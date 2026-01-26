https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/teatralnyy-revolyutsioner-i-lyubimets-publiki-valeriy-kove-otmechaet-yubiley-1060617077.html
Театральный "революционер" и любимец публики: Валерий Кове отмечает юбилей
Театральный "революционер" и любимец публики: Валерий Кове отмечает юбилей
Sputnik Абхазия
Абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове родился 26 января 1946 года. 26.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-26T12:32+0300
2026-01-26T12:32+0300
2026-01-26T14:08+0300
в абхазии
абхазия
новости
театр
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102556/19/1025561989_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_58fcd3c8800cfddc1b6e664c73a72b8b.jpg
О том, как Кове покорял сцену и как завоевывал сердца зрителей, какие его режиссерские работы они готовы смотреть до конца жизни, почему его называют театральным "революционером" и чем он увлекся на пенсии, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваЗвезда сценыНародный артист Республики Абхазия Кесоу Хагба впервые увидел Валерия Кове в середине 1960-х годов на сцене дурипшского клуба. Кове вместе с Нелли Лакоба, Леонидом Авидзба, Вячеславом Аблотия и несколькими другими однокурсниками представили сельчанам свой дипломный спектакль "Женитьба" по произведению Николая Гоголя.В следующий раз у Хагба была возможность увидеть актерскую игру Кове в доме культуры Гудауты, где ставили "Песню о скале" Баграта Шинкуба. В третий раз знакомство с актерским дарованием Кове прошло в Абхазском драматическом театре.Там он играл главную роль в спектакле "Привидения" норвежского драматурга Генрика Ибсена."Знаете, люди стояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на игру Кове. Он был стройный, красивый, был настоящей звездой, любимчиком зрителей. Лично мы познакомились немного позже, когда я сам начал работать в Абхазском театре. Я играл в спектакле "Тень", и Валерий Михайлович, посмотрев, сделал несколько комплиментов моей игре", – вспомнил Кесоу Хагба.Хагба считает, что во многом на становление Валерия Кове как артиста, режиссера и интеллектуала, в котором эти качества сочетались с абхазским духом, влияние оказала его семья. В первую очередь, это его отец Михаил Кове и мать Евгения Тужба, которая ушла из жизни, когда Валерию было 18 лет.В 1964 году Кове окончил среднюю школу и поступил в Тбилисский театральный институт имени Руставели на актерский факультет. После завершения учебы до 1974 года работал Абхазского драматического театра.В 1974 году он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского и прошел курсы Михаила Туманова. Валерий Кове и его однокурсник Римас Туминас были признаны лучшими студентами, в качестве поощрения их направили на практику в Париж в 1977 году.После окончания учебы Кове вернулся в Абхазию, и его первым спектаклем в качестве дипломированного режиссера стал "Эмигрант из Брисбена" с участием таких именитых актеров, как Лео Касландзия, Азиз Агрба, Нурбей Камкия, Софа Агумаа, Алексеей Ермолов, Шалва Гицба, Виолетта Маан."Это один из спектаклей, который я готов был бы смотреть всю свою жизнь, каждый раз, когда его показывали", – поделился Хагба.Позже Валерий Кове поставил "Горе от ума" Александра Грибоедова. По словам Хагба, в эту постановку Кове привнес все новшества, которые были на тот момент в режиссуре. Такая творческая смелость не осталась незамеченной.Советский журнал "Театр" посвятил этому спектаклю и его режиссеру несколько страниц. "Горе от ума" в той статье осыпали такими эпитетами, как "высокохудожественное", "новое и свежее", "сделанная со вкусом трактовка пьесы".Одной из лучшим работ юбиляра Хагба назвал спектакль "Царь Леон". Зрители оценили его высоко в отличие от тбилисских театралов и критиков, которые посоветовали абхазскому режиссеру вернуться в Москву из-за якобы искажения истории. Этот спектакль также показывали на исторической поляне Лыхнашта и в Моквском соборе.Хагба добавил, что после Отечественной войны народ Абхазии государственный драматический театр переживал тяжелые времена. Но благодаря стараниям Валерия Кове труппе удавалось выезжать за границу и участвовать в фестивалях, выступать на лучших театральных площадках России, СНГ и Европы.Современный подход и щепетильностьЗаслуженный артист Абхазии Адгур Малия с детства любит театр. Его дядя Уанчка Царгуш был первым директором Русского театра юного зрителя, и Малия, часто посещавший спектакли, рано начал разбираться в этом творчестве."Я был еще совсем подростком, когда смотрел спектакли Валерия Кове в Абхазском драмтеатре. Помню, мне тогда очень понравился спектакль "Горе от ума". Также меня впечатлили такие его работы, как "Юлий Цезарь", "Кьоджинские перепалки".Малия уверен, что Валерий Кове в свое время совершил революцию в абхазском театральном мире. Это выражалось в более современной интерпретации классических произведений и смелом подходе к работе над ними.