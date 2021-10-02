Sputnik сентября: День Победы, пресс-конференция Бжания и проблемы с топливом

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее ярких и значимых событий, которые произошли в стране в сентябре.

Прошедший месяц был разнообразен на различные события – в республике отметили 28-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась пресс-конференция президента Аслана Бжания, в стране были проблемы с поставкой топлива из России, прошли выборы в Государственную Думу России. Об этих и других важных событиях, в материале Sputnik.

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День Победы

Самое важное событие месяца – 28-я годовщина Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. В День освобождения столицы 27 сентября в республику приехал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который вместе с руководством Абхазии принял участие в торжественных мероприятиях.

В тот же день состоялась торжественная встреча в министерстве обороны страны, на котором Аслан Бжания наградил орденом Мужества министра обороны Южной Осетии Ибрагима Гассеева за мужество и отвагу, проявленные при отражении агрессии грузинских войск в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии.

В День Победы 30 сентября состоялась торжественная встреча президентов Абхазии и Южной Осетии. Анатолия Бибилова и делегацию которую он возглавлял, встретил почетный караул у президентской администрации. После, Бжания и Бибилов провели беседу в кабинете. Затем, состоялось заседание, в котором приняли участие делегации двух стран.

Памятные мероприятия состоялись по всей республике. В Сухуме у Мемориала Славы состоялось возложение цветов, руководство страны, ветераны, общественность почтили память первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, также второго президента Сергея Багапш в селе Джгерда.

Кроме того, в Сухуме состоялся торжественный марш в честь 28-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В сопровождении военного оркестра в марше приняло участие более 500 военнослужащих – подразделения Минобороны Абхазии, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, подразделения седьмой российской военной базы, пограничное управление ФСБ России в Абхазии.

Главный праздник: День Победы в Абхазии

Пресс-конференция президента

Еще одно немаловажное событие произошло 21 сентября – состоялась пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания для средств массовой информации. В ходе почти трехчасовой пресс-конференции глава государства ответил на многочисленные вопросы прессы.

Журналисты интересовались многими вопросами, глава государства рассказал об экономике, работе правоохранительных органов, уделил внимание таким направлениям, как энергетика, инвестиции, туризм.

Отвечая на вопрос, что он считает самым главным достижением за время нахождения во власти, президент сказал, что удалось усилить работу правоохранительных органов в республике.

По его словам, цифры говорят об улучшении работы в этой сфере. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше, их раскрываемость увеличилась. Кроме того, Бжания отметил, что заведены ряд уголовных дел по расхищению государственного имущества.

Говоря о такой мере, как домашний арест, глава государства сказал, что нужно ее оставить только в отношении беременных, так как люди, склонные к преступлениям, пользуются этой возможностью и снова нарушают закон.

Были затронуты и проблемы энергетики в стране. Бжания назвал неуплату за потребленную электроэнергию одной из основных проблем в области энергетики страны.

За последние 24 года потребители задолжали один миллиард 800 миллионов рублей, при тарифе 40 копеек за потребленный киловатт, отметил президент.

Для решения проблем энергетики, в нее необходимо вложить большое количество денег, сказал Бжания. К примеру, на восстановление трех перепадных ГЭС в Галском районе понадобится около 10 миллиардов рублей. Президент сообщил, что по договоренности с Россией на развитие абхазской энергетики на первом этапе будет выделено около пяти миллиардов рублей.

Бжания отметил, что предложения инвесторов не говорят о том, что эти объекты перейдут в частную собственность. Энергетическая отрасль была и останется государственной собственностью, заявил он.

Прокомментировал глава государства и ситуацию с регулированием деятельности по незаконной добыче криптовалюты. Он рассказал, что шесть тысяч единиц оборудования по добыче криптовалют изъято и хранится на специальном складе.

По его словам, крупных ферм по добыче криптовалют в республике практически не осталось, однако на руках у людей около 30 тысяч единиц оборудования.

