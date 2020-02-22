Две Мцары: судьба абхазских сел-тезок по разные стороны моря

Село Мцара в Гудаутском районе в 2019 году отметило 140-летие. Примерно столько же исполнилось и его турецкому тезке.

Города и села-тезки не редкость, однако в случае с Мцарами - это не просто совпадение. Оба села связаны одной историей. Но обо всем по порядку.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Историческая справка

Абхазское село Мцара недавно отметило свое 140-летие. На самом же деле, история села куда глубже. Еще до заселения села армянами в конце XIX века здесь жили абхазы.

Во второй половине XIX века, после Кавказской войны, коренные жители вынуждены были переселиться в Турцию.

Через несколько лет из Турции в Абхазию от резни бежали армяне. Здесь им выделили опустевшую Мцару.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руины крепости Смыраа рбаата

Сегодня единственным памятником, свидетельствующим о том, что здесь когда-то жили абхазы, являются руины крепости, которая по одной из версии называлась Смыраа рбаата (крепость представителей фамилии Смыр - ред.), а также старинные могилы.

Зарисовка "Сельский саммит"

В село Мцара Гудаутского района не просто так попасть. Сначала нужно долго ехать по бездорожью, оставляя за собой село Аацы, потом вписаться в правильный поворот на развилке после церкви в Бакланке. Затем снова ехать и ехать мимо мрачных заброшенных садов и домов, которые кажутся еще мрачнее от серых зимних пейзажей.

Сказать, где именно начинается Мцара, сложно. Никаких дорожных указателей по пути не встретишь. Ориентироваться можно только по центру села. Здесь на фасаде бывшего табачного склада, который ныне используется как свадебный зал, недавно появился синий плакат "140 лет селу Мцара".

© Sputnik / Сария Кварацхелия Жители села стоят у свадебного зала в котором располагался табачный склад

Перед складом, под большим ореховым деревом, за самодельным столом с утра собрались четверо мужчин и одна женщина. Это утренний "саммит".

"Делать у нас особо нечего, так и живем", - объясняет Ардаш Керешян, который пришел на мельницу, стоящую неподалеку от склада, чтобы обслужить клиентов из соседней Бакланки.

На суету у мельницы отвлекается участница встречи под орехом. Ее, по всей видимости, компания делегировала, чтобы разведать обстановку и узнать причины визита журналистов.

"Что вы тут снимаете?" - вместо слов приветствия сразу переходит она к делу.

Получив ответ, женщина возвращается под ореховое дерево. Сельский "саммит" продолжается.

Когда село покидает жизнь

Ардаш приглашает нас на старую мельницу. Он сразу начинает засыпать кукурузу в жернова. Справившись со всем, садится на длинный стол, который выполняет функцию лавочки. Холод пробирает до костей. Кажется, что на улице теплее, чем на мельнице. Обычно Ардаш разжигает костер, но на этот раз он решил обойтись без огня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардаш Керешян засыпает кукурузу в жернова мельницы

"Все равно я здесь задержусь всего 30-40 минут, а потом домой. Смысла нет возиться с огнем", - объясняет он и сразу переключается на другую тему.

Ардаш Керешян - коренной житель Мцары. Его предок еще в конце XIX века вместе с остальными амшенскими армянами переселился сюда из Турции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Многие жители села пользуются старой мельницей

Ардаш застал времена расцвета села, когда здесь работа кипела, люди "воевали за кусок земли", а продукция мцарцев была востребована не только в республике, но и за ее пределами. И потому ему особенно грустно смотреть на упадок Мцары.

Жизнь покидает Мцару. Зимой здесь не ходит общественный транспорт. В город можно выехать только на попутке. Других вариантов нет. Так и живут.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мужчина застал времена расцвета села, когда работа здесь кипела

В Мцаре нет и работы. Местные жители в основном занимаются своим хозяйством: разводят скот, выращивают фрукты, овощи и табак. Многие держали ульи, но в последнее время пчелы стали умирать.

"В прошлом году у многих умерли пчелы. Причину так и не поняли. Теперь многие сельчане даже не знают, что делать", - разводит руками Керешян.

