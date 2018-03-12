Новости по теме иностранцы

По инициативе Совета старейшин Очамчырского района в пятницу 13 мая состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба, спикера Народного Собрания республики Валерия Бганба с общественностью Очамчырского района.
За центром размещения задержанных иностранцев "Муцениеки" закреплен статус объекта национальных интересов.
Россотрудничество объявило открытый набор иностранных граждан для бесплатного обучения в российских университетах. Руководитель ведомства Любовь Глебова подробно рассказала о том, кто, зачем и почему может отправиться в Россию за дипломом о высшем образовании.
С 1 апреля 2016 года в Абхазии вводится визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у республики не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Информация о том, что гражданам стран СНГ придется оформлять визы для отдыха в Абхазии, пугает туристов из этих стран и заставляет отказываться от отдыха в республике, рассказали абхазские туроператоры.
С 1 апреля 2016 года в Абхазии вводится визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у республики не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Условия, по которым турецкие граждане поступали в МГУ в 2016 году, не изменятся, они смогут поступать в штатном порядке, согласно общим правилам приема иностранных граждан.
Для принятия правильных решений необходимо серьезное профессиональное исследование всех составляющих эту проблему аспектов, как экономических, так и социальных, чего пока сделано не было, сказал глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
Депутат Народного Собрания Дмитрий Гунба прокомментировал законопроект "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия".
На открытом расширенном заседании Общественной палаты обсудили вопрос легализации продажи недвижимости гражданам Российской Федерации и иностранцам.
Согласно данным разведывательных и правоохранительных служб США , большая часть иностранце, отправившихся в Сирию и Ирак, примкнула к террористической группировке "Исламское государство" - одной из главных угроз мировой безопасности.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщило, что пересечение абхазо-грузинской границы иностранцами возобновлено в обычном режиме.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщило, что пересечение абхазо-грузинской границы иностранцами временно ограничено.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Президент Рауль Хаджимба обозначил свою позицию по возможности продажи недвижимости иностранным гражданам.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.