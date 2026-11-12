https://sputnik-abkhazia.ru/20261112/kak-i-obeschali-ssha-vernuli-venesuele-milliardy-dollarov-1066917303.html

Как и обещали: США вернули Венесуэле миллиарды долларов

Как и обещали: США вернули Венесуэле миллиарды долларов

Sputnik Абхазия

Пока фокус мирового внимания направлен на Ближний Восток и Украину, Соединенные Штаты продолжают активно работать на своем заднем дворе, как они традиционно... 12.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-12T15:31+0300

2026-11-12T15:31+0300

2026-11-12T15:31+0300

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Пока фокус мирового внимания направлен на Ближний Восток и Украину, Соединенные Штаты продолжают активно работать на своем заднем дворе, как они традиционно называют Латинскую Америку, пишет для РИА Новости Сергей Савчук. Издание The New York Times пишет, что за девять месяцев нынешнего года на специальный счет, куда по распоряжению Вашингтона поступают все деньги от торговли венесуэльской нефтью, зачислено свыше 12 миллиардов долларов. При этом из них США вернули 11,7 миллиарда долларов в качестве финансового инструмента для стабилизации курса национальной валюты, а еще 130 миллионов были направлены на погашение внешнего долга Венесуэлы. Большинство американских СМИ преподносят этот процесс как глубокую заботу Вашингтона о народе Венесуэлы. Однако вряд ли есть люди, которые действительно верят в бескорыстные мотивы США по отношению к главному нефтяному резерву не только Западного полушария, но и всей планеты.Напомним, что законно избранный президент боливарианской республики Николас Мадуро был выкраден в результате силовой операции американских спецслужб и доставлен в Соединенные Штаты. Как показала практика, исключение из уравнения всего одной ключевой фигуры полностью изменило характер межгосударственных взаимоотношений, и назвать их равноправными было бы кощунственным преувеличением. С самого начала Вашингтон не скрывал, что единственное, что представляет для него настоящий интерес, — это нефтедобывающая отрасль, некогда принадлежавшая конгломерату американских компаний, но ровно пятьдесят лет назад принудительно переведенная в собственность венесуэльского государства, а также извлекаемые запасы нефти в объеме 513 миллиардов баррелей.Первые санкции против Венесуэлы были введены еще в декабре 2014-го, но пик этой активности пришелся на 2017-2019 годы, в период первого президентского срока Дональда Трампа. Американским компаниям строжайше запретили любые инвестиции в нефтянку Венесуэлы, были арестованы все активы компании PDVSA, доступные в пределах юрисдикции Соединенных Штатов. Напоследок был подписан указ о полной блокировке всех активов правительства страны, что означало введение практически тотального эмбарго. Летом текущего года, уже после похищения Мадуро, управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) санкции ослабило и выдало две лицензии компаниям Trafigura, Vitol и американской корпорации Chevron. Они и еще ряд частных трейдеров получили разрешение на покупку и перепродажу венесуэльской нефти, которую поставляет все та же PDVSA. Ряд источников утверждают, что в Каракас регулярно поступают запросы от сторонних компаний, не имеющих соответствующих лицензий, но все они получают отказы. Даже если это преувеличение, все равно можно обоснованно говорить об установлении полного контроля над добычей и продажей нефти, главного экспортного продукта Венесуэлы.PDVSA в рамках действующих лицензий продает черное золото трем указанным компаниям, а контракты регулируются соответствующим законодательством США. Все вырученные средства поступают на специальный депозитный счет, управляемый Министерством финансов Соединенных Штатов, которое может вверять их уполномоченным банковским структурам. На все активы распространяется комплекс чрезвычайных исполнительных мер Министерства юстиции США, что нивелирует любые попытки предъявления претензий со стороны частных кредиторов или ареста решением сторонних судов.Категорически запрещено проведение платежных операций в золоте, венесуэльской криптовалюте (petromoneda) или через схемы обмена долгов, так называемые долговые свопы. При заключении первичных сделок продажи нефти не допускается привлечение любых структур, аффилированных с Китаем, Кубой, Ираном, КНДР и Россией. После того как деньги за соответствующую партию нефти поступают на депозитный счет и стороны подтверждают выполнение сделки, нефть автоматически очищается в юридическом плане и ее можно продавать дальше на любые внешние рынки. Венесуэльская PDVSA и американские контрагенты по каждой сделке подают отчетные документы в Государственный департамент и Министерство энергетики США.После начала военной операции против Ирана ряд западных аналитических агентств высказывали мнение, что перехват управления венесуэльской нефтью был проведен Вашингтоном с целью обеспечить себе ресурсное резервирование на случай, если конфликт затянется и на рынках образуется дефицит сырой нефти. По данным управления энергетической информации (EIA), объем экспорта нефти из Венесуэлы в январе равнялся 200 тысячам баррелей в сутки, а к концу августа он вырос до 701 тысячи бочек, что совпадает с динамикой нарастания мирового дефицита сырой нефти и поясняет, почему его эхо накрыло США лишь к ноябрю.Все то же EIA оценивает количество нефтеперерабатывающих заводов, способных работать с тяжелой нефтью из Венесуэлы, в 30-35 предприятий. Это фактически каждый четвертый завод в США, и большинство из них расположены в южных штатах, что исторически обусловлено закупками именно из Латинской Америки.В массовом сознании словосочетание "тяжелая нефть" прочно ассоциируется с прилагательным "плохая", что в корне неверно. Вся разница с легкими низкосернистыми сортами состоит в объеме выхода бензина, керосина и дизеля. При первичной переработке из тяжелой нефти светлых продуктов получают в два-три раза меньше, но развитые страны давно не ограничиваются простыми манипуляциями. В технологические цепочки переработки тяжелой нефти добавляют операции по вакуумной дистилляции, гидрокрекингу, коксованию и висбрекингу, что требует дополнительных затрат, но позволяет на выходе получать сопоставимые объемы вожделенного топлива.Существует обоснованное мнение, что именно венесуэльская нефть позволила США вести боевые действия на Ближнем Востоке и сохранять при этом темпы экспансии на внешние рынки. Впрочем, свои силы Соединенные Штаты все же переоценили, чему наглядным подтверждением стали рекордно низкие остатки в стратегическом резерве и рекордно высокие цены на автозаправках.Что же касается широкого жеста помощи со стороны американцев в адрес Венесуэлы, то здесь все предельно прозаично.По оценкам Международного валютного фонда, к концу нынешнего года уровень инфляции в Венесуэле достигнет 467%. Местный боливар — одна из самых быстро обесценивающихся валют мира, в частности, за три последние деноминации с банкнот убрали уже 14 нулей. Внешние валютные интервенции призваны худо-бедно стабилизировать денежно-кредитную систему Венесуэлы. Акцент сделан именно на решение внутренних проблем, так как на погашение внешнего долга в размере 240 миллиардов долларов Вашингтон выделил мизерные 130 миллионов. Так что щедрость США обусловлена необходимостью сохранить, а еще лучше нарастить объем поставок нефти, а вот коллапс экономики Венесуэлы может этот процесс сильно усложнить.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

мнение, авторы, колумнисты, политика, сша, венесуэла, иран, нефть