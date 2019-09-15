Sputnik недели: суд над итогами выборов, МХТ в Сухуме и путевка в Европу

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 9 по 15 сентября, читайте в нашем материале.

Главное событие недели – подведение итогов второго тура выборов президента страны. В воскресенье 8 сентября республика выбирала главу государства, а уже в понедельник 9 сентября ЦИК Абхазии огласил результаты голосования, но проигравший кандидат Алхас Квициния не согласен с результатами выборов и оспаривает их в Верховном суде. Кроме выборов за это время в Абхазии произошло немало событий, которые заслуживают внимания.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Спорный тур

В Абхазии прошел второй тур выборов президента Абхазии. В начале недели ЦИК республики огласил официальные итоги. Простым большинством на второй срок президентства был переизбран Рауль Хаджимба. По итогам второго тура выборов президента Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

С победой на выборах Рауля Хаджимба поздравили президент России Владимир Путин, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Однако проигравший во втором туре президентских выборов лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа намерен оспорить результаты выборов в Верховном суде. По его мнению, Квициниа считает, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание Верховного суда по делу иска в ЦИК

Во вторник 10 сентября сторонники Алхаса Квициниа собрались у штаба партии "Амцахара" в Сухуме с требованием пересмотреть итоги выборов. Организаторы призвали всех собраться в день, когда Верховный суд будет выносить решение об итогах президентских выборов.

В пятницу 13 сентября Верховный суд провел предварительное слушание с участием представителей истца Алхаса Квициния, ответчика в лице ЦИК, а также заинтересованной стороны – действующего президента Рауля Хаджимба. Судьи, выслушав предложения и ходатайства сторон, решили назначить судебное слушание на вторник 17 сентября.

Культурная афиша

9 сентября в Пицунде открылся Международный фестиваль "Органные вечера". Впервые в зале Пицундского храма выступила органистка из Японии Хероко Инуэ в дуэте с саксофонистом Вероникой Кожухаровой. Фестиваль завершился гала-концертом в пятницу 13 сентября.

11 и 12 сентября Московский художественный театр имени Антона Павловича Чехова в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России впервые прибыл в Абхазию.

"Спасибо, дорогие мхатовцы! Спасибо, наши любимые зрители! "Большие гастроли" МХТ им. Чехова завершились. Мы навсегда запомним этот удивительный спектакль, будем хранить в своем сердце любовь, энергию и чувства, которые подарили нам актеры! Спасибо всем", – написал на своей страничке на Facebook гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Пролетный гусь" МХТ им. А.П. Чехова в РУСДРАМ

Юбилей признания

Во вторник 10 сентября исполнилось 10 лет со дня признания независимости Абхазии Венесуэлой. Президент республики Рауль Хаджимба направил приветственный адрес своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро.

"Народ Венесуэлы поддержал справедливое стремление Республики Абхазия к построению независимого государства. День 10 сентября 2009 года стал важной датой в истории нашей страны. В памяти нашего народа навеки останется имя мужественного лидера Венесуэлы Уго Чавеса, благодаря политической смелости и мудрости которого Абхазия была признана со стороны Боливарианской Республики Венесуэла", - отмечалось в обращении.

Старый маршрут по-новому

В Сухуме планируют возобновить рейс автобуса по маршруту "Рынок - Старый поселок". Рейсовые автобусы перестали обслуживать этот маршрут еще в 2012 году. На этом направлении все это время курсировали только два троллейбуса и маршрутные такси.

Как рассказали в Сухумском пассажирском автотранспортном предприятии, автобус будет ходить с 16 сентября. Автобус по маршруту будет ездить четыре раза в день. Первый утренний рейс запланирован на 8:00, а последний вечерний в 18:00 или же в 18:15.

В Италию со своей аджикой

Абхазия приняла участие в "Международном фестивале перца", который проходил в итальянском городе Диаманте с 11 по 15 сентября. Абхазский стенд вызвал большой интерес у гостей фестиваля. В местной газете даже вышла большая статья об Абхазии и абхазской аджике.

По итогам фестиваля делегация от администрации Сухума, которая представила абхазскую аджику в Италии, подписала протокол о взаимопонимании между представителями администрации города Сухум, дипломатическим представительством Абхазии в Италии и Итальянской ассоциацией острого перца. Соглашение позволит продвигать абхазскую аджику и соусы, отметили в столичной мэрии.

© Foto / Ирина Шония "Международный фестиваль перца" в итальянском городе Диаманте

Продукцию для выставки представили соотечественники из Великобритании - Астамур Кортава и Гунда Хюитт.

Путевка в Европу

Спортсмены Леон Амичба и Георгий Барцикян, выступавшие под абхазским флагом на Кубке Кавказа и Кубке России по тайскому боксу, завоевали путевки на Чемпионат Европы.

© Foto / Теймураз Гергедава Кубок Кавказа и Кубок России по тайскому боксу

Спортсмены, представлявшие Абхазию, отобрались на Чемпионат Европы по тайскому боксу>>

По словам президента Федерации тайского бокса Абхазии Теймураза Гергедава, конкуренция на соревнованиях была высокая, право за выход в следующий этап пытались завоевать сильнейшие тайбоксеры России, всего около 800 спортсменов.

Чемпионат Европы по тайскому боксу пройдет в Минске в ноябре 2019 года. Абхазские спортсмены выступят на турнире в составе российской сборной.