Аслан Бжания заявил, что руководство страны попробует легализовать этот бизнес, открыв технопарк, где предприниматели смогут заниматься добычей криптовалют законно.

Президент рассказал, что Абхазия подготовила и согласовала с российской стороной проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства. Он отметил, что 25 августа подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Выборы в Госдуму

Важным событием месяца также стало то, что, граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, 19 сентября проголосовали на выборах в Государственную Думу.

В Абхазии было открыто девять избирательных участков - два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале. Всего, в выборах приняло участие более пятнадцати тысяч избирателей.

Победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия "Единая Россия". Всего на выборах в Госдуму на девяти участках, открытых в Абхазии, проголосовало 14549 человек.

По одномандатным избирательным округам победу одержали Ю.И. Григорьев, А.В. Гордеев, А.Е. Хинштейн и С.С.Журова.

Посольство Российской Федерации поблагодарило центральные и районные власти Абхазии, сотрудников милиции, работников школ и домов культуры за помощь в подготовке и проведении выборов.

Борьба с COVID-19

В Абхазии продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, по информации Оперштаба на 1 октября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 27848 человек. Из них 22680 человек выздоровели и 417 умерли.

В Гудаутской больнице находится 41 человек с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии – 7, средней степени тяжести – 30. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской – 9 пациентов, в Гагрской – 15, 2 из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской – 5, в российском мобильном госпитале – 69 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии.

На заседании Кабинета министров 10 сентября Эдуард Бутба рассказал, что среди школьников нет тенденции к росту заболеваемости коронавирусом.

"Мы это отслеживаем, наши санитарно-эпидемиологические службы этим занимаются плотно. Единственная просьба к родителям – они скапливаются непосредственно в тот момент, когда приводят детишек в школу", – подчеркнул он.

В этот же день на пресс-конференции министр финансов Абхазии Владимир Делба отчитался о тратах на борьбу с коронавирусом. По его словам, за весь период государством было потрачено 547 миллионов рублей.

Самые масштабные расходы связаны с приобретением лекарств, реагентов, медицинских изделий – более 102 миллионов рублей. На 16 миллионов рублей был куплен кислород, ежемесячно от 4 до 6 миллионов рублей, по решению президента, направляется на расходы Гудаутского ковидного госпиталя, которые не связаны с медикаментами.

Делба отметил, что с апреля 2020 года по июль 2021 года дополнительные выплаты медикам, которые задействованы с в борьбе с ковидом, составили 135 миллионов 600 тысяч рублей.

20 сентября главный санврач врач Абхазии Людмила Скорик рассказала, что, по данным мониторинга, за 20 дней сентября подтвердилось 246 случаев коронавируса у детей. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период заболели 452 ребенка.

"Возобновление учебного процесса в школах не добавило нагрузки лечебным учреждениям и системе здравоохранения", – заверила Скорик.

По ее словам, среднесуточные показатели заболеваемости за последнее время снижаются, в сравнении с пиковыми значениями в июле (196 человек 20 июля) распространение заболеваемости снизилось на 68% (по сравнению с последней суточной сводкой за 20 сентября).

При этом, сравнивания ситуацию с распространением вируса за 20 дней в пиковый для эпидобстановки месяц июль и данные за 20 дней сентября, можно отметить, что заболеваемость снизилась более чем на 44%. так, если за первые 20 дней июля 2021 года заболели около 3 000 человек, то с 1 по 20 сентября выявили чуть больше 1600 случаев коронавируса.

Она также рассказала о ситуации на границе с Грузией, опровергнув мнение, что коронавирус завозят в Абхазию оттуда. Она уточнила, что на Ингуре всех, кто заходит из Грузии, пробыв там от трех и более дней, если у них нет справки об отсутствии заболевания COVID-19, тестируют на коронавирус.

Мнение главного санврача разделил и глава Галского района Константин Пилия. Он сказал, что режим перехода границы с Грузией не нужно усложнять.

