Sputnik недели: международные наблюдатели, "Князь Владимир" и боеприпасы из прошлого

Неделя была богата на события – Центризбирком Абхазии аннулировал регистрацию кандидата в вице-президенты Абхазии Давида Дасания, парламентарии из России и Южной Осетии заявили о своем присутствии на выборах Абхазии в качестве наблюдателей, МЧС республики обезвредил боеприпасы времен Отечественной войны народа Абхазии.
Sputnik, Сария Кварацхелия
Выборы близко
Центризбирком Абхазии аннулировал регистрацию Давида Дасаниа в понедельник 12 августа. Дасания выдвигался в качестве кандидата в вице-президенты Абхазии в команде кандидата в президенты Астамура Отырба.
Выборы президента Абхазии состоятся в воскресенье 25 августа. Делегация из Южной Осетии во главе с первым заместителем спикера парламента республики Петром Гассиевым приедет в Абхазию для международного мониторинга президентских выборов. Об этом 15 августа сообщили на сайте законодательного органа Южной Осетии. А 16 августа о своем присутствии в качестве наблюдателей на выборах в Абхазии заявила делегация Совета Федерации России.
Курс на Абхазию
Круизный лайнер "Князь Владимир" в тестовом режиме зайдет в сухумский порт в октябре 2019 года.
Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году. "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь. Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров и, если количество желающих путешествовать на нем увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении числа судов.
Найти и обезвредить
Сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов МЧС Абхазии обнаружили боеприпасы времен Отечественной войны народа Абхазии в селах Члоу и Тамыш Очамчырского района. "Находки" были утилизированы.
Рейтинг популярности
Согласно данным Ассоциации туристических операторов России (АТОР), Абхазия заняла вторую строчку в списке стран, в которые выезжали граждане России с января по июнь 2019 года.
Ранее сервис "Яндекс.Путешествия" подсчитал, что Абхазия лидирует в поисковых запросах россиян, ищущих место для отдыха в странах ближнего зарубежья. При этом Абхазия также вошла в топ-10 зарубежных стран для отдыха россиян, республика заняла восьмую строчку рейтинга.
Культурный поиск
Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему (ГИС) во вторник 13 августа. Теперь пользователи смогут быстро находить информацию об охраняемых объектах и отслеживать их состояние. ГИС может быть полезна и для туристов, которые интересуются историческими памятниками. По картам они смогут ориентироваться, как проехать к тому или иному объекту.
Ничто не забыто
В среду 14 августа в Абхазии отмечали 27-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Руководство Абхазии во главе с президентом республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности возложили цветы к мемориалу Боевой Славы в Сухуме.
Спортивный трамплин
Футболист из Абхазии Айнар Эшба попал в состав юношеской сборной России. С 2017 года Эшба выступает за мадридский футбольный клуб Alcobendas-Levitt при футбольной академии Intersoccer Madrid. По словам агента, футболистом лично заинтересовался тренер юношеской сборной Станислав Каратаев.