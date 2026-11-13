https://sputnik-abkhazia.ru/20261113/demograficheskaya-zima-kak-my-k-etomu-prishli-i-kak-prorvatsya-k-demograficheskoy-vesne-1066918183.html

"Демографическая зима": как мы к этому пришли и как прорваться к "демографической весне"

"Демографическая зима": как мы к этому пришли и как прорваться к "демографической весне"

Sputnik Абхазия

Всегда очень внимательно слушаю или читаю экспертное мнение заведующей отделом экономики Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия... 13.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-13T15:27+0300

2026-11-13T15:27+0300

2026-11-13T15:27+0300

мнение

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колумнисты

демография

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Всегда очень внимательно слушаю или читаю экспертное мнение заведующей отделом экономики Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Хатуны Шатипа. Мне очень нравится, как она всегда убедительно, неангажированно, без излишних эмоций освещает те или иные события, обозначает акценты и предлагает решения.В этот раз в интервью информационному агентству Sputnik она говорила о проблемах демографии в нашей маленькой республике. И, знаете что, страшно сказать, но самые плохие предсказания сбылись. Цифры, которые привела Хатуна Шатипа, просто удручающие. Мы идем на убыль. Статистика вещь упрямая. И она говорит о том, что все очень плохо в плане развития нашего государства, нашего этноса. Ведь для кого и для чего все это было: многолетняя борьба за существование, за самостоятельность, кровопролитная война с грузинским фашизмом, с трудом пережитые сложные блокадные послевоенные годы, признание нашей независимости, если демография идет в таком отрицательном темпе?!Конечно, можно и нужно смотреть на объективные предпосылки нынешней ситуации. Даже если оставить в стороне трагедию махаджирства позапрошлого столетия, не могла бесследно для нас пройти Отечественная война народа Абхазии. Война, которая выкосила почти две тысячи ребят. Когда речь идет о народе численностью около ста тысяч – это апокалипсис. Тем более что мы понимаем: основную тяжесть боев приняла на себя и, соответственно, понесла наибольшие потери именно молодежь. К великому сожалению, многие из них не успели создать семьи, оставить после себя поколение. Далее была послевоенная разруха, террористические вылазки грузинских бандитов, где при отражении этих атак тоже погибали молодые люди. Болезни, наркотики, аварии... Теперь просто надо совсем немного поупражняться в арифметике. Гипотетически все те, которых мы тогда потеряли, могли и должны были создать семьи, в которых родились бы дети. А они к двадцатым годам 21 века как раз вступили бы в тот возраст, когда нужно было бы воспроизводиться дальше. Но увы, их нет.Вот и получаем ту самую "демографическую зиму", о которой рассказывает эксперт Хатуна Шатипа. Простыми словами – рождается меньше, чем умирает.И это очевидно. Просто оглянитесь вокруг. Зачем вам статистические выкладки, когда вы рядом с собой, среди своих родных и близких, среди друзей и товарищей видите столько неженатых, незамужних молодых людей. Давайте будем честны. Их очень много. Не поленитесь, найдите время и возможность, попробуйте вывести их на откровенные разговоры. Многое вам станет ясным. Ожидаемо, основным препятствием, помимо того диссонанса, который возник из-за лихих лет (молодых людей мужского пола просто значительно меньше, чем девушек), становятся чисто экономические вопросы. С многими ребятами я лично беседовал на эту животрепещущую тему. И вполне резонно, ответственные из них прямо говорят, что не видят возможности создавать семьи, которые они попросту не смогут содержать. Нет у нас на рынке труда такого количества достойных предложений, которые могли бы обеспечить мало-мальски самую небольшую семью адекватным заработком. А насколько неразрешимые проблемы с жильем! Купить свое очень сложно. Снимать постоянно – это дополнительные расходы, которые опять же требуют высоких доходов.А много ли вы видите вокруг семей, в которых хотя бы трое детей? Это как раз тот порог выживаемости – двое родителей плюс один. А в нашей удручающей демографической ситуации порог еще больше – хотя бы четверо детей. Чаще всего молодежь ограничивает себя одним, максимум двумя детьми. А это путь в никуда.Ситуация с демографией очень тревожная, но пока еще есть время предпринять безотлагательные меры для выправления. Давайте начнем хотя бы акцентировать внимание на этих проблемах. Пресса и телевидение должны показывать и рассказывать об этом через два репортажа на третий, через публикацию писать об этом. Может, не все понимают, к каким последствиям приведет игнорирование этих проблем. Культ многодетной семьи должен быть возведен до такого уровня, чтобы иного даже не допускали. Единственно правильным алгоритмом поведения у молодых людей должно быть стремление создавать семьи, в которых по четверо, пятеро детей. По-другому разве что, если есть медицинские противопоказания. А государство должно изыскать возможности в бюджете и стимулировать ощутимыми денежными бонусами, всевозможными льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, на обучение детей, выделением бесплатного жилья. В последнем могут помочь законодательно принятые обязательства для застройщиков новых домов выделения определенного процента квартир в пользу государства. Административным органам надо создать комиссии, которые прозрачно, в порядке очередности и необходимости будут распределять этот жилой фонд среди многодетных семей.Когда-то, еще в предвоенные годы моя мать Нелли Тарба, будучи председателем Детского фонда Абхазии, подняла дискуссию об экстренных мерах по увеличению рождаемости. Среди других инициатив она предлагала обратиться к опыту народов, которые в таких ситуациях шли на то, чтобы разрешать девушкам, которые не смогли выйти замуж, заводить детей вне семьи. Тут ведь речь не о снятии физического запрета, а о том, как это воспримут в обществе. Всем надо будет свыкнуться с тем, что иного выхода нет. Мало кто знает, что даже до Отечественной войны народа Абхазии 37 процентов абхазских женщин не выходили замуж. Мамин призыв тогда восприняли как крамолу, как нечто недостойное для наших обычаев. Даже я тогда спорил с мамой о недопустимости таких нововведений. Но когда смотришь вокруг... почему бы и не пойти на такое?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261103/khatuna-shatipa-demograficheskiy-krizis-v-abkhazii-i-mery-po-podderzhke-semey-1066730105.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20261113/perepis-kak-osnova-gospolitiki-zachem-abkhazii-nuzhny-tochnye-dannye-o-naselenii-1066932082.html

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мнение, авторы, колумнисты, демография