Открыли и изобрели: вклад абхазских ученых

26 марта 1997 года президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба издал Указ "Об образовании Академии наук Республики Абхазия". 30 октября 1997 года был избран первый состав Академии наук Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Открытие Алеко Гварамия

Знаменитый абхазский ученый Алеко Гварамия в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". Исследования Гварамия получили высокую оценку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Математика жизни: ко дню рождения ректора АГУ Алеко Гварамия

В дальнейшем он продолжил научные исследования связи теории квазигрупп с абстрактной теорией автоматов, которые открывают новое, перспективное направление в прикладных вопросах математики.

Исследования квазигрупп используются в практической науке, в машиностроении, приборостроении, создании электронной техники и так далее.

В 1985 году Гварамия защитил докторскую диссертацию на тему "Аксиоматизируемые классы квазигрупп и многосортная универсальная алгебра" в одном из лучших в то время научно-исследовательских учреждений, Институте математики Академии наук СССР в городе ученых – Новосибирске.

Алеко Гварамия — ректор Абхазского государственного университета, действительный член Абхазской и Российской академий наук, почетный профессор МГУ имени Михаила Ломоносова, член Оксфордского академического союза и других организаций. Сегодня академик РАЕН.

Открытие в Новоафонской пещере

Группа ученых в рамках реализации совместного российско-абхазского проекта при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований провела исследования в новоафонской пещере.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветок без корней: Красная книга Абхазии

"Исследования начались четыре года тому назад, в прошлом году сернокислотный спелеогенез был обнаружен в пещере. Суть этого открытия состоит в следующем – изучая минералогический состав внутренней полости новоафонской пещеры, удалось установить, что имеются следы минералов, которые показывают, что огромные полости новоафонской пещеры были сформированы не только за счет обычных вод, которые формируют карстовые полости, оказалось, что в истории формирования новоафонской пещеры был период, когда пещера была заполнена горячими сероводородными водами", — рассказал директор Института экологии, член экспедиции Роман Дбар.

В результате испарения на сводах пещеры образовывалась серная кислота, которая ускорила процесс формирования гигантских полостей, добавил ученый.

Новая вакцина против коклюша

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разрабатывал новую вакцину против коклюша на протяжении пяти лет и представил ее в 2017 году.

"Исследования проводились на обезьянах, после этого препарат был принят Минздравом России, затем начались испытания на людях. В этом году будет намного больше контингент волонтеров, это долгий процесс, чтобы новый препарат вошел в розничную торговлю, нужно много лет", — говорит директор лаборатории НИИЭПиТ Зураб Миквабия.

По его словам, новый препарат намного эффективней, чем старый. Разработкой новой вакцины против коклюша занимались Зинаида Шевцова, Алиса Матуа совместно с Московским институтом имени Гамалея.

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Гормональный препарат ДГЭА

В лаборатории Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разработали новый гормональный препарат ДГЭА.

"С применением нового гормонального препарата улучшилось общее состояние обезьян, у старых самцов начало появляться потомство. У обезьян появился шерстистый покров, который был утерян", — рассказал директор лаборатории НИИЭПиТ Зураб Миквабия.

Препарат ДГЭА – это гормон, отвечающий за регулирование большинства важнейших процессов, протекающих в организме человека.

© Sputnik Томас Тхайцук В Сухуме появился аппарат, помогающий выявить предынфарктное состояние

Информация о том, что ученые НИИЭПиТ Академии наук Абхазии работают над созданием средства для продления молодости — гормона дегидроэпиандростерон (ДГЭА) появилась в 2015 году. Сейчас продолжается испытание препарата на обезьянах.

Мы вводили гормон обезьянам, которые по человеческим меркам находятся в пожилом возрасте. Через определенное время мы отметили повышение их оперативной памяти, выработки условных рефлексов. Выяснили, что благоприятные изменения имеют стойкий характер", — говорил ранее Зураб Миквабия.

Дегидроэпиандростерон обеспечивает баланс всех человеческих гормонов. И у мужчин, и у женщин он вырабатывается примерно до сорока лет.

Извлечение эфирных масел

Ученые Сухумского физико-технического института изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения.

РИА Новости СФТИ расширяет производство эфирных масел

“Сырье загружается в контейнер, после чего оно нагревается микроволновым излучением до 97 градусов. Образующийся вследствие этого процесса пар конденсируется”, — объяснил принцип извлечения эфирного масла молодой ученый. Это новый метод применения сверхвысокочастотного излучения энергии для экстракции ценных веществ из растительного сырья, добавил Алхас Марколия.

На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.

О производстве эфирного масла рассказала сотрудник СФТИ>>

В структуру Академии наук Абхазии входят: Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа; Институт ботаники; НИИ экспериментальной патологии и терапии; Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины; Сухумский гидро-физический институт; Сухумский физико-технический институт; НИИ сельского хозяйства; Институт экологии.