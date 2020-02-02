Кварчия не будет и.о. главы Сухума, как только станет кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты республики в субботу 1 февраля.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия не сможет выполнять свои функции с момента его официальной регистрации в качестве кандидата в президенты Абхазии, рассказал Sputnik юрист, глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния.

"Все кандидаты в президенты по закону должны сложить свои функции с момента их регистрации, кроме действующего президента. Если бы он был, он бы исполнял обязанности", - добавил он.

Функции исполняющего обязанности главы администрации будет исполнять действующий заместитель Кварчия, объяснил Габния. Согласно информации на сайте администрации Сухума, обязанности заместителя главы столицы исполняет Роман Шоуа.

Инициативная группа по выдвижению исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты Абхазии была зарегистрирована в ЦИК республики в субботу 1 февраля.

Кан Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Сухум 21 октября 2019 года.

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января и закончится 11 февраля, за 60 дней до выборов. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение десяти дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

Новые выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Решение о проведении новых выборов было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году. ЦИК Абхазии также зарегистрировала политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты, и инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания на высший государственный пост.

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