Каштан и липа – мед чудесный: сладкий "микс" от абхазских пчел>>

В советское время, по словам Ардаша, село славилось своими садами и табачными плантациями. Но после развала Союза все изменилось. Сады запустили, они не обновлялись - старые деревья высохли, а молодняк не посадили.

Мцарские яблоки, которыми село прославилось на всю республику, практически исчезли. Только у одного-двух хозяев еще можно найти фруктовые деревья.

Табак же стал нерентабельным, но некоторые все еще продолжают его выращивать. Один из таких энтузиастов - 62-летний Алик Мелконян. Хотя оптимизма год от года у него остается все меньше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алик Мелконян

"Я все еще выращиваю табак. Но это трудоемкое дело, а продавать потом сложно. Никто не предлагает нормальные деньги. Все хотят подешевле купить, а потом перепродать. Даже по 600 рублей в прошлом году не мог продать табак. Нет покупателя. Хотят задаром, а так не получается", - сетует он.

Барциц об абхазском табаке: самая выгодная сельхозкультура никому не нужна>>

Сейчас в Мцаре осталось около 170 семей. В основном это пожилые люди. В селе есть даже школа. В ней учатся всего 26 учеников.

На вопрос, есть ли шанс у Мцары выжить, местные жители только разводят руками и встречно спрашивают: "А кто будет поднимать село?"

"Советское время прошло. Колхозов и совхозов нет. Возрождать кто будет? Старики что ли? - спрашивает Мелконян. - Вся молодежь уехала из села. Здесь делать нечего. Молодежь хочет жить в городе, здесь нечем заниматься. Здесь остались старики, наше поколение 50-летних и 60-летних. Вскоре только мы и останемся в селе".

© Sputnik / Томас Тхайцук Стены разрушенного храма

Сегодня Мцара интересует разве что черных копателей, которые периодически наведываются в село.

Здесь еще до махаджирства стояла крепость абхазского князя. После заселения сюда армян в конце XIX века новые жители села ее разобрали и построили церковь. Именно руины крепости и притягивают черных археологов."Приезжают с металлоискателем, обычно ищут старинную утварь, которая была в крепости. Но находят только наконечники от стрел. Недавно из России приезжали с современными большими аппаратами, которые ищут на глубине трех метров. Но ценного никто тут не находит. Все равно не понимают и продолжают приезжать и искать", - добавляет Мелконян.

Без срока древности: почему в Абхазии не могут решить проблему черных копателей>>

Мцара за морем

После вынужденного переселения мцарцев в Турцию во второй половине XIX века, они долго не могли себе найти подходящее место. Сначала они высадились на побережье нынешней турецкой провинции Орду, но там задерживаться не стали и двинулись дальше. Так они дошли до местности, которая никем не была заселена. Ее пейзажи напомнили махаджирам родные места. Там они и решили обосноваться, построить село, которое назвали Мцара.

"История наша не написана, не зафиксирована в источниках. Но нам она передавалась из поколения в поколение, из уст в уста. Так наше село решил назвать один из абхазов по имени Ибрагим. Он был выходцем из Мцары. В честь родного села он эту местность так назвал. Все абхазы, живущие здесь, так и называют это село (его официальное турецкое название Гювенкёй - ред.). На этом месте обосновался и мой предок. Он тут построил дом. Так мы здесь и остались. С братьями, живущими в Абхазии, мы остались по разные стороны Черного моря", - рассказал житель турецкой Мцары Ирфан Хашиг.

Но сегодня в турецком селе потомков выходцев из абхазской Мцары не осталось. Последний по фамилии Хирпс-ипа, покинул его несколько лет назад.

В турецкой Мцаре сейчас проживают представители разных абхазских фамилий. Всего здесь живет больше 100 семей.

Раньше турецкие мцарцы занимались сельским хозяйством: выращивали овощи и фрукты. Но глобализация не обошла стороной и это село. Сейчас практически все жители села вынуждены работать на близлежащих фабриках и заводах.

"Земля тоже уже не кормит нас. Занятия сельским хозяйство не так выгодно", - добавил Хашиг.

Все это время, как отмечает Ирфан, мцарцы пытались сохранить абхазский язык и традиции, и это у них неплохо получилось.

Так судьба не сжалилась ни над абхазской, ни над турецкой Мцарой: оба села далеки от былого расцвета, а молодежь покидает села ради лучшей жизни.

Читайте также: