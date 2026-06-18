https://sputnik-abkhazia.ru/20260618/gidy-na-tele-abkhazskogo-turizma-problemu-nelegalov-obsudili-v-op-1063795478.html
Гиды на "теле" абхазского туризма: проблему нелегалов обсудили в ОП
Гиды на "теле" абхазского туризма: проблему нелегалов обсудили в ОП
Sputnik Абхазия
Поводом для проведения круглого стола на тему проблем в туризме стало письменное обращение Ассоциации гидов-экскурсоводов Абхазии. 18.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-18T18:45+0300
2026-06-18T18:45+0300
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О том, как нелегальная экскурсионная деятельность влияет на туристический поток, как бороться с нарушителями, насколько предлагают повысить штрафные санкции, чем готовы помочь руководители профильных ведомств, читайте в материале Sputnik.Негативный эффектПроблему нелегальной деятельности экскурсоводов, как граждан Абхазии, так и иностранных гидов, работающих без официального оформления, аттестации и уплаты налогов, обсудили в Общественной палате Абхазии.При этом организованный турпоток за аналогичный период увеличился на 24%, согласно официальной статистике Министерства туризма, добавила Ампар.По ее словам, в последний раз такие рейды проводились в 2023 году и частично в 2024-м. В них также были задействованы сотрудники ОБЭП и представители профсоюза экскурсоводов Абхазии."Были заметны первые положительные результаты, однако по непонятным для нас причинам рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных экскурсоводов были прекращены", — подчеркнула она.В связи с этим Ампар обратилась к руководству Минтуризма и профильных ведомств с просьбой возобновить работу по выявлению и пресечению нелегальной экскурсионной деятельности.Член профсоюза гидов-экскурсоводов Белла Джинджолия согласилась с коллегой и сообщила участникам встречи, что российские турфирмы, официально сотрудничающие с абхазскими туркомпаниями, также отмечают спад продаж экскурсий в республику.На круглом столе речь шла не только о зарубежных нелегальных гидах, но и о жителях Абхазии, занимающихся извозом. По мнению члена комитета профсоюза гидов-экскурсоводов Натальи Базба, их деятельность существенно снижает качество экскурсионных услуг в Абхазии.Она также подчеркнула, что многие нелегальные гиды из числа иностранцев зачастую плохо отзываются об Абхазии и предоставляют туристам недостоверную информацию о стране.Кроме того, из-за наплыва нелегалов многие граждане Абхазии, имеющие законное право заниматься этой деятельностью, остаются без работы.Рейды, налоги и штрафыВсе службы МВД Абхазии готовы к проведению рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных гидов, заявил заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа.Он также добавил, что для привлечения нелегального гида к ответственности необходимы основания, поэтому следует проработать механизмы пресечения подобных нарушений.Чкадуа напомнил, что ранее такие рейды регулярно проводились совместно с ОБЭП и Министерством по налогам и сборам.Общественно-политический деятель Батал Табагуа считает, что правоохранительным органам необходимо задерживать нелегальных экскурсоводов, доставлять их в отделения милиции и составлять протоколы. При этом вся процедура должна проводиться в рамках закона.На сегодняшний день в Абхазии за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 18 тысяч рублей.Депутат парламента республики Даут Хутаба напомнил, что Народное Собрание ранее поддержало инициативу туристического сообщества страны о повышении штрафов. По его словам, эта мера некоторое время давала положительный эффект, однако сейчас проблема заключается в другом.Хутаба считает, что главный вопрос — соблюдение действующих норм, исполнение обязанностей и усиление контроля.Заместитель министра по налогам и сборам Батал Гулия рассказал, что в ходе рейдовых мероприятий неоднократно выявлялись абхазские организации, которые не только не заполняли путевые листы, но и не прошли процедуру перерегистрации."Мы выявляли такие организации и передавали информацию в соответствующие органы, однако обеспечить постановку их на налоговый учет исключительно мерами налогового контроля невозможно", — подчеркнул он.Министр туризма Абхазии Астамур Логуа во многом согласился с мнением участников круглого стола и также обратил внимание на проблему нелегальной экскурсионной деятельности внутри страны, которую необходимо решать.По его словам, в прошлом году было проведено несколько рейдовых мероприятий, и в текущем эта работа будет продолжена.Член Общественной палаты Даут Агрба уверен, что необходимо донести до людей: Абхазия — не поле для нелегальной деятельности. Одними из действенных мер, по его мнению, могут стать постановка нарушителей на налоговый учет и оперативная реакция милиции на подобные случаи.Что касается систематических рейдов, Агрба назвал их радикальной мерой, которая дает лишь кратковременный эффект. Поэтому, считает он, необходимо искать иные способы реагирования и пресечения нарушений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/prava-obyazannosti-i-nelegaly-chto-obsuzhdali-na-sezde-profsoyuza-ekskursovodov-abkhazii-1038312876.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240630/svoi-gidy-blizhe-k-delu-pochemu-v-abkhazii-ne-rady-inostrannym-ekskursovodam-1051517994.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/ekskursionnuyu-deyatelnost-rossiyan-v-abkhazii-obsudili-v-parlamente-1051464327.html
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новости, абхазия, туризм
Гиды на "теле" абхазского туризма: проблему нелегалов обсудили в ОП
18:45 18.06.2026 (обновлено: 18:52 18.06.2026)
Поводом для проведения круглого стола на тему проблем в туризме стало письменное обращение Ассоциации гидов-экскурсоводов Абхазии.