"На границе с Грузией стоит наш медицинский пункт, в ежедневном режиме с семи утра и до семи вечера, пока открыта граница, работают медицинские работники. У переходящих границу берут справки о вакцинации, либо ПЦР-тест 72-часовой, или справку о наличии антител", – подчеркнул он.

Скорик рассказала, что Министерство здравоохранения Абхазии заказало вакцину от гриппа в Российской Федерации.

"Мы согласовывали с отделом фармобеспечения Минздрава, в каком количестве должна быть завезена вакцина от гриппа. Я думаю, что это будет достаточно большая партия, сейчас решается вопрос о выделении финансирования", – отметила она.

Все желающие вакцинироваться от сезонного гриппа смогут сделать это бесплатно в поликлиниках республики. Прибытия вакцины следует ожидать к середине октября, отметила главный санитарный врач страны.

Ажиотаж на топливо

В августе и сентябре текущего года в Абхазии наблюдался дефицит отдельных видов топлива, сложившийся на фоне увеличения количества пассажирских поездов, следующих на юг России, и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.

На совещании Кабинета министров премьер-министр Александр Анкваб рассказал, что все обращения Абхазии в адрес РЖД были поддержаны, российская сторона помогла серьезно ускорить доставку вагонов с топливом.

Министр экономики Кристина Озган отметила, что доставка грузов в Абхазию в обычное время в межсезонье занимает от семи до 10 дней, летом 2021 года доставка занимала в отдельных случаях два месяца и более. В общей сложности 722 вагона с грузами за период с июля 2021 года были доставлены в Абхазию с задержкой в более чем полтора месяца.

Позже на пресс-конференции глава Минфина Владимир Делба объяснил, что государство не может субсидировать цены на горюче-смазочные материалы, чтобы держать их на одном уровне, даже несмотря на существующий профицит бюджета.

"Субсидировать пять-восемь рублей за литр бюджетная система не выдержит. Это должно быть на постоянной основе. Если один раз задашь тон о повышении отдельных видов расходов, они становятся постоянными. Сдерживание цен в России действительно субсидируется, но производителям. У нас производителей нет, у нас происходит перепродажа покупных товаров", - добавил он.

21 сентября в Москве был подписан Протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из Российской Федерации в Абхазию без взимания вывозных таможенных пошлин. Министерство энергетики и Министерство экономического развития Российской Федерации вместе с Министерством экономики Абхазии определили новые квоты на 2021 год.

Приезд российской делегации

2 сентября в Абхазию приехали заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. На границе их встретила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По дороге в Сухум они осмотрели социальные и инфраструктурные объекты, восстанавливаемые на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

В тот же день с ними встретился Аслан Бжания. Гости и принимающая сторона обсудили проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, последствия нескольких случаев стихии, обрушившихся на Абхазию, а также затронули темы дорожной инфраструктуры, электроэнергетики, водоснабжения и канализации, восстановление и введение в эксплуатацию аэропорта, вопросы железной дороги, морского сообщения, утилизации твердых бытовых отходов.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что российская сторона подтверждает свою заинтересованность и готовность постепенно наращивать, расширять и укреплять абхазо-российские отношения.

3 сентября в республику прибыла делегация из Архангельской области. Президент Бжания, принимая гостей, признался, что испытывает личную симпатию к жителям Архангельской области, так как его тетя была родом из этих краев.

Первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян поблагодарил главу государства за теплый прием и рассказал, что цель визита делегации - расширение сотрудничества с Абхазией в различных областях и определение новых путей взаимодействия.

Он также напомнил, что Сухум и Архангельск стали городами побратимами в 2011 году, а в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве Северного арктического федерального университета и Абхазского государственного университета. Петросян по просьбе губернатора Архангельской области пригласил Аслана Бжания с ответным визитом посетить Архангельск.

Юбилей РУСДРАМа

7 сентября РУСДРАМу исполнилось 40 лет. История РУСДРАМа началась с "Аленького цветочка". Спектакль в постановке режиссера Михаила Мархолия был показан 7 сентября 1981 года на сцене Абхазского драматического театра.

