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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, 24 января 2019

Мадуро назвал уход Помпео с заседания Совбеза ООН победой Венесуэлы

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
Политика
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Совет Безопасности ООН собрался в субботу 26 января, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро расценил уход госсекретаря США Майка Помпео с заседания Совета Безопасности ООН в субботу 26 января победой своей страны. 

"Прошу громкие аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео ушел с заседания", - приводит слова Мадуро, сказанные на встрече с молодежью, РИА Новости.

Совет Безопасности ООН собрался в субботу 26 января, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. По итогам почти пяти часов заседания Совбез не пришел к какому-либо решению или выводу.

В среду 23 января в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AFP 2019 / Hector Retamal
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США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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Теги:
ООН, Николас Мадуро, Венесуэла


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