Sputnik февраля: дело против руководства ЦРБ, энергокризис и вопросы туризма

Февраль в Абхазии был богатым на события. Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

В селе Бедиа ду произошел оползень, из-за которого без крыши над головой остались несколько семей, а в Гудаутском районе сгорела гостиница, в результате пожара погибли двое детей.

В Абхазии продлили часть ограничительных мер до 10 марта. Однако в школу уже вернулись дети, открыты театры, рестораны и кафе могут принимать посетителей.

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Бедийский оползень

В селе Бедиа ду Ткуарчалского района произошел оползень, из-за которого серьезно пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Две семьи остались без дома.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила село Бедиа во вторник 16 февраля. Она поручила Управлению капитального строительства совместно с Управлением геологии, геодезии и картографии проработать вопрос возможности привлечения профильного учреждения России для определения оценки подвижности участка, на котором произошел оползень в Ткуарчалском районе.

Также она распорядилась подготовить предложения по обеспечению сообщения между селом и городом Ткуарчал по временной схеме и отводу воды от аварийного участка. Ответственность за это возложена на госпредприятие "Абхазберегозащита".

Уже 18 февраля в Минэкономики прошло совещание. Начальник Государственного управления землепользования и кадастра Адамыр Ахуба сказал, что первостепенной задачей является отвод воды от аварийного участка. К этому приступили уже с 20 февраля. Сколько времени понадобится на изучение, пока неизвестно, это зависит в том числе от погодных условий, отметил Ахуба.

Директор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба отметил, что по итогам совещания, которое состоялось в Министерстве экономики 18 февраля, было решено, что в село необходимо проложить новую дорогу и построить два деревянных моста. По словам Тванба, строительные работы обойдутся в 15 миллионов рублей. Для того, чтобы проложить новую дорогу, необходимо будет стесать гору на 700-800 метров.

Как сообщили Sputnik в Министерстве экономики Абхазии, для восстановления движения транспорта в селе Бедиа ду, рассматриваются два варианта – ремонт дороги, которая пострадала в связи с оползнем, а также восстановление старой дороги, которая находится недалеко от оползневого участка.

Дело против руководства Республиканской больницы

Одно из самых резонансных и обсуждаемых событий февраля стало дело в отношении главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

По информации Генпрокуратуры, главный врач больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба заключили договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа. По договору они передали в безвозмездном порядке Цкуа реагенты, приобретенные за счет республиканского бюджета на сумму 1 262 456 рублей. Реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг пациентам лаборатории Республиканской больницы.

Кроме того, согласно договору, были выделены штатные сотрудники медперсонала больницы для обеспечения коммерческой деятельности в интересах Цкуа. Таким образом, Генпрокуратура вынесла представление министру здравоохранения Абхазии о необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности Гургулия и Воуба, так как их действия свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем причинение имущественного ущерба государственному учреждению.

25 января Георгий Воуба написал опровержение. Заместитель главного врача Республиканской больницы Абхазии заявил о необходимости провести дополнительную проверку по факту причинения имущественного вреда медучреждению. В своем заявлении Георгий Воуба утверждает, что прокурорская проверка была проведена "не в полном объеме, однобоко", что привело к необоснованным и голословным выводам.

Воуба отметил, что работает врачом в Республиканской больнице уже более 20 лет и за все это время не получал дисциплинарных взысканий.

Уголовное дело против Гургулия и Воуба по факту превышения должностных полномочий и хищения имущества медучреждения все же было возбуждено Генпрокуратурой 9 февраля.

10 февраля в социальных сетях распространилась информация о том, что в Республиканской больнице спецподразделением МВД была предпринята попытка задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом.

11 февраля Генеральная прокуратура заявила, что в Республиканской больнице не проводились мероприятия по попытке задержания Воуба и Гургулия.

"Специальное подразделение МВД РА обеспечивало охрану места производства следственных действий, служебных кабинетов руководства и иных помещений больницы. Перед началом проведения обыска в кабинете заместителя главного врача Воуба Г.В последний воспрепятствовал его производству, и в последующем родственники Воуба Г.В. и медицинский персонал больницы также пытались учинить препятствия работе следственных органов", - говорится в заявлении.

После инцидента медицинское сообщество Абхазии обратилось с заявлением к президенту и Парламенту республики и назвала действия прокуратуры в здании медучреждения "агрессивными, унижающими и оскорбляющими честь и достоинство как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества".

15 февраля состоялось расширенное заседание парламентского комитета по государственной и правовой политике. Поводом послужило обращение медицинского сообщества страны к Парламенту и президенту. В тот же день 15 февраля в Сухумском городском суде началось судебное слушание, на котором рассмотрели жалобу адвокатов Апполона Гургулия и Георгия Воуба. Они не были согласны с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении их клиентов и сочли это обстоятельство незаконным. Сторона обвинения оспаривала такую позицию и привела свои доводы.