С этого события принято отсчитывать историю РУСДРАМа, который изначально назывался Сухумским русским театром юного зрителя.

ТЮЗ в самом начале не имел собственного здания. Репетиции проходили на разных сценических площадках, спектакли показывали в городах и селах Абхазии. Лишь в 1988 году театр получает собственную сцену. А уже в 1991 году меняется его статус - театр становится драматическим.

В послевоенный период театру пришлось нелегко. Во время войны сгорело здание. Труппа распалась. Пришлось на базе театральной студии готовить актеров. Но Русский театр имени Искандера преодолел все эти проблемы.

С днем рождения театр поздравил президент Аслан Бжания.

"РУСДРАМ - наше культурное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасимым творческим горением. Сегодня, как и десятилетия назад, РУСДРАМ хранит верность высоким эстетическим идеалам искусства и в то же время остается современным, настроенным на новаторские художественные решения", - говорится в поздравлении.

Отчитаться о доходах

23 сентября состоялось совещание в правительстве, где министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба рассказал о том, что сведения декларантов своевременно не опубликовала 351 госорганизация.

Сведения самостоятельно и своевременно внесли в специально разработанную программу Министерства по налогам и сборам 1438 декларантов.

По словам Нанба, с 1 сентября доступ к правкам или дополнениям деклараций, занесенных в программу, закрыт в соответствии с нормами. Несмотря на то, что ведомство продолжало принимать декларации от организаций, возможности обнародования сведений у министерства нет.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил вице-премьерам провести встречи с руководством учреждений и организаций курируемых сфер, провести разъяснительную работу, чтобы завершить процесс сдачи деклараций в налоговую.

Заседание Кабмина

29 сентября состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором в частности приняли постановление об увеличении доплат к пенсиям гражданам республики, не являющимся получателями пенсий иного государства. Выплаты начнутся с 1 октября 2021 года.

Доплаты увеличатся от 250 до 1000 рублей для разных категорий пенсионеров. На финансирование доплат с октября по декабрь 2021 года потребуется 13 миллионов 109 тысяч рублей, сообщал ранее председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.

Кроме того, члены Кабинета министров Абхазии передали во владение жилье 30 репатриантам, участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Есть распоряжение о предоставлении гражданам Абхазии льгот по оплате стоимости жилья, при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда. Здесь одна единственная категория – это ветераны Отечественной войны 1992-1993 годов, репатрианты, которым были выделены небольшие домовладения, квартиры. Предлагается передать им жилье безвозмездно в честь праздника 30 сентября", – сказал руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа.

Также на заседании Кабинета министров было принято постановление об оказании социальной поддержки лауреатам литературной премии Министерства культуры имени Таифа Аджба в размере пяти тысяч рублей.

Сессия Парламента

В последний рабочий день сентября состоялось и очередное заседание Парламента Абхазии. Депутаты приняли в первом чтении закон "О финансовой аренде (лизинге)".

Проект закона направлен на развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды, защиту прав собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение эффективности инвестирования.

Проект закона определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды. Проект закона устанавливает порядок регистрации договоров лизинга, права и обязанности как лизингодателя, так и лизингополучателя.

Парламентарии также проголосовали в третьем – окончательном чтении за закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие закона закрепит правовые основы внедрения в Республике Абхазия онлайн-касс, суть которых заключается в возможности передачи сведений о расчетах с покупателем по каналам беспроводной связи в систему баз данных уполномоченного органа Министерства по налогам и сборам Абхазии в электронном виде.

На заседании депутаты не приняли бюджетную смету аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии на 2022 год.

Согласно законопроекту, предложенному депутатам, бюджет Уполномоченного по правам человека на 2022 год был составлен в размере 5 409 965 рублей, что на 500 000 рублей больше бюджета прошлого года.