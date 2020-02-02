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Администрация города Сухум

Кварчия не будет и.о. главы Сухума, как только станет кандидатом в президенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Выборы президента Абхазии - 2020 (26)
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Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты республики в субботу 1 февраля.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия не сможет выполнять свои функции с момента его официальной регистрации в качестве кандидата в президенты Абхазии, рассказал Sputnik юрист, глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния.

"Все кандидаты в президенты по закону должны сложить свои функции с момента их регистрации, кроме действующего президента. Если бы он был, он бы исполнял обязанности", - добавил он.

Функции исполняющего обязанности главы администрации будет исполнять действующий заместитель Кварчия, объяснил Габния. Согласно информации на сайте администрации Сухума, обязанности заместителя главы столицы исполняет Роман Шоуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Инициативная группа по выдвижению исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты Абхазии была зарегистрирована в ЦИК республики в субботу 1 февраля.

Кан Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Сухум 21 октября 2019 года.

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января и закончится 11 февраля, за 60 дней до выборов. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение десяти дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

Новые выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Решение о проведении новых выборов было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году. ЦИК Абхазии также зарегистрировала политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты, и инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания на высший государственный пост.

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