В пятницу 19 февраля Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба признал уголовное дело в отношении Гургулия и его заместителя Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным.

О ситуации высказались и сами фигуранты дела. По словам Аполлона Гургулия, возбужденное уголовное дело имеет основанием давний конфликт между двумя лабораториями – лабораторией Республиканской больницы и лабораторией, которая была сформирована из сотрудников реорганизованного "Савитара". Как отметил Гургулия, конфликт начался еще в 2016 году, когда он еще был депутатом Парламента и "всячески старался разрешить этот вопрос", и "никогда чужого рубля не брал".

Заместитель главврача Георгий Воуба отметил, что обвинения в его адрес в подстрекательстве либо в принуждении подписать договор аренды помещения Республиканской больницы, а также передача реактивов и расходных материалов любым третьим лицам, тем более с применением оружия для оказания давления на Аполлона Гургулия – не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что в его должностные обязанности не входят административно-распорядительные функции, а только формирование лечебного процесса и контроль качества проводимых исследований. Воуба обратился к президенту республики с просьбой дать оценку действиям Генеральной прокуратуры "по фактам грубого и массового нарушения прав и свобод, а также чести и достоинства, и профессиональной репутации всего медицинского сообщества".

Антиковидные ограничения

До 10 марта в Абхазии продлены антиковидные ограничения.

Под запретом все еще остается проведение свадебных, торжественных и иных массовых мероприятий, работа фитнес-центров, плавательных бассейнов, деятельность СПА-салонов и саун, образовательных кружков и игровых центров.

Сохраняется обязательное требование к водителям и пассажирам общественного транспорта на ношение медицинских масок. Рынки на территории республики также продолжают работать в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой.

Однако были введены и послабления. Так, с 15 февраля разрешена работа детских садов и начальной школы, учеников с 1 по 4 классы. С 22 февраля в школу пошли ученики с 5 по 11 классы.

С 15 февраля разрешена деятельность учреждений культуры с учетом соблюдения утвержденных распоряжением государственных санитарно-гигиенических норм и правил.

С 22 февраля кафе и рестораны вернулись к обычному режиму работы, при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест.

Пожар в Гудауте и Сухуме

В пятницу 19 февраля в 17:10 на пульт районного подразделения МЧС поступил звонок о возгорании в одном из гостевых домов Гудауты. К моменту приезда спасателей пламя охватило все здание. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух детей – 2018 и 2020 года рождения.

Абхазские власти выразили готовность взять на себя все организационные мероприятия по доставке тел погибших в пожаре на территорию России, о чем были проинформированы представители российского посольства в Абхазии.

И.о. главы Гудаутского района Баграт Боджгуа в интервью радио Sputnik сообщил, что во время пожара пострадала и 20-летняя девушка, с переломом ноги она была доставлена в Республиканскую больницу. Всего в гостевом доме, в котором произошел пожар, жили три семьи.

Еще один пожар произошел 22 февраля ночью в здании частной школы "Альфа" в Сухуме. Сотрудники пожарно-спасательного отряда Сухума прибыли на место за три минуты. По словам пожарных, пламя охватило одно из помещений на втором этаже школы, затем выгоревший пол этого помещения рухнул на первый этаж, где возник пожар и сильное задымление.

В результате пожара частично выгорела одна аудитория площадью 24 квадратных метра. По предварительной версии МЧС, пожар возник из-за включенного обогревателя.

Перспективы развития

В начале февраля Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

11 января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — и получить выход к Турции.

В Галском районе Абхазии могут восстановить спортивную базу, где в советское время тренировались сборные по гребле на байдарках и каноэ.

В конце 2020 года в республику приехала делегация из России оценить масштабы работы, которые предстоит провести. В состав делегации вошли советник министра спорта России Михаил Дремов и помощник президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов.

Делегацию, которая посетила Абхазию, в ближайшее время примет министр спорта России, и будет принято окончательное решение относительно гребной базы в Галском районе.

Гребная база "Речх" когда-то была центром подготовки советских спортсменов. Байдарочники приезжали туда несколько раз в год, чтобы подготовиться к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм. Кроме того, здесь проходили чемпионаты СССР на дистанциях в 250, 500 и 1000 метров.

Назначения и отставки

4 февраля заявление об уходе написал министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия, который отказался комментировать свое решение. Указом президента Курмазия был освобожден от должности, исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Мераба Логуа.

Свой пост покинул и начальник МУП "Водоканал" Александр Харазия, Глава Сухума назначил нового – Даура Почкория.

10 февраля Гурам Инапшба был освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета. На его место был назначен бывший министр внутренних дел Отар Хеция.

Указом президента от исполнения обязанностей был освобожден глава администрации Очамчырского района Станислав Амичба. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Артимон Габелая.

10 февраля Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киут председателем Службы государственной безопасности Абхазии.

