Дискуссии, танцы и муралы: в морском порту Сухума прошел арт-фестиваль

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation проходил в морском порту Сухума с 20 по 27 мая. Такой проект состоялся впервые в Абхазии. Как он развивался, читайте в материале Sputnik.
Новый арт-объект
С первого дня фестиваля приглашенный российский художник Макс Гошко-Даньков приступил к созданию росписи на стенах морского порта. Такие росписи на языке художников называются муралы.
"Арт-объект выполнен в черно-белых цветах. Я постарался вложить в муралы частицу местной культуры и расписал популярные абхазские фразы. Ведь этот арт должен ассоциироваться не только с современным искусством, но и с абхазской культурой", - поделился художник.
Современное искусство
Открытие фестиваля началось с дискуссии художников и зрителей о развитии современного искусства в Абхазии. В рамках разговора обсудили, как современное искусство представлено в Абхазии, кто может считать себя художником, почему не надо стесняться продавать свои работы.
Участники дискуссии сошлись в едином мнении, что современное искусство в Абхазии существует и есть все предпосылки для его развития.
Макс Гошко-Даньков отметил, что уровень развития современного искусства в России, несмотря на бытующее мнение, не сильно отличается от Абхазии.
"Несмотря на то, что в России есть такие арт-площадки, как Cosmoscow или Art Russia, в России все еще далеки от современного мирового искусства. Мало российских художников обладают мировой известностью и действительно могут задавать тон общим темпам развития искусства", - объяснил художник.
Мероприятие подытожили яркими девизами участников. Они сошлись в едином мнении, что жить нужно сегодняшним днем, приносить пользу обществу и наслаждаться моментом.
Свобода и традиции
Дискуссии о свободе и абхазских традициях уделили отдельное внимание. Заданная тема привлекла немалое количество зрителей. Присутствующие активно принимали участие в разговоре.
По мнению собравшихся, в современном мире вопрос свободы человека является особенно актуальным.
Участники пришли к выводу, что свобода и вседозволенность - разные понятия. Стирание границ между ними не приведет к хорошим результатам. По их мнению, свобода самовыражения важна, но уровень ее проявления отличается в зависимости от национальной культуры.
Они подчеркнули необходимость сохранять традиции, ведь они формируют культурный код нации, а также пришли к выводу, что возможность жить в мире с массовой культурой, но отличаться от остальных, прекрасна.
- Набережная Сухума© Sputnik / Леон Адлейба
- Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня© Sputnik / Леон Адлейба
- Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня© Sputnik / Леон Адлейба
- Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня© Sputnik / Леон Адлейба
- Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня© Sputnik / Леон Адлейба
- Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня© Sputnik / Леон Адлейба
"У меня была возможность наблюдать за представителями других культур из Африки, Европы, Азии. Но по-настоящему хорошо я себя чувствовала, когда понимала, что отличаюсь от остальных своей аутентичностью", - поделилась участница дискуссии Тея.
Экология через призму искусства
Третья дискуссия была посвящена экологическим проблемам в современной Абхазии, важности говорить о них, способам решения этих проблем и эковоспитанию общества.
Зрители активно участвовали в обсуждении вопроса экологического просвещения. Многие пришли к выводу, что экопросвещение важно распространять с помощью социальных сетей. Была подчеркнута значимость экологического образования среди молодежи.
Влиять на экологическое просвещение можно и нужно через искусство. На мероприятии была показана подборка социальных фото и видеороликов. По мнению организаторов дискуссии, с помощью такой подборки возможно донести до общества значимость экологических проблем.
Современная хореография в морском порту
Представительницы современных жанров хореографии Мадлена Барциц и Мрана Воуба выступили в морском порту в рамках фестиваля. Артистки поделились, что номера не отрепетированы и исполненные ими танцы являются полной импровизацией. Они были вдохновлены созданными муралами.
Танцовщицы поделились, что им приятно осознавать, что в Абхазии развивается современное искусство. Благодаря таким арт-фестивалям современная живопись и танцы могут получить стимул к развитию в нашей стране.
Жизнь без препятствий
Главной темой последнего дня стала проблема людей с ограниченными возможностями. Вечерняя программа началась с выступления детей из коррекционной школы со спектаклем "Арлекино". Далее развил тему проблемы людей с ограниченными возможностями руководитель Ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев.
"Нужно выстраивать больше мест с безбарьерной средой, создавать коррекционные школы, делать жизнь людей с ограниченными возможностями комфортнее", - сказал Тхагушев.
Завершение арт-праздника
Закрытие арт-фестиваля "Завтра наступает уже сегодня" состоялось 27 мая на площади Сергея Багапш на набережной Махаджиров.
Публике был представлен арт-объект, созданный в рамках проекта - муралы на стенах морского порта от российского художника Макса Гошко-Данькова. Организаторы фестиваля выставили стенд с рисунком художника Макса Гошко-Данькова. Дети и взрослые с энтузиазмом приступили к раскрашиванию объекта яркими красками. Также были разрисованы лавки "счастья" из ранее созданного компанией проекта.
Арт-фестиваль, организованный компанией Colors of Nation, продлился в морском порту Сухума с 20 по 27 мая. В рамках фестиваля состоялись дискуссии на тему развития современного искусства в Абхазии, свободы и абхазских традиций, экологии через призму искусства. Прошел показ фильма "Бернинг-мен". У нового арт-объекта с современной хореографией выступили абхазские артистки. Спонсорами арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" выступили компания "Аквафон", морской порт и администрация Сухума, информационную поддержку оказал Sputnik Абхазия.