По мнению Малия, режиссер умел показать на сцене человеческую натуру во всех ее негативных и позитивных проявлениях. Он заставлял зрителя посмотреть на себя и свою жизнь со стороны.Незадолго до начала войны в Абхазии Малия начал служить в Русском драмтеатре, и однажды его пригласили сыграть в одном из спектакле Абхазского театра. Тогда у него впервые появилась возможность поработать с Валерием Кове.Он также добавил, что Валерий Кове, прежде всего, ставит перед собой задачу понять, для чего будет поставлен тот или иной спектакль и что им можно сказать зрителю.Он подчеркнул, что Кове в работе не только принципиальный, но и жесткий, так как на нем лежит большая ответственность."Когда спектакль хороший, чаще всего хвалят труппу, но, если спектакль провалился, всегда ругают только режиссера-постановщика. Поэтому на нем большая ответственность", – считает Малия.Вне работы Валерий Кове совершенно другой, поделился Адгур Малия. Несмотря на разницу в возрасте, они часто беседовали на совершенно разные темы, и Кове всегда проявлял высокую эрудированность, интеллектуальность и образованность.С годами Валерий Кове погрузился в сельское хозяйство. Он стал проводить больше времени в селе, занялся выращиванием фруктов, винограда. Кове не раз угощал коллег вином собственного производства.Валерий Михайлович Кове – абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель, художественный руководитель, режиссер Абхазского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Народный артист Абхазии.Среди ролей, сыгранных Валерием Кове в театре, – Дон Карлос ("Дон Карлос" Шиллера), Освальд ("Привидения" Ибсена), Подколесин ("Женитьба" Гоголя), Альберто де Стефано ("Человек и джентльмен" Эдуардо де Филиппо), Михаил Заболотный ("В день свадьбы" Виктора Розова) и др.Кове также ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. и освободительного движения Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз Апша" ΙΙ степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/narodnyy-akter-i-golos-abkhazi-75-let-ispolnilos-kesou-khagba-1058527786.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/sykhaara-b-sofa-agumaa-otmechaet-yubiley-1053200791.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/pervomu-abkhazskomu-dramaticheskomu-teatru-95-let-1053818561.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260110/deyateli-politiki-nauki-kultury-i-sporta-kto-otmetit-yubilei-v-2026-godu-v-abkhazii-1060220399.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102556/19/1025561989_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_707071178324db2d0d1221daaa15c98b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, театр, культура
абхазия, новости, театр, культура
Театральный "революционер" и любимец публики: Валерий Кове отмечает юбилей
12:32 26.01.2026 (обновлено: 14:08 26.01.2026)
Абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове родился 26 января 1946 года.
О том, как Кове покорял сцену и как завоевывал сердца зрителей, какие его режиссерские работы они готовы смотреть до конца жизни, почему его называют театральным "революционером" и чем он увлекся на пенсии, читайте в материале Sputnik.
Народный артист Республики Абхазия Кесоу Хагба впервые увидел Валерия Кове в середине 1960-х годов на сцене дурипшского клуба. Кове вместе с Нелли Лакоба, Леонидом Авидзба, Вячеславом Аблотия и несколькими другими однокурсниками представили сельчанам свой дипломный спектакль "Женитьба" по произведению Николая Гоголя.
"Валерий Михайлович играл главную роль. Был полный зал зрителей, которые приняли их очень тепло. Артисты были действительно великолепны", – отметил Хагба.
В следующий раз у Хагба была возможность увидеть актерскую игру Кове в доме культуры Гудауты, где ставили "Песню о скале" Баграта Шинкуба. В третий раз знакомство с актерским дарованием Кове прошло в Абхазском драматическом театре.
Там он играл главную роль в спектакле "Привидения" норвежского драматурга Генрика Ибсена.
"Знаете, люди стояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на игру Кове. Он был стройный, красивый, был настоящей звездой, любимчиком зрителей. Лично мы познакомились немного позже, когда я сам начал работать в Абхазском театре. Я играл в спектакле "Тень", и Валерий Михайлович, посмотрев, сделал несколько комплиментов моей игре", – вспомнил Кесоу Хагба.
Хагба считает, что во многом на становление Валерия Кове как артиста, режиссера и интеллектуала, в котором эти качества сочетались с абхазским духом, влияние оказала его семья. В первую очередь, это его отец Михаил Кове и мать Евгения Тужба, которая ушла из жизни, когда Валерию было 18 лет.
В 1964 году Кове окончил среднюю школу и поступил в Тбилисский театральный институт имени Руставели на актерский факультет. После завершения учебы до 1974 года работал Абхазского драматического театра.
