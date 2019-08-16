Неделя в объективе: оползни в столице, День добровольца и "богемные" премьеры

Уходящая неделя в Абхазии выдалась богатой на события, но началась с печальных новостей. Жители улицы Гумская в Сухуме опубликовали в соцсетях фото с просьбой о помощи. Оказывается, при строительстве площадки для автомойки предприниматель Георгий Джопуа не следовал нормам безопасности, в результате чего возникли оползни. Жителей близлежащих домов на время эвакуировали из-за опасности, а ремонтные работы будут проводиться за счет самого предпринимателя.

14 августа в Абхазии отмечали 27-ю годовщину со дня начала Отечественной войны. Руководство и жители республики возложили цвету к Мемориалу Славы. А 15 августа в Гудауте прошли мероприятия в честь Дня добровольца Отечественной войны Абхазии.

В 11-й раз в Сухуме прошел Кубок по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, а первое командное место взяли спортсмены из Абхазии.

В Русском драматическом театре 15 августа прошла итальянская премьера - оперный спектакль "Богема" Джакомо Пуччини не оставил равнодушным абхазских зрителей.