21:29 17 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.98
  • EUR89.29
Поиск

Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым

© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
Новости
Получить короткую ссылку
27110
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/11/1031478430.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201217/1031478551/Aslan-Bzhaniya-vstretilsya-s-ministrom-finansov-Rossii-Antonom-Siluanovym.html

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего рабочего визита в Москву проводит встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с министром финансов России Антоном Силуановым, сообщается на официальном сайте главы государства.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия России с Абхазией, уточняется в сообщении.

© Foto / Сайт Президента Абхазии
"Безопасный город", МФЦ и вопросы образования: Бжания провел встречи в Москве

Президент Абхазии Аслан Бжания 9 декабря отбыл с рабочим визитом в Россию, где проводит встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.

11 декабря Бжания встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.

14 декабря президент Абхазии встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, стороны обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения и меры по борьбе с COVID-19.

На встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым 15 декабря Аслан Бжания обсудил вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, капитальным ремонтом старого автомобильного моста через реку Псоу.

16 декабря Аслан Бжания встретился и переговорил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым по вопросам развития сельхозотрасли республики.

Президент Абхазии также провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым, с которым обсуждались возможности применения цифровых технологий в налоговой системе Абхазии. 

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Топ событий 2020 года
Путин: Россия должна быть сильной, чтобы не допустить переписывания истории
График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться