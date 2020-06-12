ЦИК завершил регистрацию групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии

Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента, согласно закону, завершилась 12 июня.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента Абхазии, сообщает Центризбирком республики.

ЦИК зарегистрировал девять инициативных групп, ни одна политическая партия не будет выдвигать своих кандидатов. По Кындыгскому избирательному округу №31 ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению Аидара Квициния, Гарри Кокая и Джансуха Адлейба.

По Гудаутскому избирательному округу №18 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба и Алхаса Хагба.

По Бзыбскому избирательному округу №10 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Тамази Лейба и Тимура Бейя.

По Отхарскому избирательному округу №14 ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению Робестана Габлия и Алмасхана Барцыц.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления должны появиться в избирательных участках не позднее 10 дней до дня голосования. Согласно выборному законодательству, Центральная избирательная комиссия предоставляет в окружные избирательные комиссии избирательные бюллетени за день-два до дня голосования.

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыбском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14.

Избранным считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявшие участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей внесенных в списки.

Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим большее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.

На повторном голосовании избранным считается кандидат, который получил больше голосов, вне зависимости от количества избирателей принявших участие в голосовании.

Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

Места в Парламенте освободились после того, как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.