В 1974 году он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского и прошел курсы Михаила Туманова. Валерий Кове и его однокурсник Римас Туминас были признаны лучшими студентами, в качестве поощрения их направили на практику в Париж в 1977 году.
После окончания учебы Кове вернулся в Абхазию, и его первым спектаклем в качестве дипломированного режиссера стал "Эмигрант из Брисбена" с участием таких именитых актеров, как Лео Касландзия, Азиз Агрба, Нурбей Камкия, Софа Агумаа, Алексеей Ермолов, Шалва Гицба, Виолетта Маан.
"Это один из спектаклей, который я готов был бы смотреть всю свою жизнь, каждый раз, когда его показывали", – поделился Хагба.
Позже Валерий Кове поставил "Горе от ума" Александра Грибоедова. По словам Хагба, в эту постановку Кове привнес все новшества, которые были на тот момент в режиссуре. Такая творческая смелость не осталась незамеченной.
Советский журнал "Театр" посвятил этому спектаклю и его режиссеру несколько страниц. "Горе от ума" в той статье осыпали такими эпитетами, как "высокохудожественное", "новое и свежее", "сделанная со вкусом трактовка пьесы".
Одной из лучшим работ юбиляра Хагба назвал спектакль "Царь Леон". Зрители оценили его высоко в отличие от тбилисских театралов и критиков, которые посоветовали абхазскому режиссеру вернуться в Москву из-за якобы искажения истории. Этот спектакль также показывали на исторической поляне Лыхнашта и в Моквском соборе.
Хагба добавил, что после Отечественной войны народ Абхазии государственный драматический театр переживал тяжелые времена. Но благодаря стараниям Валерия Кове труппе удавалось выезжать за границу и участвовать в фестивалях, выступать на лучших театральных площадках России, СНГ и Европы.
Современный подход и щепетильность
Заслуженный артист Абхазии Адгур Малия с детства любит театр. Его дядя Уанчка Царгуш был первым директором Русского театра юного зрителя, и Малия, часто посещавший спектакли, рано начал разбираться в этом творчестве.
"Я был еще совсем подростком, когда смотрел спектакли Валерия Кове в Абхазском драмтеатре. Помню, мне тогда очень понравился спектакль "Горе от ума". Также меня впечатлили такие его работы, как "Юлий Цезарь", "Кьоджинские перепалки".
Малия уверен, что Валерий Кове в свое время совершил революцию в абхазском театральном мире. Это выражалось в более современной интерпретации классических произведений и смелом подходе к работе над ними.
По мнению Малия, режиссер умел показать на сцене человеческую натуру во всех ее негативных и позитивных проявлениях. Он заставлял зрителя посмотреть на себя и свою жизнь со стороны.
Незадолго до начала войны в Абхазии Малия начал служить в Русском драмтеатре, и однажды его пригласили сыграть в одном из спектакле Абхазского театра. Тогда у него впервые появилась возможность поработать с Валерием Кове.
"После того как я сыграл в одном спектакле, меня взяли в штат. Я играл в таких постановках Кове, как "Гуарапский писарь", "Самоубийца, "Бешеные деньги" и так далее. Могу сказать, что Кове – творческий человек и очень щепетильный в работе", – отметил Малия.
Он также добавил, что Валерий Кове, прежде всего, ставит перед собой задачу понять, для чего будет поставлен тот или иной спектакль и что им можно сказать зрителю.
Он подчеркнул, что Кове в работе не только принципиальный, но и жесткий, так как на нем лежит большая ответственность.
"Когда спектакль хороший, чаще всего хвалят труппу, но, если спектакль провалился, всегда ругают только режиссера-постановщика. Поэтому на нем большая ответственность", – считает Малия.
Вне работы Валерий Кове совершенно другой, поделился Адгур Малия. Несмотря на разницу в возрасте, они часто беседовали на совершенно разные темы, и Кове всегда проявлял высокую эрудированность, интеллектуальность и образованность.
С годами Валерий Кове погрузился в сельское хозяйство. Он стал проводить больше времени в селе, занялся выращиванием фруктов, винограда. Кове не раз угощал коллег вином собственного производства.
Валерий Михайлович Кове – абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель, художественный руководитель, режиссер Абхазского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Народный артист Абхазии.
Среди ролей, сыгранных Валерием Кове в театре, – Дон Карлос ("Дон Карлос" Шиллера), Освальд ("Привидения" Ибсена), Подколесин ("Женитьба" Гоголя), Альберто де Стефано ("Человек и джентльмен" Эдуардо де Филиппо), Михаил Заболотный ("В день свадьбы" Виктора Розова) и др.
Кове также ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. и освободительного движения Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз Апша" ΙΙ степени.