Вне работы Валерий Кове совершенно другой, поделился Адгур Малия. Несмотря на разницу в возрасте, они часто беседовали на совершенно разные темы, и Кове всегда проявлял высокую эрудированность, интеллектуальность и образованность.С годами Валерий Кове погрузился в сельское хозяйство. Он стал проводить больше времени в селе, занялся выращиванием фруктов, винограда. Кове не раз угощал коллег вином собственного производства.Валерий Михайлович Кове – абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель, художественный руководитель, режиссер Абхазского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Народный артист Абхазии.Среди ролей, сыгранных Валерием Кове в театре, – Дон Карлос ("Дон Карлос" Шиллера), Освальд ("Привидения" Ибсена), Подколесин ("Женитьба" Гоголя), Альберто де Стефано ("Человек и джентльмен" Эдуардо де Филиппо), Михаил Заболотный ("В день свадьбы" Виктора Розова) и др.Кове также ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. и освободительного движения Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз Апша" ΙΙ степени.

