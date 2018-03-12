Новости по теме интервью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews ответил на ряд вопросов о международной политике страны, в том числе о проблемах урегулирования ситуации в Сирии, украинском кризисе и статусе Крыма.
О планах обустройства города, поднятии демографии и развитии курорта в городе Очамчыра рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Глава Очамчырского района Хрипс Джопуа.
Интервью руководителя Правительства РФ Дмитрия Медведева международному агентству Sputnik.
Актеры Шон Пенн и Кэйт дель Кастилло попали под следствие из-за интервью с Коротышкой
Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал в интервью агентству Sputnik о ходе Женевских дискуссий и отношениях с нынешним руководством Грузии, о перспективах снятия запрета на покупку недвижимости в Абхазии иностранцами и о возможности увеличения поставок фруктов из Абхазии в РФ, а также опроверг слухи о вступлении граждан республики в ряды ИГ.
Бывший президент Украины Виктор Янукович дал большое интервью РИА Новости о том, как он оценивает действия украинской власти и оппозиции, о положении дел на Украине и своих планах на будущее.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS в преддверии участия в 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН поделился мнением о ситуации на Украине и российской помощи Сирии.
Президент Республики Абхазия в большом интервью для Sputnik рассказал о ключевых направлениях внешней и внутренней политики страны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.