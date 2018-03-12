Новости по теме еда

Американские психологи и диетологи раскрыли любопытный факт - оказывается, что аппетит человека и восприятие им размеров порций еды сильно зависит от того, насколько большим является стол, за которым он сидит.
Не стоит кидаться из крайности в крайность и сразу переходить к резким ограничениям. Можно провести разгрузочный день, но избегать голодания, считает диетолог Екатерина Белова.
Традиционного рождественского гуся шеф-повар столичного ресторана Владимир Болдырев советует украшать фруктами и ничем не фаршировать, чтобы сохранить естественный вкус мяса.
Сочиво - традиционное блюдо из пшеницы или ячменя с добавлением меда и орехов, которое готовят православные в сочельник, вечер накануне Рождества. Смотрите видеоинструкцию по его приготовлению.
Основное блюдо абхазской кухни - мамалыга, круто сваренная на воде без соли кукурузная каша. Это блюдо готовят и в будни и в праздники, особенно вкусным оно получается на открытом огне.
Традиционная кухня абхазов складывалась под влиянием местных особенностей ведения хозяйства, природных и экономических условий.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.