Новости по теме интервью

Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал в интервью агентству Sputnik о ходе Женевских дискуссий и отношениях с нынешним руководством Грузии, о перспективах снятия запрета на покупку недвижимости в Абхазии иностранцами и о возможности увеличения поставок фруктов из Абхазии в РФ, а также опроверг слухи о вступлении граждан республики в ряды ИГ.