Энергокризис и борьба с майнерами

В стране снова выросли нагрузки на энергосистему. Поэтому 18 февраля "Черноморэнерго" объявило о вводе временных ограничений при достижении критических нагрузок во избежание аварий на подстанциях.

По словам министра экономики Абхазии Кристины Озган, Абхазия задолжала России за переток электроэнергии только за период с февраля по апрель 2020 года сумму в 619 миллионов рублей.

До начала перетока с 11 декабря 2020 года за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объеме 619 миллионов рублей, плюс, не была погашена, но была предусмотрена в рамках Инвестпрограммы сумма в 190 миллионов рублей за 2019 год.

Для борьбы с майнерами Парламент Абхазии в первом чтении принял законопроект, касающийся ужесточения мер ответственности за незаконную деятельность по добыче криптовалют.

Проект закона предусматривает установление административной ответственности отдельно за нарушение законодательства в сфере электроэрэнергетики при осуществлении деятельности по добыче кртиптовалют. Также за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше одного мегаватта предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех лет и конфискация имущества. Эти законопроекты были направлен Парламенту президентом Абхазии Асланом Бжания.

Тем не менее количество потребляемой энергии в Абхазии за последний месяц увеличилось на 100 мегаватт.

"Черноморэнерго" установило допустимые лимиты на период ремонта ИнгурГЭС с учетом возможных нагрузок в пик, а также с учетом возобновления потребления электроэнергии в учреждениях образования.

Абхазия уже потребила с начала остановки ИнгурГЭС по 23 февраля 290,5 миллиона киловатт-часов из 800, выделенных в рамках перетока энергии Россией. На оставшийся промежуток времени до начала работы ИнгурГЭС остается 509,5 миллионов киловатт-часов. Однако, по словам гендиректора "Черноморэнерго", при имеющихся тенденциях выделенный лимит закончится в середине апреля.

26 февраля глава государства совершил неожиданный визит в Гулрыпшский район, для того, чтобы лично оценить как исполняется ранее данное им поручение по снижению потребления электроэнергии. Президент посетил крупную ферму по добыче криптовалют на территории, принадлежащей "Абхазавтодору", которую отключили накануне.

Аслан Бжания дал указание демонтировать оборудование. После в интервью Sputnik глава района Аслан Барателия сообщил, что после отъезда президента удалось разыскать владельцев фермы, которые беспрепятственно согласились на демонтаж.

Президент также посетил крупную криптоферму в Очамчыре, которую обнаружили сотрудники ОБЭП МВД Абхазии 24 февраля. На момент обнаружения на ней работало свыше 1900 аппаратов на общую мощность 2,5 мегаватт. Отключение фермы от энергосети происходило в присутствии сотрудников ОБЭП МВД РА, Очамчырского РОВД и сотрудников центрального аппарата "Черноморэнерго".

Бжания дал указание демонтировать все оборудование в течение трех дней.

А также поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой ферме.

"Если среди них есть госслужащие, предоставьте список. У нас ситуация сложная: из-за такой нагрузки на электросети не может работать компьютерный томограф, мерзнут дети и старики, не работают также лифты. В таком незаконном виде эта деятельность на территории республики не будет иметь перспективы",- сказал глава государства.

Вопросы туризма

В феврале министр туризма Абхазии Теймураз Хишба совершил рабочую поездку в Москву. Он встретился с руководителем Федерального агентства по туризму России Зариной Догузовой.

Стороны обсудили планы на взаимодействие в рамках Московской международной выставки MITT, самой крупной туристической выставки России в категории "Туризм и отдых". Теймураз Хишба провел переговоры с представителями российских туристических ведомств и принял участие в работе круглого стола в Общественной палате России.

2 февраля Министерство туризма Абхазии и Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму России подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

3 февраля Министерство туризма Абхазии и Комитет по туризму города Москвы подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма. Согласно положениям документа, стороны будут создавать благоприятные условия сотрудничества в сфере туризма и способствовать защите прав потребителей туристских услуг. Кроме того, подписавшие документ руководители туристических ведомств станут содействовать развитию отношений между общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в сфере туризма, индустрии гостеприимства, а также будут поддерживать общественные инициативы, направленные на улучшение качества услуг в сфере туризма, повышение уровня безопасности туризма.

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25 февраля Министерство туризма выбрало победителя конкурса на разработку туристического бренда. Три логотипа презентовала инициативная группа "Ҳара Ҳақалақь" . Один проект был представлен молодым дизайнером Ариной Чкадуа, а также сотрудник Министерства туризма Саид Аршба презентовал жюри доработанный логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который выиграл прошлое голосование.

По итогам голосования членов жюри победителем стал один из логотипов инициативной группы "Ҳара Ҳақалақь", который набрал наибольшее количество голосов.

Также стало известно, что в навигации 2021 года рейс теплохода "Князь Владимир" с посещением порта в Сухуме отменен. В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи.

Чем еще запомнился февраль: