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Абхазия получила переток электроэнергии из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (167)
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Sputnik Абхазия
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Абхазия запросила переток электроэнергии из Российской Федерации на время ремонта на воздушной линии электропередачи "Ачгуара".

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию принят, сообщает РУП "Черноморэнерго" в Facebook.

Подача электроэнергии восстановлена по всей республике.

Ранее сообщалось, что центральная и западная части Абхазии остались без света из-за аварии на воздушной линии электропередачи "Ачгуара".

На время ремонта Абхазия запросила переток электроэнергии из Российской Федерации.

13 августа в результате аварии на Ткуарчал ГРЭС произошло отключение электричества по всей республике. Тогда восстановить подачу электроэнергии удалось в течение получаса.

На следующий день из-за аварийного отключения из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра" страна опять осталась без света.

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Абхазия подала заявку и получила переток электроэнергии из России на то время, пока шли ремонтные работы. Вечером того же дня авария была устранена и переток электроэнергии из России завершился.

В феврале 2021 года в деривационном тоннеле Ингур ГЭС будет проводиться ремонт, до конца мая работа всего энергетического комплекса остановится.

18 августа стало известно, что абхазская сторона совместно с российской изучает технические возможности обеспечения перетока электроэнергии в республику не только на время проведения ремонтных работ на Ингур ГЭС, но и с ноября 2020 года.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (167)

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