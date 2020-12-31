Под знаком вируса: глава МИД Абхазии подвел итоги 2020 года

В 2020 году МИД Абхазии продолжал развитие отношений с Россией и другими дружественными странами, которые признали суверенитет республики, в Сирии было открыто посольство, в Женеве прошли очередной раунд дискуссий.

О том, каким был уходящий год для внешнеполитичекого ведомства Абхазии, почему часть работы была переведена в режим онлайн и как коронавирус скорректировал работу ведомства, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Традиционные отношения

2020 год для внешнеполитического ведомства Абхазии прошел под знаком вируса. Пандемия внесла большие коррективы в работу Министерства иностранных дел. Об этом в интервью на радио Sputnik заявил глава ведомства Даур Кове.

Несмотря на это, в течение года МИД продолжал работу по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, которые признали суверенитет Абхазии.

"Основной приоритет был уделен абхазо-российским взаимоотношениям. Учитывая эпидобстановку, в течение года был ряд встреч, посвященных различным темам нашего двустороннего сотрудничества. Конечно, в первую очередь наши встречи были связаны с эпидобстановкой", – рассказал Даур Кове.

В течение года, как отметил министр, у него были встречи с российскими коллегами, которые касались очередных раундов Женевских дискуссий, борьбы с пандемией и развития связей между Москвой и Сухумом.

"Если немного детализировать, то у меня была встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко, на которой мы обсуждали вопросы, связанные с предстоящими раундами Женевских дискуссий. В июле в Москве в ходе рабочего визита была встреча с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, большим другом Абхазии. Также проходила встреча с руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым, с которым мы обсуждали возможности развития взаимоотношений между Москвой и Сухумом. У нас в свое время было подписано соглашение между правительством Абхазии и правительством Москвы. Мы говорили о том, как продолжить эту работу, как наполнить это соглашение содержанием и вдохнуть новую жизнь", – пояснил Кове.

А встречи с представителями Минздрава России и Роспотребнадзора и последовавший за этим их визит в Абхазию, по словам министра иностранных дел республики, позволили открыть государственную границу по реке Псоу.

"В рамках визита были встречи по поручению президента с первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Игорем Каграмяном. На этой встрече мы говорили о возможности направления группы специалистов-представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации в Республику Абхазия для обмена практическим опытом и проведения ряда мероприятий по диагностике и предупреждению лечения коронавирусной инфекции. Также была встреча с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. На тот период у нас были закрыты границы, соответственно после приезда представителей Роспотребнадзора и Минздрава и тех консультаций, которые они совместно проводили с коллегами, уже было принято решение российской стороной открытия границы с Абхазией", – отметил он.

Отношения между Абхазией и Россией, по мнению Кове, традиционно складываются хорошие и продуктивные. Помощь, которая была оказана Российской Федерацией Абхазии в период пандемии, министр называет неоценимой.

"В Абхазию отправлялись и мобильные бригады медиков, и военный госпиталь был развернут. Российская Федерация отправляла и необходимые препараты и тесты", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кове добавил, что в борьбе с пандемией также помогали международные неправительственные организаций.

"Несмотря на пандемию, мы продолжали работу и в режиме онлайн. Вели работу с международными неправительственными организациями. Хочу выразить благодарность за своевременно оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая выразилась в поставке определенных дезинфицирующих средств", – сказал он.

Развитие отношений

Еще одним важным событием для Абхазии стало открытие посольства в Сирийской Арабской Республике.

"Хотелось бы выделить факт открытия в октябре посольства Абхазии в Сирии. Состоялся официальный визит нашей делегации в Дамаск. Это я считаю достаточно важным событием для Абхазии. Ближневосточный регион для нас важен и актуален", – подчеркнул министр иностранных дел.

Абхазскую делегацию в Сирии принял президент Башар Асад. Он выразил желание развивать взаимоотношения с Абхазией и подчеркнул, что открытие посольства Абхазии в Сирии придаст новый импульс развитию абхазо-сирийских межгосударственных отношений.

В рамках визита делегации Абхазии в Сирию глава МИД Абхазии Даур Кове и заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Валид Муаллем подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

В 2020 году активно развивались и отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. В МИДе Абхазии состоялся ряд встреч министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба. Стороны обсудили перспективы двустороннего межгосударственного взаимодействия.

Дискуссии и концепция внешней политики

Из-за пандемии коронавируса Женевские дискуссий в 2020 году переносились не раз. Но 10 декабря все же прошел 51-й раунд дискуссий. Стороны обсудили пандемию коронавируса, незаконное пересечение госграницы Абхазии, ограничение жителей республики в перемещении и лишение свободы задержанного Ираклия Бебуа.

В МИДе Абхазии рассказали об итогах 51-го раунда Женевских дискуссий>>

Еще одно важное событие, по мнению Даура Кове, - разработка концепции внешней политики Абхазии. 7 декабря президент Абхазии Аслан Бжания утвердил внешнеполитическую концепцию страны. В Парламенте прошли слушания с участием ветеранских организаций, политических партий. Группа депутатов Парламента обратилась к президенту Абхазии Аслану Бжания с просьбой аннулировать свою подпись на Концепции внешней политики Абхазии и доработать документ. Как отметил Кове, ожидается решение, которое будет приниматься президентом.

"Я считаю это важным событием для нашего государства. Концепция – документ, который отражает современную действительность. Она не принимается на десятилетия. Она определяет то состояние внешней политики, в которой мы находимся. Естественно, эту концепцию разрабатывали с учетом тех обстоятельств, которые складываются вокруг Абхазии", – добавил Кове.

Читайте также: