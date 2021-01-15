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Графики работы рынков введены в районах Абхазии из-за COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1107)
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Президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля, ужесточив их в том числе в части работы продуктовых и вещевых рынков.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Администрации почти всех районов республики установили новый режим работы продуктовых и вещевых рынков. В понедельник будет известен точный график работы ткуарчалского рынка.

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Что нужно сделать, чтобы антиковидные ограничения реально работали в Абхазии?
  • Вести жесткий контроль
    40.3% (209)
  • Ввести большой штраф
    13.5% (70)
  • Опечатать кафе, рестораны и банкетные залы
    5.4% (28)
  • Запретить многолюдные свадьбы и поминки
    16.2% (84)
  • Запретами ничего не решить, нужно убеждать
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Как ранее сообщала администрация столицы, Сухумский городской рынок будет работать два раза в неделю – в четверг и субботу, а вещевой рынок "Сухумприбор" будет открыт во вторник и воскресенье.

В Гудауте, согласно распоряжению президента Абхазии, определили два рабочих рыночных дня – вторник и пятница.

В Гагре и Пицунде рыночными днями выбрали вторник, четверг и субботу. Дирекциям рынков поручено усилить контроль за дезинфекцией торговых площадей и обязательным ношением продавцами масок и перчаток.

Глава Очамчырского района Станислав Амичба сообщил, что рынок в Очамчыре будет работать два раза в неделю - в среду и воскресенье.

Сейчас администарция города готовит распоряжение, за контролем исполнения которого будет следить заместитель главы Артемон Габелая. По тому же графику будет работать и рынок Гала.

Рынок Ткуарчала сейчас находится на ремонте, работал он до продления ограничительных мер три раза в неделю. По словам главы Ткуарчалского района Исидора Дочия, в понедельник 18 января будет принято точное решение о новом графике работы.

Так рынки будут работать до 10 февраля, пока действуют ограничительные меры. Использование медицинских масок и перчаток для работников рынка обязательно. Президент Абхазии подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 во вторник 12 января.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1107)

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