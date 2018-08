Идем в рост: Абхазия за полгода по версии президента Хаджимба

О каких успехах и неудачах рассказал глава государства журналистам, как он прокомментировал уход вице-президента страны, и что он ответил на вопрос об участии в предстоящих выборах, читайте в материале корреспондента Sputnik.

На пресс-конференцию с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, которая длилась больше одного часа, были приглашены представители всех местных телевизионных компаний, информагентств и газет. Первый вопрос был о строительстве и ремонте новых школ в Абхазии, в частности в Гагре и селе Тхина, в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития республики.

Президент ответил, что создание новых общеобразовательных учреждений всегда включалось в эту программу. Что касается вышеупомянутых объектов, Хаджимба выразил уверенность в том, что они будут сданы в срок.

Особое внимание на встрече президента с журналистами уделили экономике страны и показателям за первые шесть месяцев 2018 года. По словам Хаджимба, Абхазии удается наращивать собственные финансовые возможности в течение последних трех лет.

"При формировании бюджета мы исходили из реальных цифр. Если говорить о том объеме, который нами был запланирован, это пять миллиардов 209 миллионов собственных средств. Я все время опираюсь именно на собственные возможности, так как это для нас важное направление. Если мы не будем заниматься решением проблем с ростом своих средств, какая бы ни была финансовая помощь, она кратковременна", — отметил Хаджимба.

Несмотря на спад турпотока в страну в период проведения Чемпионата мира по футболу в России, за первое полугодие объем собственных денежных средств составил около двух миллиардов рублей. Плановые показатели по налоговым поступлениям удалось выполнить на 102%. В Республиканском бюджете доля собственных доходов увеличилась на 47,4 миллиона рублей.

Пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба, посвященная итогам первого полугодия 2018 года, состоялась в пятницу 30 августа в Сухуме.

При этом глава государства признался, что в некоторых сферах, таких как курортная и администрирование платежей, запланированные суммы не добираются.

Было бы неверно говорить о том, что все внутренние проблемы страны решаются исключительно за счет собственных средств, подчеркнул президент и добавил, что финансовая помощь от Российской Федерации позволяют работать по многим направлениям. С помощью этих средств удалось восстановить дороги в селах, построить несколько опорных стен по центральной трассе, решить ряд проблем в энергетической отрасли, с подачей воды, оплатить непредвиденные расходы.

Не осталась без внимания проблема с подтоплением в городах и районах республики. Президент вспомнил советские годы, когда он еще был студентом, и ему вместе с товарищами приходилось преодолевать путь до учебного заведения по колено в воде.

"Никто в советское время не применял таких усилий, которые мы сегодня применяем. По каждому дому, по каждому району есть обращения. Только в Гулрыпшском районе, благодаря работам, которые там были проведены, нам практически удалось избежать серьезных подтоплений", — сказал Хаджимба.

Для того чтобы помочь каждому гражданину, пока средств не хватает, но государство пытается изыскать возможности для этого, добавил президент.

Ситуация в банковской системе Абхазии остается непростой, уверен Хаджимба, но за последнее время банковская структура стала выравнивать свои дела, что впервые позволило перечислить государству прибыль в размере 22 миллионов рублей за 2015-2017 годы.

"Банки Абхазии вместе с органами прокуратуры и судебными исполнителями занимаются возвратами кредитов. Насколько мне известно, возвращено более 485 миллионов рублей, а более 30 миллионов рублей по решению судебных органов", — рассказал президент.

Исправно выплачивается кредит, взятый у России на восстановление железной дороги Абхазии. Вместе с процентами и телом кредита уже оплачено больше одного миллиарда 140 миллионов рублей.

Еще одним достижением государства Хаджимба назвал запуск системы казначейства, который, по его словам, многих не устраивает, так как эта система ограничивает неправомерные действия с денежным обращением.

Внешняя и внутренняя политика

Сирийская Арабская Республика признала суверенитет Абхазии в мае 2018 года, что позволяет заключить большое двустороннее соглашение, в рамках которого уже будет возможно вести тесные экономические, торговые и отношения на уровне министерств. Дружеский шаг САР – результат совместной с Российской Федерацией деятельности в этом направлении, подчеркнул Хаджимба.

Решение вице-президента Абхазии Виталия Габния о сложении своих полномочий Рауль Хаджимба назвал не самым правильным, но оно было им принято самостоятельно. Глава государства отметил, что политическая и экономическая работа будет продолжена.

За последние годы сделано немало в областях конституционной и судебной реформ, но эту работу необходимо продолжить и создать более комфортные условия для тех, кто занимается этой деятельностью.

В Парламент Абхазии давно направлен проект, касающийся избирательной системы страны, и руководство республики готово обсуждать этот вопрос.

"Мы готовы пойти на смешанную форму избирательной системы. К сожалению, в Парламенте активности в этом пока нет. Как только будет завершен второй этап в этом деле, можно будет приступить к третьему – к перераспределению полномочий. Ничего трагичного я в этом не вижу", — заявил Хаджимба.

Кардинально изменилась обстановка в Галском районе, который уже считается одним из самых спокойных районов республики. На это сильно повлияло решение руководства Абхазии о закрытии пунктов перехода государственной границы по реке Ингур.

Нелегальные поставки товаров из Грузии в Абхазию отрицательно влияют на рынки республики, уверен президент. Он не отрицает, что между двумя государствами существуют незаконные торговые отношения, и это приводит к обесцениванию местных товаров.

"Нам надо легализовать этот процесс. Тот или иной товар, который попадают в Абхазию, создает условия демпинга на нашем рынке. Практически наши продукты становятся неконкурентоспособными. Я думаю, что другого выхода нет. Все товары из Грузии должны быть фиксируемыми. Почему на этом должны обогащаться отдельно взятые люди, а государство при этом должно все терять?" — сказал глава государства.

Для решения этой проблемы, заверил президент, в ближайшее время будут усилены меры контроля и улучшены материально-технические возможности таможни.

Уже несколько месяцев в обществе активно обсуждается тема ратификации 20 статьи конвенции ООН о противодействии коррупции. По мнению Хаджимба, эту идею некоторые люди используют в своих политических целях, но он не против создания условий, которые пролили бы свет на источники доходов чиновников.

Остался без ответа вопрос одного из журналистов о планах Рауля Хаджимба на президентские выборы 2019 года. Он признался, что этот вопрос ему задают чуть ли не с первого дня, как он занял этот пост.

"Узнаете в свое время", — емко ответил Хаджимба и посоветовал своим сегодняшним оппонентам сконцентрироваться на работе и не начинать предвыборную гонку раньше времени, что противоречит законодательству Абхазии.

К слухам о том, что в октябре 2018 года оппозиция планирует провести протестные митинги, Хаджимба относится спокойно. К этому, подчеркнул президент, он уже привык.