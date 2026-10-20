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Корифей абхазской науки: к 110-летию Шалвы Инал-Ипа
Корифей абхазской науки: к 110-летию Шалвы Инал-Ипа
Sputnik Абхазия
Доктор исторических наук, абхазский этнограф, фольклорист Шалва Инал-Ипа родился 20 октября 1916 года. 20.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-20T10:19+0300
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О том, каким было детство Инал-Ипа, как пробивался в мир знаний, чего достиг и какую личную трагедию ему пришлось пережить в годы Отечественный войны народа Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikДетство и одиночествоВыдающийся абхазский ученый, литературовед, этнограф, фольклорист Шалва Инал-Ипа родился ровно 110 лет назад в селе Гуп Очамчырского района в семье государственного служащего.Его фамилия происходит от древнего абхазского княжеского рода, во времена Российской империи предки Шалвы Инал-Ипа проживали в Бзыбской части Абхазии, где-то между Пицундой и селом Калдахуара. Но из-за отказа покориться царским военачальникам прадед будущего ученого был вынужден вместе с семьей переехать сначала в село Река, а позже в село Гуп.С самой юности Шалва Инал-Ипа испытывал жажду знаний и отличался от многих сверстников пытливым умом и предрасположенностью к наукам. Сказать, что у него было простое детство, нельзя.Когда ему было шесть лет, ушел из жизни глава семейства Денис Инал-Ипа. Забота о трех сыновьях легла на плечи матери, но в 1936 году она тоже скончалась. Спустя год старшего из трех братьев, Ипполита, подвергли репрессиям. Он был арестован, и его отправили отбывать срок в один из лагерей в Сибири.Окончив очамчырскую начальную школу, Шалва Инал-Ипа перешел в сухумскую школу-интернат. Важным этапом стало поступление в сухумскую Горскую школу, ныне школа №10 имени Нестора Лакоба, где он быстро стал одним из лучших учеников."Большую часть знаний, которыми сейчас обладаю, я получил в абхазской школе, я ее называю "альма-матер". Школа меня и воспитала, и дала знания. Тогда, не только в Сухуме и Абхазии, но и за ее пределами школ такого уровня было немного. Там я проучился восемь лет", – говорил Шалва Инал-Ипа в одном из интервью. После этого он поступил на факультет философии Московского института философии, литературы и истории имени Чернышевского.В институте молодого и талантливого студента из Абхазии сразу приметили, на его высокую успеваемость обратил внимание сам ректор. Но вскоре выяснилось, что Шалва — брат "врага народа", и Инал-Ипа отчислили под предлогом того, что он не явился к началу занятий.Инал-Ипа вернулся в Абхазию и стал работать учителем в сельской школе, но налаживающаяся, на первый взгляд, жизнь была снова омрачена: арестовали и расстреляли другого его брата – Иллариона.Шалва Инал-Ипа остался в одиночестве, никого из близких ему людей уже не было в живых. Вскоре после этого, словно мало в жизни юноши было мучений и трагедий, без его ведома был продан отчий дом.Путь ученогоНевзирая на все тяготы судьбы, Инал-Ипа не сдался и не опустил руки, он продолжил обучение. В 1938 году он предпринимает очередную попытку получить высшее образование и отправляется в Москву. Там он поступает на исторический факультет Московского государственного пединститута имени Карла Либкнехта.Учебу пришлось прервать из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Шалва Инал-Ипа вместе с еще несколькими однокурсниками стал помогать в строительстве оборонительных сооружений, но из-за тяжелых условий работы его здоровье было подорвано.Инал-Ипа снова вернулся на родину, в 1941 году экстерном сдал экзамены в Сухумском государственном пединституте имени Горького и получил диплом об окончании исторического факультета.Спустя еще два года он стал аспирантом Института истории АН Грузинской ССР. Его первой исследовательской темой стали традиционные институты брака и семьи у абхазов.Можно сказать, что с того момента начался профессиональный путь Шалвы Инал-Ипа как выдающегося абхазского ученого. В 1946 году его зачислили научным сотрудником Абхазского научно-исследовательского института имени Академика Марра – ныне институт имени Дмитрия Гулиа. Там он проработал до конца своей жизни.Инал-Ипа также совмещал исследования с работой в Абхазском государственном музее и преподаванием в Педагогическом институте в Сухуме.Как отмечает Союз писателей Абхазии, Инал-Ипа принимал активное участие в работе научных форумов в СССР и за его пределами. Был инициатором и одним из организаторов созыва в Сухуме в 1963 году Всесоюзной научной конференции по проблемам нартского эпоса.Вместе с академиком Юрием Бромлеем, поддержавшим его предложение, провел в Сухуме Всесоюзную сессию, посвященную этнографическим и антропологическим исследованиям, участвовал в советско-американском проекте по проблемам долгожительства на Кавказе.Научной работой Шалва Инал-Ипа начал заниматься в аспирантские годы. Он постоянно совершал полевые экспедиции в села Абхазии, собирал абхазские нартские сказания и другие фольклорные и мифологические произведения, лингвистический, особенно топонимический материал. Особое внимание уделял историко-этнографическим материалам, которые впоследствии стали основой многочисленных статей и монографий ученого.В фундаментальный труд ученого "Абхазы" собраны сведения об абхазах с древнейших времен, до нашего времени.Инал-Ипа также был одним из составителей книг "Нарт Сасрыква и его девяносто девять братьев. Абхазский народный эпос" и "Абхазские пословицы", соавтором учебника для 2 класса "Родная речь", одним из составителей "Хрестоматии по абхазской литературе" для 7 класса.И это всего лишь малая часть его работ, подготовленных за десятилетия жизни. По примерным подсчетам, Инал-Ипа издал более 100 научных работ. Одна из них, а именно "Микротопоника Гальского района Абхазии", навсегда была утрачена во время пожара в архиве Абхазского института языка, литературы и истории в 1980 году.Беспощадная войнаВместе с супругой Мирой Хотелашвили Шалва Инал-ипа воспитал сына Адгура и дочь Арду. Отечественная война народа Абхазии стала еще серьезным испытанием для семьи.В октябре 1992 года грузинские боевики устроили пожар в и так многострадальном институте. Огонь уничтожил все, в том числе труд "Абхазо-адыгской топонимики Западной Грузии" под авторством Шалвы Инал-Ипа.В самом конце войны, во время освобождения Сухума, 18 сентября 1993 года погиб единственный сын ученого, Адгур.Через два года после победы в той войне, 22 сентября 1995 года, Шалва Инал-Ипа скончался. Его супруга ушла в мир иной в 2024 году.Шалва Инал-Ипа был почетным членом Адыгской Международной академии наук, Заслуженным деятелем науки Абхазской АССР и Грузинской ССР, лауреатом Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа за книгу "Очерки об абхазском этикете", а также членом Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии.
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абхазия, наука, история
абхазия, наука, история

