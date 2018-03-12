Новости по теме госдачи

В Абхазии расположено пять сталинских дач - на Холодной речке, в Новом Афоне, в поселке Мюссера, в Сухуме и еще одна в заповедном уголке на озере Рица.
Панорама государственной дачи Иосифа Сталина в Новом Афоне в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
В 1946 году по личной инициативе вождя Советского Союза Иосифа Сталина было принято решение о строительстве государственной дачи.
О том, как добраться до Абхазии, вы уже знаете. Интересно ли вам узнать, что можно увидеть и как перемещаться по стране?
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.