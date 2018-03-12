Новости по теме игры

Второй чемпионат республики по ролевой игре "Мафия" прошел в Сухуме в субботу 21 мая.
“"Мцы-мца" – абхазская народная игра для детей подросткового возраста.
Выставка современного искусства швейцарских художников в разных жанрах открылась в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
Семь швейцарских художников представят свои работы на выставке разных жанров современного искусства в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
"Ахылпахас" - абхазская народная игра для мальчиков школьного возраста.
Встреча-игра выпускников команд Клуба веселых и находчивых прошла в рамках недели КВН в Сочи.
В финале игр "Что? Где? Когда?" примут участие восемь команд, которые также будут соревноваться в интеллектуальной игре "Брэйн ринг".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.