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Неделя в объективе: оползни в столице, День добровольца и "богемные" премьеры

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  • Церемония возложения цветов у памятника добровольцам в Гудауте в четверг 15 августа
  • Расписная керамическая тарелка изготовленная в студии Артель на территории бывшего советского завода Сухумприбор.
© Sputnik / Томас Тхайцук
11 августа в соцсетях появилась информация о том, что на улице Гумская произошли оползни, в ходе которых могут пострадать жилые дома. Дело в том, что местный житель и предприниматель Георгий Джопуа приступил к строительству автомобильной мойки, но не просчитал всех последствий. Жители близлежащих домов были эвакуированы, а ремонтные работы будет оплачивать сам Джопуа.

Оползни в Сухуме, памятные события, спортивные достижения и театральная "Богема" – самые яркие события недели в фотоленте Sputnik.

Уходящая неделя в Абхазии выдалась богатой на события, но началась с печальных новостей. Жители улицы Гумская в Сухуме опубликовали в соцсетях фото с просьбой о помощи. Оказывается, при строительстве площадки для автомойки предприниматель Георгий Джопуа не следовал нормам безопасности, в результате чего возникли оползни. Жителей близлежащих домов на время эвакуировали из-за опасности, а ремонтные работы будут проводиться за счет самого предпринимателя.

14 августа в Абхазии отмечали 27-ю годовщину со дня начала Отечественной войны. Руководство и жители республики возложили цвету к Мемориалу Славы. А 15 августа в Гудауте прошли мероприятия в честь Дня добровольца Отечественной войны Абхазии.

В 11-й раз в Сухуме прошел Кубок по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, а первое командное место взяли спортсмены из Абхазии. 

В Русском драматическом театре 15 августа прошла итальянская премьера -  оперный спектакль "Богема" Джакомо Пуччини не оставил равнодушным абхазских зрителей.



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Неделя в объективе: оползни в столице, День добровольца и "богемные" премьеры
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