Корифей абхазской науки: к 110-летию Шалвы Инал-Ипа

10:19 20.10.2026 (обновлено: 10:57 20.10.2026)
© Foto / из семейного архива Шалва Денисович Инал-Ипа
Шалва Денисович Инал-Ипа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2026
© Foto / из семейного архива
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Доктор исторических наук, абхазский этнограф, фольклорист Шалва Инал-Ипа родился 20 октября 1916 года.
О том, каким было детство Инал-Ипа, как пробивался в мир знаний, чего достиг и какую личную трагедию ему пришлось пережить в годы Отечественный войны народа Абхазии, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Детство и одиночество

Выдающийся абхазский ученый, литературовед, этнограф, фольклорист Шалва Инал-Ипа родился ровно 110 лет назад в селе Гуп Очамчырского района в семье государственного служащего.
Его фамилия происходит от древнего абхазского княжеского рода, во времена Российской империи предки Шалвы Инал-Ипа проживали в Бзыбской части Абхазии, где-то между Пицундой и селом Калдахуара. Но из-за отказа покориться царским военачальникам прадед будущего ученого был вынужден вместе с семьей переехать сначала в село Река, а позже в село Гуп.
"Прадед моего отца Георгий Инал-Ипа вынужден был покинуть Бзыбскую Абхазию, где они жили на своих землях в районе Калдахуары и Пицунды, поскольку вместе со своим братом Нарчхьоу никак не хотел покориться воле генерала Горчакова. Так наша ветвь рода Инал-Ипа оказалась в Абжуйской Абхазии – сначала в селе Река, а затем в селе Гуп, где и родился Шалва Денисович. Он рано потерял родителей, большую роль в его воспитании сыграла семья Атумаа, а также известный просветитель Абхазии Петр Чарая", — рассказывала ранее дочь ученого Арда Инал-Ипа.
С самой юности Шалва Инал-Ипа испытывал жажду знаний и отличался от многих сверстников пытливым умом и предрасположенностью к наукам. Сказать, что у него было простое детство, нельзя.
Когда ему было шесть лет, ушел из жизни глава семейства Денис Инал-Ипа. Забота о трех сыновьях легла на плечи матери, но в 1936 году она тоже скончалась. Спустя год старшего из трех братьев, Ипполита, подвергли репрессиям. Он был арестован, и его отправили отбывать срок в один из лагерей в Сибири.
Воркутинский исправительно-трудовой лагерь. Штрафной изолятор лагеря (1930-40-е гг). Снимок из Центрального государственного архива Октябрьской революции. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
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Окончив очамчырскую начальную школу, Шалва Инал-Ипа перешел в сухумскую школу-интернат. Важным этапом стало поступление в сухумскую Горскую школу, ныне школа №10 имени Нестора Лакоба, где он быстро стал одним из лучших учеников.

"Большую часть знаний, которыми сейчас обладаю, я получил в абхазской школе, я ее называю "альма-матер". Школа меня и воспитала, и дала знания. Тогда, не только в Сухуме и Абхазии, но и за ее пределами школ такого уровня было немного. Там я проучился восемь лет", – говорил Шалва Инал-Ипа в одном из интервью.

