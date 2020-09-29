Парламент Абхазии: президент, МВД и АГТРК пытались дискредитировать Народное Собрание

Парламент Абхазии на заседании 24 сентября принял решение объявить амнистию ко Дню Победы и Независимости. На свободу по амнистии могут выйти примерно 50 заключенных.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Парламент Республики Абхазия принял обращение к исполнительной власти в связи "с попыткой дискредитации Народного Собрания", текст обращения имеется в распоряжении Sputnik.

Парламент "заявляет свою крайнюю озабоченность и выражает решительное возмущение безосновательной попыткой со стороны президента, Министерства внутренних дел, Абхазского государственной телерадиокомпании дискредитировать Парламент Республики Абхазия, являющийся независимой ветвью власти в связи с принятием 24 сентября акта амнистии в ознаменование главного государственного праздника - Дня Победы и Независимости Республики Абхазия", - говорится в обращении.

Как отмечается в документе, принимая постановление об объявлении амнистии, Народное Собрание реализовало свои исключительные полномочия, закрепленные в статье 47 Конституции Абхазии, а также в статье 78 Уголовного кодекса республики.

"На своем рабочем совещании с руководителями правоохранительных органов, генеральным прокурором и председателем Верховного суда президент Абхазии безосновательно обвинил Народное Собрание в совершении ошибки и нарушении принципа справедливости. Считаем недопустимым со стороны президента давать подобные оценки Парламенту республики, также считаем абсурдным и несостоятельным заявление Министерства внутренних дел о дискредитации правоохранительных органов Парламентом в связи с принятием амнистии, а также нарушения принципа неотвратимости", - говорится в заявлении Парламента.

Кроме того, парламентарии заявили, что действительной дискредитацией правоохранительных органов и нарушением принципа неотвратимости наказания "является избирательным уголовное преследование или даже отсутствие такового в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления".

Народное Собрание возмутило "провокационное высказывание" ведущей Абхазского телевидения о том, что в обществе принятый акт амнистии было воспринят как антинародный.

"Такое безответственное вещание в прямом эфире Государственного телевидения является подрывом не только авторитета законодательного органа, но и авторитета государства в целом, что может привести к предсказуемым негативным последствиям", - считают парламентарии.

Все вышеуказанные факты Парламент счел "прямым вмешательством в деятельность Народного Собрания Республики Абхазия и попыткой оказать давление на независимую ветвь власти".

В заключение Народное Собрание призвало президента, МВД, Министерство юстиции республики и АГТРК "соблюдать принцип разделения властей и невмешательства в деятельность Парламента".

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил изучить вопрос об амнистии заключенных в начале июля.

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне, было принято Парламентом 24 сентября.

Постановление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии 26 сентября заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.

Вечером того же дня свою оценку постановлению об амнистии в эфире АГТРК дали представители МВД, Генпрокуратуры, Минюста.