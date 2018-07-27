Сухие цифры и "жаркое" обсуждение: депутаты рассказали о законопроектах прошедшей сессии

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция по проектам весенней сессии Парламента Абхазии началась с "сухих цифр". Но сначала мы расскажем о самых острых темах.

Аборты и непринятый бюджет

Самым обсуждаемым и злободневным оказался запрет абортов, который был принят еще депутатами V созыва.

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"Депутаты предыдущего созыва приняли неоднозначно встреченные в обществе поправки к закону, которые предусматривают почти полный запрет абортов. Я помню, как активно выступал депутат Ахра Бжания, который привел, в частности, один простейший аргумент, что у нас занимает полтора-два часа, чтобы доехать до границы, и как бы этот закон уже никакого значения не имеет для тех, кто собирается сделать аборт. Ну, и как предрекало подавляющее большинство, нововведение не повысило рождаемость, а, наоборот, были случаи летальных исходов, когда по медицинским показателям отказывали в абортах. Как мне помнится, во время предвыборной кампании, это было одним из ваших заявлений. Вы собирались поднять вопрос о пересмотре закона. Изменилось ли ваше мнение, ваш подход?" – адресовал свой вопрос журналист Виталий Шария депутату Алхасу Джинджолия.

Народный избранник напомнил, что на сегодняшний день действует запрет абортов по всем показателям. Но в реальности, по его словам, люди, которые хотят сделать аборт, едут в Россию и там прерывают беременность.

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"Что касается парламентских стен, то этот вопрос здесь обсуждался не раз. Пока, в данный момент, мнение Парламента, что не надо менять действующую практику. При этом от Минздрава никакой статистики не поступило о случаях смерти от абортов в течение года. Неоднократно с ними об этом говорил. Есть проблема, придите, озвучьте – будем говорить. Предметного разговора пока не получается", – ответил Джинджолия.

Левон Галустян отметил, что нельзя говорить о том, что рождаемость в республике не увеличилась, и данные статистики не соответствуют действительности, так как многие женщины для получения материнского капитала рожают в России.

На вопрос, когда Парламент вернется к рассмотрению поправок, депутат ответил, что в Народном Собрании ждут предложений Минздрава.

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"Я был в числе депутатов V созыва, который, собственно говоря, рассматривал данный вопрос, я был одним из тех, кто голосовал положительно. Озвучивал не раз свою позицию, готов это сделать еще раз. Вы знаете, медицинские показания существуют в принятых поправках. Как медицинская сторона, есть также и духовная сторона, наверное. Для меня она первостепенна. Я считаю, что на территории абхазского государства, в пределах от реки Ингур до реки Псоу, где мы объявили, что эта территория, это государство не проводит аборты, мне кажется, что это главный посыл. Я свою позицию по этому вопросу обозначил. Если даже эти поправки будут, я скорее всего сохраню свою позицию и буду голосовать против этих поправок", – резюмировал Галустян.

Злободневным стал и вопрос о непринятом отчете "О бюджете". Весной этого года депутаты направили в Генпрокуратуру отчет, но после этого никакого ответа о проверках ни от Генпрокуратуры, ни от Парламента общественность не услышала.

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"История, конечно, печальная. Но есть глава комитета Натали Смыр, которая непосредственно занималась бюджетом. Мы поддержали наших коллег в вопросе о проверке. Генпрокуратура тоже дала свой ответ. Мы его читали, тщательно изучаем в данный момент. Ведем активную работу с Генпрокуратурой. Думаю, на ближайшей сессии будут расставлены приоритеты. Парламенту интересно, как велась проверка данного бюджета. Говорить об этом пока еще рано", – пояснил депутат Дмитрий Дбар.

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Сухие цифры

Депутат Левон Галустян рассказал, что за "сезон" было принято более 40 законов и поправок к ним.

© Sputnik Томас Тхайцук Другой парламент: первый год шестого созыва Народного Собрания Абхазии

"Это несколько десятков постановлений, которые были утверждены Народным Собранием. В том числе по созданию рабочих комиссий и групп по разным видам деятельности", – рапортовал он.

Подробнее народный избранник остановился на принятых накануне поправках в закон "О гражданстве". По его словам, необходимость проекта возникла из-за того, что население Абхазии часто сталкивалось со сложностями в подаче документов на получение абхазского паспорта нового образца.

"В рамках стартовавшего проекта по изменению общегражданских паспортов возник ряд проблем, – объяснил Галустян. – Мы живо откликнулись на те жалобы, которые имели место. В рамках сотрудничества с исполнительными органами власти были приняты соответствующие поправки. Эти изменения приняты в окончательном чтении, документ направлен на подпись президенту. Мы рассчитываем, что в правоприменительной практике отныне не будут возникать проблем с переоформлением общегражданских паспортов. Эту правоприменительную практику будем отслеживать в дальнейшем. По инициативе Дмитрия Сергеевича Дбар была принята временная комиссия по изучению деятельности паспортно-визовых служб на местах".

