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Укладка асфальта по ул. Имама Шамиля

Асфальт начали укладывать на одной из центральных улиц Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Асфальтирование проезжей части улицы Имама Шамиля в столице Абхазии проводится за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Капитальный ремонт улицы Имама Шамиля в Сухуме планируется завершить к августу 2018 года, рассказал корреспонденту Sputnik директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба в среду 27 июня.

Ачба рассказал о причинах задержки ремонта дорог в Сухуме>>

"Общая протяженность этой улицы 1,3 километра. К сегодняшнему дню дошли до места, откуда отправляется общественный транспорт в сторону Келасура. По графику мы должны завершить работы в августе, но мы думаем, что успеем это сделать раньше", — отметил Ачба.

Карта ремонта дорог Абхазии>>

Укладка асфальта по ул. Имама Шамиля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка асфальта по ул. Имама Шамиля

По его словам, асфальтовое покрытие этой улицы будет состоять из двух слоев и обойдется в 19 миллионов рублей. Ремонт улицы Имама Шамиля был включен в Инвестпрограмму в 2016 году, но работы затянулись.

В мае 2018 года местные жители протестовали против затянувшейся реконструкции. На инцидент отреагировали вице-премьер Абхазии Роман Шоуа и директор "Абхазавтодора" Борис Ачба.

Тогда Шоуа и Ачба пообещали отремонтировать дорогу в течение 35 дней.

Укладка асфальта по ул. Имама Шамиля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка асфальта по ул. Имама Шамиля
Теги:
ремонт, дороги, Инвестиционная программа социально-экономического развития Абхазии, Абхазавтодор, Роман Шоуа, Борис Ачба, Сухум, Абхазия



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