Дискуссии, танцы и муралы: в морском порту Сухума прошел арт-фестиваль

Основная цель фестиваля - разговор с обществом языком искусства, который понятен любому человеку, на каком бы языке он не разговаривал и где бы ни жил.

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" от компании Colors of Nation проходил в морском порту Сухума с 20 по 27 мая. Такой проект состоялся впервые в Абхазии. Как он развивался, читайте в материале Sputnik.

Новый арт-объект

С первого дня фестиваля приглашенный российский художник Макс Гошко-Даньков приступил к созданию росписи на стенах морского порта. Такие росписи на языке художников называются муралы.

"Арт-объект выполнен в черно-белых цветах. Я постарался вложить в муралы частицу местной культуры и расписал популярные абхазские фразы. Ведь этот арт должен ассоциироваться не только с современным искусством, но и с абхазской культурой", - поделился художник.

© Sputnik / Леон Адлейба Завтра наступит уже сегодня Арт-фестиваль

Современное искусство

Открытие фестиваля началось с дискуссии художников и зрителей о развитии современного искусства в Абхазии. В рамках разговора обсудили, как современное искусство представлено в Абхазии, кто может считать себя художником, почему не надо стесняться продавать свои работы.

Участники дискуссии сошлись в едином мнении, что современное искусство в Абхазии существует и есть все предпосылки для его развития.

Макс Гошко-Даньков отметил, что уровень развития современного искусства в России, несмотря на бытующее мнение, не сильно отличается от Абхазии.

"Несмотря на то, что в России есть такие арт-площадки, как Cosmoscow или Art Russia, в России все еще далеки от современного мирового искусства. Мало российских художников обладают мировой известностью и действительно могут задавать тон общим темпам развития искусства", - объяснил художник.

Мероприятие подытожили яркими девизами участников. Они сошлись в едином мнении, что жить нужно сегодняшним днем, приносить пользу обществу и наслаждаться моментом.

Свобода и традиции

Дискуссии о свободе и абхазских традициях уделили отдельное внимание. Заданная тема привлекла немалое количество зрителей. Присутствующие активно принимали участие в разговоре.

По мнению собравшихся, в современном мире вопрос свободы человека является особенно актуальным.

Участники пришли к выводу, что свобода и вседозволенность - разные понятия. Стирание границ между ними не приведет к хорошим результатам. По их мнению, свобода самовыражения важна, но уровень ее проявления отличается в зависимости от национальной культуры.

Они подчеркнули необходимость сохранять традиции, ведь они формируют культурный код нации, а также пришли к выводу, что возможность жить в мире с массовой культурой, но отличаться от остальных, прекрасна.

Набережная Сухума © Sputnik / Леон Адлейба

Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня © Sputnik / Леон Адлейба

Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня © Sputnik / Леон Адлейба

Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня © Sputnik / Леон Адлейба

Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня © Sputnik / Леон Адлейба

Закрытие фестиваля - Завтра наступает уже сегодня © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 6 © Sputnik / Леон Адлейба Набережная Сухума

"У меня была возможность наблюдать за представителями других культур из Африки, Европы, Азии. Но по-настоящему хорошо я себя чувствовала, когда понимала, что отличаюсь от остальных своей аутентичностью", - поделилась участница дискуссии Тея.

Экология через призму искусства

Третья дискуссия была посвящена экологическим проблемам в современной Абхазии, важности говорить о них, способам решения этих проблем и эковоспитанию общества.

Зрители активно участвовали в обсуждении вопроса экологического просвещения. Многие пришли к выводу, что экопросвещение важно распространять с помощью социальных сетей. Была подчеркнута значимость экологического образования среди молодежи.

Влиять на экологическое просвещение можно и нужно через искусство. На мероприятии была показана подборка социальных фото и видеороликов. По мнению организаторов дискуссии, с помощью такой подборки возможно донести до общества значимость экологических проблем.

Современная хореография в морском порту

Представительницы современных жанров хореографии Мадлена Барциц и Мрана Воуба выступили в морском порту в рамках фестиваля. Артистки поделились, что номера не отрепетированы и исполненные ими танцы являются полной импровизацией. Они были вдохновлены созданными муралами.

Танцовщицы поделились, что им приятно осознавать, что в Абхазии развивается современное искусство. Благодаря таким арт-фестивалям современная живопись и танцы могут получить стимул к развитию в нашей стране.

Жизнь без препятствий

Главной темой последнего дня стала проблема людей с ограниченными возможностями. Вечерняя программа началась с выступления детей из коррекционной школы со спектаклем "Арлекино". Далее развил тему проблемы людей с ограниченными возможностями руководитель Ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев.

© Sputnik / Леон Адлейба Алхас Тхагушев

"Нужно выстраивать больше мест с безбарьерной средой, создавать коррекционные школы, делать жизнь людей с ограниченными возможностями комфортнее", - сказал Тхагушев.

Завершение арт-праздника

Закрытие арт-фестиваля "Завтра наступает уже сегодня" состоялось 27 мая на площади Сергея Багапш на набережной Махаджиров.

Публике был представлен арт-объект, созданный в рамках проекта - муралы на стенах морского порта от российского художника Макса Гошко-Данькова. Организаторы фестиваля выставили стенд с рисунком художника Макса Гошко-Данькова. Дети и взрослые с энтузиазмом приступили к раскрашиванию объекта яркими красками. Также были разрисованы лавки "счастья" из ранее созданного компанией проекта.

Арт-фестиваль, организованный компанией Colors of Nation, продлился в морском порту Сухума с 20 по 27 мая. В рамках фестиваля состоялись дискуссии на тему развития современного искусства в Абхазии, свободы и абхазских традиций, экологии через призму искусства. Прошел показ фильма "Бернинг-мен". У нового арт-объекта с современной хореографией выступили абхазские артистки. Спонсорами арт-фестиваля "Завтра наступит уже сегодня" выступили компания "Аквафон", морской порт и администрация Сухума, информационную поддержку оказал Sputnik Абхазия.