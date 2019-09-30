Эмоции победы и праздничный салют: День Победы и Независимости в Абхазии

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошли в Сухуме в понедельник 30 сентября.

В честь 26-й годовщины Дня Победы и Независимости Абхазии в столице прошли праздничные мероприятия. С утра руководство республики, ветераны войны и общественность возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. По окончанию церемонии состоялось торжественное прохождение войск, в котором приняли участие более пятисот военнослужащих, включая парадные колонны Министерства обороны Абхазии, седьмой военной базы Министерства обороны России и военно-духовой оркестр.

В четвертый раз в Абхазии прошла акция "Бессмертный полк", посвященная воинам погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. В этот раз акция прошла в Ткуарчале, Очамчыре, Гудауте, Пицунде и Сухуме и собрала около трех тысяч человек.

Еще одна акция "Тропой героев" проходит в Абхазии уже 12 лет. Участники преодолели расстояние от Псоу до Сухума, всего порядка 120 километров. В этом году в акции приняли участие 170 человек.

В Абхазской государственной филармонии День Победы и Независимости встретили праздничным концертом, на котором выступили танцевальные коллективы и эстрадные исполнители республики.

Праздничный вечер закончился салютом на Набережной махаджиров.

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