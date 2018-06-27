Асфальт начали укладывать на одной из центральных улиц Сухума

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Капитальный ремонт улицы Имама Шамиля в Сухуме планируется завершить к августу 2018 года, рассказал корреспонденту Sputnik директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба в среду 27 июня.

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"Общая протяженность этой улицы 1,3 километра. К сегодняшнему дню дошли до места, откуда отправляется общественный транспорт в сторону Келасура. По графику мы должны завершить работы в августе, но мы думаем, что успеем это сделать раньше", — отметил Ачба.

Карта ремонта дорог Абхазии>>

© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка асфальта по ул. Имама Шамиля

По его словам, асфальтовое покрытие этой улицы будет состоять из двух слоев и обойдется в 19 миллионов рублей. Ремонт улицы Имама Шамиля был включен в Инвестпрограмму в 2016 году, но работы затянулись.

В мае 2018 года местные жители протестовали против затянувшейся реконструкции. На инцидент отреагировали вице-премьер Абхазии Роман Шоуа и директор "Абхазавтодора" Борис Ачба.

Тогда Шоуа и Ачба пообещали отремонтировать дорогу в течение 35 дней.