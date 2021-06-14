По лесам, горам и ледникам: как волонтеры искали пропавшего в горах Абхазии туриста

О том, как волонтеры узнали о пропаже в горах Абхазии Владимира Ульянова, почему они вызвались помочь, насколько сложно это было сделать, почему часть группы пришлось эвакуировать на вертолете, а также, что могло произойти с туристом, и как этого можно было бы избежать, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Найти и спасти

64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга планировал отдохнуть в Абхазии и пройти по горному маршруту в составе туристической группы, но не рассчитал силы. 10 мая он не смог продолжить путь, а его группа не стала отходить от запланированного графика, и пошла дальше. Ульянов остался один в базовом лагере на перевале Химса.

Как позже рассказала инструктор Анна Гилева, туристы попали под снегопад и ледяной дождь. Они сбились с пути и не сумели вернуться в лагерь. Решили спуститься к побережью, чтобы вызвать МЧС страны. 12 мая началась спасательная операция. В небо подняли вертолет. Сотрудники ведомства пешком дошли до предполагаемого места пребывания Ульянова, но обнаружить его там не удалось.

27 мая друзья и товарищи Ульянова объявили сбор средств и попросили неравнодушных людей подключиться к поискам. Спустя три дня на маршрут вышла первая группа волонтеров. Их сопровождали спасатели МЧС республики.

Екатеринбуржец Максим Вафин был одним из тех, кто возглавил такую волонтерскую группу. Он не был лично знаком с Ульяновым и услышал о этой беде от знакомых во время прогулки с сыном в парке. Так как Максим профессионально занимается альпинизмом и сам водит группы в походы, в том числе, по горам, он вызвался помочь.

"У вас я никогда раньше не был, но примерно представлял, какой это район. Я был в походах в Приэльбрусье и в районе Красной поляны. Группа волонтеров формировалась в социальных сетях и в конце мая мы приехали в Абхазию. В группу входили ребята из Сочи, Адлера и был один ваш местный гид. Информация распространялась каждый день и количество волонтеров увеличивалось", - отметил Вафин.

По словам Максима, поиски они начали в низовьях вдоль реки Гумиста, где не требовалась горная подготовка. Когда там никого не обнаружили, волонтеры стали подниматься к перевалам и ледникам.

К этой части операции допускались не все – только те, у кого был опыт в подобных походах. Члены группы должны были уметь пользоваться ледорубом, страховками, "кошками", с помощью которых взбираются на возвышенности и ледники.

"Мы разделились на две группы и начали поиски. Реальной проблемой было прохождение через "джунгли". Это густые, заросшие леса без тропинок, где надо идти напролом. В таких условиях легко пройти мимо какой-то зацепки, так как видимость ограничена", - рассказал он.

После безрезультатного обследования лесополосы волонтеры стали прорабатывать другие направления на карте. Они пытались поставить себя на место Ульянова и угадать, куда он мог направиться от базового лагеря. Версию о том, что он мог перейти Гумисту с таким мощным течением они отбросили. Волонтеры и спасатели пришли к тому, что турист мог пойти по знакомой ему дороге, откуда пришла группа.

Эвакуация

Четверых волонтеров на вертолете МЧС Абхазии эвакуировало 9 июня. В тот день они находились на слиянии рек Химса и Кубыш. Еще три человека, среди которых был Вафин, решили спуститься пешком.

Максим рассказал, что это не входило в их планы, но во время операции кое-что изменилось. По его словам, изначально они надеялись, что всю группу вместе со всем инвентарем забросят в зону поисков на вертолете, но погода была солнечная и они дошли туда пешком.

"Также мы обговорили с МЧС, что возьмем продуктов питания максимум на 3-4 дня и договорились о том, что как только позволит погода, нам по воздуху скинут продукты в точке, где будем находиться, но их не доставили. Понимая это, люди просто начали растягивать свои пайки. Я не знаю, по каким причинам это произошло, но полноценное погодное окно точно было 8 июня. До этого шли дожди", - рассказал Вафин.

До первых населенных пунктов группе, которая находилась на самом отдаленном участке, понадобилось бы три дня пути. Сделать это без припасов и уставшими было опасно. Поэтому решили вызвать подмогу. МЧС быстро отреагировало на зов о помощи, и эвакуировало людей.

К тому времени та часть волонтеров прошла около 50 километров – они поднялись по туристическому маршруту вдоль реки Кяласур, прошли ледник на перевале Химса и спустились вдоль реки Кубыш. Планировали дойти до реки Бзыбь.

"У них был маршрут сложнее, чем у нас. Они осилили три перевала и на каждом из них разбивали лагерь. В принципе, свою задачу они выполнили", - отметил Вафин и добавил, что по леднику на этом маршруте днем и в хорошую погоду ходить не столь опасно, но волонтеры прошли ее во время тумана, что было довольно рискованно.

Максим также рассказал о том, что двигает людьми, которые подвергают себя опасности ради незнакомого человека.

"Я человек не религиозный, но если там наверху кто-то есть и меня спросят о том, что я сделал хорошего в жизни, когда я предстану перед ним, то я, может, ответил бы, что пытался спасти человека. Понимаете, в действительности у каждого свои мотивы – кто-то просто хочет помочь, кто-то знал этого человека и не желает его терять. В жизни так бывает, что сегодня ты помог, а завтра помогут тебе", - поделился он.

Неутешительные прогнозы

Информации о том, что Ульянов получил некую травму во время похода, у Максима нет. Он предположил, что екатеринбуржец был плохо подготовлен к такому "марш броску" и тормозил группу. Вероятно, это и стало причиной, почему его оставили там одного.

"Если честно, это не самое удачное место для того, что оставить человека в одиночестве. Горы Кавказа отличаются нестабильной погодой. Сегодня может быть солнце, а завтра будет дождь, туман или снег. В этом мы убедились сами во время поисковой операции. Самая главная стратегическая ошибка была в том, что группа собиралась быстро "сбегать" вниз, рассчитывала на хорошую погоду и человек просто там посидит, но все пошло по негативному сценарию", - считает Вафин.

Точного ответа на вопрос, почему с Ульяновым никто не остался, у Максима нет, но он не исключает, что просто не было желающих это сделать. При этом руководитель группы, видимо, не смог или не захотел принять волевое решение и выбрать человека, который присмотрел бы за пожилым членом группы.

Вафин уверен, что во время туристических походов в горах нельзя разделяться. Шансы на выживание в таких условиях у человека сильно снижаются в сравнении с пребыванием в лесу, так как в этой природной зоне у человека больше возможности найти пропитание, воду или укрытие.

По мнению волонтера, Ульянов, скорее всего, пошел в обратном направлении и с ним произошел несчастный случай.

"Возможно, он вызвал сход небольшой лавины, и его присыпало ею. Если бы он был с кем-то еще, то напарник подстраховал бы его. На каких-то участках делали бы страховку, и даже, если кто-то сорвался, то его ловит товарищ. А Ульянов был один, и у него не было права на ошибку", - описал возможный сценарий развития событий руководитель группы.

При этом Вафин полностью не исключает вероятности того, что Ульянов может быть все еще жив, но это, считает он, будет чудом. Во избежание таких трагичных исходов Максим посоветовал в походы брать с собой спутниковые телефоны, по которым можно связаться с цивилизацией почти в любой точке и в любую погоду. Также смогут существенно облегчить задачу спасателей по поиску людей трекеры.