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Минздрав: Абхазия может достигнуть плато заболеваемости COVID через две недели

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (944)
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В связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции, серьезным ухудшением эпидемиологической ситуации в Абхазии министр здравоохранения Тамаз Цахнакия 23 октября обратился за помощью к врачам - соотечественникам, работающим за пределами Абхазии.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Абхазия еще не достигла плато заболеваемости COVID-19, по предварительным оценкам эпидемиологов, это произойдет через две недели, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Около 500 тестов на COVID исследовано в российском мобильном госпитале в Сухуме

После выхода на плато заболеваемости, должно произойти постепенное снижение, отметил он. Тамаз Цахнакия подчеркнул, что на сегодняшний день в Абхазии есть достаточное количество тест-систем и лекарственных препаратов, и напомнил, что российский мобильный госпиталь оказывает помощь в диагностике коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава добавил, что на базе районных больниц открыты дополнительные койки для больных коронавирусом, некоторые из которых уже полностью оснащены, другие на стадии оснащения.

"Всех тяжелобольных направляют в Гудаутский госпиталь, либо в госпиталь минобороны России, открытый в Сухуме", - сказал министр.

По количеству инфицированных на первом месте находится Сухум, это объясняется тем, что столица Абхазии наиболее густонаселенный город, заметил он. Цахнакия также добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом лучше в селах, чем в городах республики.

Министр здравоохранения также рассказал, что на его обращение к врачам, работающим за пределами Абхазии, сделанное им 23 октября, уже откликнулось несколько специалистов. Они готовы приехать в республику и работать в Гудаутском COVID-госпитале. Цахнакия уточнил, что речь идет о врачах разных специальностей.

Он отметил, что президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего визита в Москву встретился с врачами, которые работают в столице России. На встрече, в том числе, обсуждались вопросы, связанные с их работой в Абхазии.

© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения РА
Цахнакия призвал находящихся за пределами Абхазии врачей помочь в борьбе с COVID

Министр отметил, что ведомство направит письма в те лечебные учреждения, где трудятся абхазские специалисты, с тем, чтобы у них не возникло проблем с выездом в республику на временную работу.  
Цахнакия сообщил, что выразившие готовность приехать в Абхазию специалисты работают в Москве и Санкт-Петербурге, всего таких специалистов на данный момент четверо.

"Это инфекционист, рентгенолог, пульмонолог, педиатр, все кто имеет опыт работы в COVID-центрах", - рассказал он.

Глава ведомства также отметил, что введенных руководством страны ограничительных мер на данный момент достаточно, но их следует выполнять, чтобы эффект был значительный.    

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По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (944)

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