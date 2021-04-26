Завершилась рабочая поездка Бжания в Москву

Это была шестая рабочая поездка главы государства Аслана Бжания в столицу Российской Федерации Москву.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся на родину после рабочего визита в Россию, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита в Москву Президент Абхазии провел ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации, в частности с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, генеральным директором Росгосстраха Геннадием Гальпериным, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и другими представителями российской власти.

Накануне своего отъезда на Родину Президент посетил премьеру спектакля Никиты Михалкова "12", который прошел на исторической сцене Большого театра и был приурочен юбилею знаменитого режиссера. Президент Абхазии пришел поддержать наших юных соотечественников-участников московского детского абхазского хореографического ансамбля "Амцабз", зажигательный танец которых завершил спектакль.

Хореографом спектакля "12" является руководитель ансамбля "Амцабз" Лаша Марыхуба, а роль чеченского юноши исполняет Рамиз Кялбиев – ученик и танцор ансамбля "Амцабз". Лаша Марыхуба снимался в 2007 году в фильме "12" режиссёра Никиты Михалкова.

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