Sputnik недели: международные наблюдатели, "Князь Владимир" и боеприпасы из прошлого

Самые яркие и значимые события в республике с 12 по 18 августа - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Неделя была богата на события – Центризбирком Абхазии аннулировал регистрацию кандидата в вице-президенты Абхазии Давида Дасания, парламентарии из России и Южной Осетии заявили о своем присутствии на выборах Абхазии в качестве наблюдателей, МЧС республики обезвредил боеприпасы времен Отечественной войны народа Абхазии.

Sputnik, Сария Кварацхелия

Выборы близко

Центризбирком Абхазии аннулировал регистрацию Давида Дасаниа в понедельник 12 августа. Дасания выдвигался в качестве кандидата в вице-президенты Абхазии в команде кандидата в президенты Астамура Отырба.

Выборы президента Абхазии состоятся в воскресенье 25 августа. Делегация из Южной Осетии во главе с первым заместителем спикера парламента республики Петром Гассиевым приедет в Абхазию для международного мониторинга президентских выборов. Об этом 15 августа сообщили на сайте законодательного органа Южной Осетии. А 16 августа о своем присутствии в качестве наблюдателей на выборах в Абхазии заявила делегация Совета Федерации России.

Курс на Абхазию

Круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.

Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году. "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь. Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров и, если количество желающих путешествовать на нем увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении числа судов.

© Sputnik / Василий Батанов Прибытие круизного лайнера "Князь Владимир" в Севастополь

Найти и обезвредить

Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов МЧС Абхазии обнаружили боеприпасы времен Отечественной войны народа Абхазии в селах Члоу и Тамыш Очамчырского района. "Находки" были утилизированы.

© Foto / МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии обезвредили и уничтожили РПГ–26 и РКГ-3

Рейтинг популярности

Согласно данным Ассоциации туристических операторов России (АТОР), Абхазия заняла вторую строчку в списке стран, в которые выезжали граждане России с января по июнь 2019 года.

Ранее сервис "Яндекс.Путешествия" подсчитал, что Абхазия лидирует в поисковых запросах россиян, ищущих место для отдыха в странах ближнего зарубежья. При этом Абхазия также вошла в топ-10 зарубежных стран для отдыха россиян, республика заняла восьмую строчку рейтинга.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии

Культурный поиск

Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему (ГИС) во вторник 13 августа. Теперь пользователи смогут быстро находить информацию об охраняемых объектах и отслеживать их состояние. ГИС может быть полезна и для туристов, которые интересуются историческими памятниками. По картам они смогут ориентироваться, как проехать к тому или иному объекту.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

Ничто не забыто

В среду 14 августа в Абхазии отмечали 27-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Руководство Абхазии во главе с президентом республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности возложили цветы к мемориалу Боевой Славы в Сухуме.

© Sputnik Церемония возложения в Парке Славы

Спортивный трамплин

Футболист из Абхазии Айнар Эшба попал в состав юношеской сборной России. С 2017 года Эшба выступает за мадридский футбольный клуб Alcobendas-Levitt при футбольной академии Intersoccer Madrid. По словам агента, футболистом лично заинтересовался тренер юношеской сборной Станислав Каратаев.