После этого он поступил на факультет философии Московского института философии, литературы и истории имени Чернышевского.
В институте молодого и талантливого студента из Абхазии сразу приметили, на его высокую успеваемость обратил внимание сам ректор. Но вскоре выяснилось, что Шалва — брат "врага народа", и Инал-Ипа отчислили под предлогом того, что он не явился к началу занятий.
Инал-Ипа вернулся в Абхазию и стал работать учителем в сельской школе, но налаживающаяся, на первый взгляд, жизнь была снова омрачена: арестовали и расстреляли другого его брата – Иллариона.
Шалва Инал-Ипа остался в одиночестве, никого из близких ему людей уже не было в живых. Вскоре после этого, словно мало в жизни юноши было мучений и трагедий, без его ведома был продан отчий дом.

Путь ученого

Невзирая на все тяготы судьбы, Инал-Ипа не сдался и не опустил руки, он продолжил обучение. В 1938 году он предпринимает очередную попытку получить высшее образование и отправляется в Москву. Там он поступает на исторический факультет Московского государственного пединститута имени Карла Либкнехта.
Учебу пришлось прервать из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Шалва Инал-Ипа вместе с еще несколькими однокурсниками стал помогать в строительстве оборонительных сооружений, но из-за тяжелых условий работы его здоровье было подорвано.
Инал-Ипа снова вернулся на родину, в 1941 году экстерном сдал экзамены в Сухумском государственном пединституте имени Горького и получил диплом об окончании исторического факультета.
Спустя еще два года он стал аспирантом Института истории АН Грузинской ССР. Его первой исследовательской темой стали традиционные институты брака и семьи у абхазов.
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Можно сказать, что с того момента начался профессиональный путь Шалвы Инал-Ипа как выдающегося абхазского ученого. В 1946 году его зачислили научным сотрудником Абхазского научно-исследовательского института имени Академика Марра – ныне институт имени Дмитрия Гулиа. Там он проработал до конца своей жизни.
Инал-Ипа также совмещал исследования с работой в Абхазском государственном музее и преподаванием в Педагогическом институте в Сухуме.
Как отмечает Союз писателей Абхазии, Инал-Ипа принимал активное участие в работе научных форумов в СССР и за его пределами. Был инициатором и одним из организаторов созыва в Сухуме в 1963 году Всесоюзной научной конференции по проблемам нартского эпоса.
Вместе с академиком Юрием Бромлеем, поддержавшим его предложение, провел в Сухуме Всесоюзную сессию, посвященную этнографическим и антропологическим исследованиям, участвовал в советско-американском проекте по проблемам долгожительства на Кавказе.
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Научной работой Шалва Инал-Ипа начал заниматься в аспирантские годы. Он постоянно совершал полевые экспедиции в села Абхазии, собирал абхазские нартские сказания и другие фольклорные и мифологические произведения, лингвистический, особенно топонимический материал. Особое внимание уделял историко-этнографическим материалам, которые впоследствии стали основой многочисленных статей и монографий ученого.
В фундаментальный труд ученого "Абхазы" собраны сведения об абхазах с древнейших времен, до нашего времени.
"Книга произвела на меня гигантское впечатление, мне тогда было 14 лет. Тогда я решил, что буду абхазоведом и заниматься историей происхождения абхазского народа. Для меня самым важным было узнать, откуда произошел абхазский народ, и этот интерес в меня внедрила гениальная работа Шалвы Денисовича Инал-Ипа "Абхазы", – отмечал доктор филологических наук Вячеслав Чирикба в телепроекте "Наука преодоления".
Инал-Ипа также был одним из составителей книг "Нарт Сасрыква и его девяносто девять братьев. Абхазский народный эпос" и "Абхазские пословицы", соавтором учебника для 2 класса "Родная речь", одним из составителей "Хрестоматии по абхазской литературе" для 7 класса.
И это всего лишь малая часть его работ, подготовленных за десятилетия жизни. По примерным подсчетам, Инал-Ипа издал более 100 научных работ. Одна из них, а именно "Микротопоника Гальского района Абхазии", навсегда была утрачена во время пожара в архиве Абхазского института языка, литературы и истории в 1980 году.

Беспощадная война

Вместе с супругой Мирой Хотелашвили Шалва Инал-ипа воспитал сына Адгура и дочь Арду.
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Отечественная война народа Абхазии стала еще серьезным испытанием для семьи.
В октябре 1992 года грузинские боевики устроили пожар в и так многострадальном институте. Огонь уничтожил все, в том числе труд "Абхазо-адыгской топонимики Западной Грузии" под авторством Шалвы Инал-Ипа.
В самом конце войны, во время освобождения Сухума, 18 сентября 1993 года погиб единственный сын ученого, Адгур.
Через два года после победы в той войне, 22 сентября 1995 года, Шалва Инал-Ипа скончался. Его супруга ушла в мир иной в 2024 году.
Шалва Инал-Ипа был почетным членом Адыгской Международной академии наук, Заслуженным деятелем науки Абхазской АССР и Грузинской ССР, лауреатом Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа за книгу "Очерки об абхазском этикете", а также членом Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии.
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