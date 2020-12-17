Аслан Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего рабочего визита в Москву проводит встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с министром финансов России Антоном Силуановым, сообщается на официальном сайте главы государства.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия России с Абхазией, уточняется в сообщении.

Президент Абхазии Аслан Бжания 9 декабря отбыл с рабочим визитом в Россию, где проводит встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.

11 декабря Бжания встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.

14 декабря президент Абхазии встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, стороны обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения и меры по борьбе с COVID-19.

На встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым 15 декабря Аслан Бжания обсудил вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, реконструкцией Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, капитальным ремонтом старого автомобильного моста через реку Псоу.

16 декабря Аслан Бжания встретился и переговорил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым по вопросам развития сельхозотрасли республики.

Президент Абхазии также провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым, с которым обсуждались возможности применения цифровых технологий в налоговой системе Абхазии.