Премию имени Фазиля Искандера вручат в Москве 2 декабря

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Церемония вручения Международной литературной премии имени Фазиля Искандера состоится 2 декабря в 18:00 в Большом зале Библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова, об этом сообщает оргкомитет премии.

Изначально вручить премию планировалось к концу сентября 2019 года, однако из-за финансовых проблем мероприятие было отложено. После того как премия получила в третий раз грант президента России, стало возможным провести церемонию награждения.

Премию вручают в трех номинациях – "проза", "поэзия", "киносценарий и драматургия", - за произведения, написанные на русском языке и вышедшие отдельными книгами, или в виде журнальных публикаций в 2017, 2018 и 2019 годах.

Также будут вручены дипломы финалистов и специальные дипломы за наиболее яркие и своеобразные произведения, за новизну и верность традициям.

В жюри премии под председательством Евгения Попова входят писатели, члены Русского ПЕН-центра: Александр Городницкий, Максим Гуреев, Борис Евсеев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков.

В июне был опубликован шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера, среди претендентов – сборник прозаических произведений Владимира Делба "Звездная пыль моих воспоминаний".

В 2017 году писатели из Абхазии Виталий Шария и Ричард Чкадуа были отмечены почетными дипломами премии имени Искандера.

В 2018 году в номинации "Проза" лучшим был признан роман "Стигал" писателя из Грозного Канта Ибрагимова. В поэзии был отмечен сборник стихотворений Вячеслава Шаповалова "Евроазис". В номинации "Драматургия, киносценарий" победителем стала рукопись "Хранители гор", это сочинение для кино по мотивам историй рассказанных Фазилем Искандером в книге "Сандро из Чегема". В специальной номинации 2018 года — "Чегемские высоты" для молодых (до 35 лет) писателей, поэтов, киносценаристов и драматургов Республики Абхазия, а также стран и республик Кавказского региона — лучшей была признана книга рассказов "Мое Великое Ничто" Аурена Хабичева.

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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