О том, как нелегальная экскурсионная деятельность влияет на туристический поток, как бороться с нарушителями, насколько предлагают повысить штрафные санкции, чем готовы помочь руководители профильных ведомств, читайте в материале Sputnik.
Проблему нелегальной деятельности экскурсоводов, как граждан Абхазии, так и иностранных гидов, работающих без официального оформления, аттестации и уплаты налогов, обсудили в Общественной палате Абхазии.
Член комитета профсоюза "Абхазгид" Линда Ампар отметила, что за последние пять лет количество экскурсионных поездок в Абхазии сократилось на 30%. Она связывает эту тенденцию с прекращением рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных экскурсоводов.
При этом организованный турпоток за аналогичный период увеличился на 24%, согласно официальной статистике Министерства туризма, добавила Ампар.
По ее словам, в последний раз такие рейды проводились в 2023 году и частично в 2024-м. В них также были задействованы сотрудники ОБЭП и представители профсоюза экскурсоводов Абхазии.
"Были заметны первые положительные результаты, однако по непонятным для нас причинам рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных экскурсоводов были прекращены", — подчеркнула она.
В связи с этим Ампар обратилась к руководству Минтуризма и профильных ведомств с просьбой возобновить работу по выявлению и пресечению нелегальной экскурсионной деятельности.
Член профсоюза гидов-экскурсоводов Белла Джинджолия согласилась с коллегой и сообщила участникам встречи, что российские турфирмы, официально сотрудничающие с абхазскими туркомпаниями, также отмечают спад продаж экскурсий в республику.
"Стоимость экскурсий на рынке из-за столь активной нелегальной деятельности снизилась настолько, что они не могут набрать группу — в среднем от 18 до 50 человек в зависимости от того, на каком транспорте туристы отправляются в Абхазию", — сказала она.
На круглом столе речь шла не только о зарубежных нелегальных гидах, но и о жителях Абхазии, занимающихся извозом. По мнению члена комитета профсоюза гидов-экскурсоводов Натальи Базба, их деятельность существенно снижает качество экскурсионных услуг в Абхазии.
Она также подчеркнула, что многие нелегальные гиды из числа иностранцев зачастую плохо отзываются об Абхазии и предоставляют туристам недостоверную информацию о стране.
Кроме того, из-за наплыва нелегалов многие граждане Абхазии, имеющие законное право заниматься этой деятельностью, остаются без работы.
Все службы МВД Абхазии готовы к проведению рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных гидов, заявил заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа.
Он также добавил, что для привлечения нелегального гида к ответственности необходимы основания, поэтому следует проработать механизмы пресечения подобных нарушений.
Чкадуа напомнил, что ранее такие рейды регулярно проводились совместно с ОБЭП и Министерством по налогам и сборам.
Общественно-политический деятель Батал Табагуа считает, что правоохранительным органам необходимо задерживать нелегальных экскурсоводов, доставлять их в отделения милиции и составлять протоколы. При этом вся процедура должна проводиться в рамках закона.
"Двоих-троих оштрафуют на 100 тысяч рублей, и я гарантирую, что через месяц ни один нелегальный гид сюда не приедет. Кому нужны такие штрафы?" — уверен он.
На сегодняшний день в Абхазии за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 18 тысяч рублей.
Депутат парламента республики Даут Хутаба напомнил, что Народное Собрание ранее поддержало инициативу туристического сообщества страны о повышении штрафов. По его словам, эта мера некоторое время давала положительный эффект, однако сейчас проблема заключается в другом.
Хутаба считает, что главный вопрос — соблюдение действующих норм, исполнение обязанностей и усиление контроля.
Заместитель министра по налогам и сборам Батал Гулия рассказал, что в ходе рейдовых мероприятий неоднократно выявлялись абхазские организации, которые не только не заполняли путевые листы, но и не прошли процедуру перерегистрации.
"Мы выявляли такие организации и передавали информацию в соответствующие органы, однако обеспечить постановку их на налоговый учет исключительно мерами налогового контроля невозможно", — подчеркнул он.
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа во многом согласился с мнением участников круглого стола и также обратил внимание на проблему нелегальной экскурсионной деятельности внутри страны, которую необходимо решать.
По его словам, в прошлом году было проведено несколько рейдовых мероприятий, и в текущем эта работа будет продолжена.
Член Общественной палаты Даут Агрба уверен, что необходимо донести до людей: Абхазия — не поле для нелегальной деятельности. Одними из действенных мер, по его мнению, могут стать постановка нарушителей на налоговый учет и оперативная реакция милиции на подобные случаи.
Что касается систематических рейдов, Агрба назвал их радикальной мерой, которая дает лишь кратковременный эффект. Поэтому, считает он, необходимо искать иные способы реагирования и пресечения нарушений.