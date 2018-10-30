Открыли и изобрели: вклад абхазских ученых

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Открытие Алеко Гварамия
Знаменитый абхазский ученый Алеко Гварамия в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". Исследования Гварамия получили высокую оценку.
Исследования квазигрупп используются в практической науке, в машиностроении, приборостроении, создании электронной техники и так далее.
В 1985 году Гварамия защитил докторскую диссертацию на тему "Аксиоматизируемые классы квазигрупп и многосортная универсальная алгебра" в одном из лучших в то время научно-исследовательских учреждений, Институте математики Академии наук СССР в городе ученых – Новосибирске.
Алеко Гварамия — ректор Абхазского государственного университета, действительный член Абхазской и Российской академий наук, почетный профессор МГУ имени Михаила Ломоносова, член Оксфордского академического союза и других организаций. Сегодня академик РАЕН.
Открытие в Новоафонской пещере
Группа ученых в рамках реализации совместного российско-абхазского проекта при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований провела исследования в новоафонской пещере.
В результате испарения на сводах пещеры образовывалась серная кислота, которая ускорила процесс формирования гигантских полостей, добавил ученый.
Новая вакцина против коклюша
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разрабатывал новую вакцину против коклюша на протяжении пяти лет и представил ее в 2017 году.
"Исследования проводились на обезьянах, после этого препарат был принят Минздравом России, затем начались испытания на людях. В этом году будет намного больше контингент волонтеров, это долгий процесс, чтобы новый препарат вошел в розничную торговлю, нужно много лет", — говорит директор лаборатории НИИЭПиТ Зураб Миквабия.
По его словам, новый препарат намного эффективней, чем старый. Разработкой новой вакцины против коклюша занимались Зинаида Шевцова, Алиса Матуа совместно с Московским институтом имени Гамалея.
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Гормональный препарат ДГЭА
В лаборатории Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разработали новый гормональный препарат ДГЭА.
"С применением нового гормонального препарата улучшилось общее состояние обезьян, у старых самцов начало появляться потомство. У обезьян появился шерстистый покров, который был утерян", — рассказал директор лаборатории НИИЭПиТ Зураб Миквабия.
Препарат ДГЭА – это гормон, отвечающий за регулирование большинства важнейших процессов, протекающих в организме человека.
Мы вводили гормон обезьянам, которые по человеческим меркам находятся в пожилом возрасте. Через определенное время мы отметили повышение их оперативной памяти, выработки условных рефлексов. Выяснили, что благоприятные изменения имеют стойкий характер", — говорил ранее Зураб Миквабия.
Дегидроэпиандростерон обеспечивает баланс всех человеческих гормонов. И у мужчин, и у женщин он вырабатывается примерно до сорока лет.
Извлечение эфирных масел
Ученые Сухумского физико-технического института изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения.
На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.
О производстве эфирного масла рассказала сотрудник СФТИ>>
В структуру Академии наук Абхазии входят: Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа; Институт ботаники; НИИ экспериментальной патологии и терапии; Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины; Сухумский гидро-физический институт; Сухумский физико-технический институт; НИИ сельского хозяйства; Институт экологии.