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Депутат Алхас Джинджолия рассказал о деятельности комитета Народного Собрания – Парламента Абхазии по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. За прошедшую сессию комитет внес на рассмотрение Парламента проект по поддержке многодетных семей.

© Fotolia / Photocreo Bednarek Скидки и освобождение: Парламент поддержал многодетные семьи Абхазии

"Мы максимально попытались облегчить условия для тех, кто воспитывается в многодетных семьях. Напомню, что речь идет о четырех с половиной тысячах детей. Мы в надежде, что их число станет больше. Мы старались уделить внимание каждой детали. Предусмотрены льготы в оплате коммунальных услуг. Сейчас, на злобу дня, надеюсь, во втором чтении сумеем внести поправку в закон о приобретении школьной формы, которая с недавних пор стала обязательной по приказу Министерства образования", – отметил он.

Джинджолия также добавил, что Парламент принял закон "О профилактике беспризорности и безнадзорности".

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"Тяжелое социальное явление, которое стало неприятной реальностью в нашей стране. Не реагировать нет сил. При этом мы столкнулись с тем, что система по беспризорности и безнадзорности в нашей стране ликвидировалась вместе с Советским Союзом. В какое-то время существовал Тамышский интернат, который в послевоенное время оказал неоценимый вклад в поддержке семей восточной Абхазии. Потом также открылись интернаты, но это все часть решения проблемы. Мы постарались заложить основу уже на законодательном уровне. Также на последней сессии были внесены совместно с правовым комитетом поправки в Уголовный кодекс по отягощению наказания за половые преступления в первую очередь против несовершеннолетних. Увеличены сроки наказания за такие преступления", – сказал он.

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Борьба с наркотиками и проверка финансов Парламента

В 2017 году по инициативе депутата Парламента Дмитрия Дбар создали комиссию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Комиссия работала с силоыми структурами и экспертами, проводила мониторинг и делала анализ деятельности по борьбе с распространением наркотиков.

"Было принято решение в ходе обсуждения комиссии, а потом и, конечно же, в правовом комитете, об ужесточении наказания за незаконный ввоз наркотических средств в Абхазию. Мы исключили из закона сроки, которые предусматривались в законе. Оставили только пожизненное заключение или же смертную казнь. Но, как нам известно, сейчас у нас мораторий на смертную казнь, так что вчера в первом чтении было принято пожизненно. Мы считаем, данная мера будет эффективной. Потому что очень много наркотиков завозится в Абхазию из других государств и впоследствии распространяется здесь", – рассказал Дбар.

Журналисты напомнили депутату, что многие критиковали проект из-за того, что он будет развивать коррупцию.

© Fotolia / Africa Studio Высшая мера: депутаты предложили ужесточить наказание за сбыт наркотиков

"Мы законодатели. А с коррупцией в первую очередь должна бороться исполнительная власть. Для этого она имеет все рычаги. На каких-то отдельных коррумпированных чиновниках мы не должны заострять свое внимание. Мы в первую очередь должны думать о том, что это несет угрозу для нашего населения, и поэтому депутаты поддержали данную идею. Надеемся, что в этом направлении не будет коррумпированной составляющей. Это кощунственно даже. В данный момент, если человек был задержан за ввоз наркотиков или их распространение, мы исключили домашний арест или условно-досрочное освобождение. То есть коррумпированную составляющую мы исключили по возможности", – ответил Дбар.

Дмитрий Дбар также стал инициатором проверки финансовой деятельности Парламента Контрольной палатой. На вопрос, какие продвижения в проекте, депутат ответил, что пока рано об этом говорить.

"Проверку проводит Контрольная палата. Наши коллеги продлили ее до сентября, чтобы они тщательно изучили всю документацию Парламента. По результатам проверки Контрольная палата отчитается на сессии. Пока говорить предварительно рано. В первую очередь мы хотим показать прозрачность в работе Парламента в финансовой деятельности. Куда расходуются средства? На какие целевые программы? Мы посчитали правильным, если мы начнем с себя, а потом уже будем проверять других", – добавил Дбар.

Поддержка малого и среднего бизнеса

На последней сессии депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О государственной поддержке малого и среднего бизнеса".

"Я считаю важной инициативу, с которой президент обратился в Парламент. Условно говоря, в Сухуме мера государственной поддержки малого и среднего бизнеса составит более 30 миллионов рублей. В таком районе, как Ткуарчалский – 800 тысяч рублей. Понятно, что это не такие большие суммы, но тем не менее шаг в этом направлении сделан. И речь не идет исключительно о финансовой составляющей, как вчера было сообщено нам, депутатам", – пояснил Левон Галустян.

По словам Галустяна, речь идет о строительстве инфраструктуры. То есть средства на подключение к электрокоммуникациям, канализации, водоотведению будут выделяться из государственного бюджета.