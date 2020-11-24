Простые движения: что значат жесты регулировщика на дороге

График веерных отключений электричества в Абхазии ввели 15 ноября. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с шести часов до четырех часов.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Во время веерных отключений электричества в Абхазии перестают работать светофоры, чтобы разгрузить движение на сложных участках, на дорогу выходят регулировщики.

Насколько участники движения помнят жесты регулировщика, мы узнали у водителей, которые уже проехали не одну тысячу километров, и тех, кто совсем недавно управляет транспортом.

Сусана Садзба за рулем всего семь месяцев, она отмечает, что при отключениях электричества и неработающих светофорах ездить крайне неудобно, особенно при интенсивном движении и когда не все водители знают значения жестов регулировщика.

"Конечно, при неработающих светофорах на перекрестках нужно ориентироваться на жесты регулировщика, если понимаешь смысл жестикуляций регулировщика", - отмечает она.

Начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба, рассказывая о работе инспекторов, заметил, что при отключениях особо сложно приходится ночью. Он подчеркнул, что при подъезде к неработающему светофору водителям необходимо строго соблюдать правила безопасности, обращать внимание на дорожные знаки, которые позволят безопасно разъехаться.

Агрба рассказал, что ГАИ сталкивается со сложностями в ночное время, при отключении электричества, так как отсутствует освещение улиц. В Сухуме особую сложность представляют улицы Эшба, Ардзинба и Адлейба.

"Безусловно, веерные отключения влияют на работу светофоров. В тех местах, где дорожные сети особо загружены, ставим регулировщика. Если, допустим, свет отключен, и на перекрестке нет регулировщика, то есть соответствующие знаки, регулирующие движение транспорта, если на одной из улиц установлен знак "уступи дорогу", на другой улице на перекрестке, установлен знак "главная дорога", - отметил он.

Для безопасности движения при отключениях электричества необходимо соблюдать скоростной режим, включать габаритные огни. Пешеходы в свою очередь должны пересекать проезжую часть только в отведенных для этого местах.

"Проезжая часть и тротуары плохо освещены, что чревато дорожно-транспортными происшествиями. Профилактические мероприятия в соответствии с указанием руководства усилены на этих участках, чтобы минимизировать происшествия", - сказал начальник ГАИ.

Житель Москвы Федор часто бывает в Сухуме, сравнивая движение в обеих столицах, он отметил, что при отключениях светофоров даже на одном перекрестке в Москве может образоваться часовая пробка.

"Такая ситуация возникает регулярно, если светофор сломается, хоть один, на развязке с Третьим кольцом. В Сухуме все-таки большинство водителей – местные, они прекрасно знают, какая дорога главная, а какая второстепенная, желание "проскочить" опасный перекресток при неработающем светофоре поэтому возникает у водителей намного реже", - говорит водитель.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. По всей республике электричество отсутствовало в течение шести часов в сутки. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с шести часов до четырех часов. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии.